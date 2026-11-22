Szűcs Gábor, a Villanyautósok.hu szerkesztője felhívta a figyelmet arra, hogy fontos különbséget tenni az amerikai és az európai megoldások között. Míg az Egyesült Államok egyes városaiban már kormány és pedál nélküli, biztonsági sofőrt sem igénylő robotaxik közlekednek,

az itteni szabályozás más megközelítést alkalmaz.

A Tesla rendszere azonban jelentős biztonsági előnyökkel jár, hiszen a gép sosem fárad el, nem vonja el a figyelmét a mobiltelefon vagy az utastérben történő események, és mivel egyszerre több irányba figyel, sok esetben az embernél is több információt képes érzékelni a környezetéből.

A technológia folyamatosan fejlődik, és egyre több közlekedési helyzetet old meg önállóan, de a járművezetőnek menet közben is készen kell állnia arra, hogy bármelyik pillanatban átvegye az irányítást. Az Európai Unió a jövő hónapban szavazhat a Tesla FSD (Full Self-Driving) rendszerének európai jóváhagyásáról. Ha a vizsgálatok sikerrel zárulnak, a szakértő szerint a funkció akár heteken vagy hónapokon belül széles körben elérhetővé válhat. A holland hatóság már korábban kiadott egy egyedi engedélyt a rendszerre, amelyet tizenegy másik európai ország is átvett, így az érintett államokban a Tesla napokon belül aktiválta is a szoftvert.

A technológiát Magyarországon is évek óta tesztelik, a budapesti forgalomban az érdeklődők utasként már ki is próbálhatták. Ennek köszönhetően a Tesla a hazai közlekedési környezet sajátosságaihoz tudta igazítani a szoftvert, ami az engedélyek megszerzése után rendkívül gyors aktiválást tehet lehetővé.

Az európai szabályozás azonban bizonyos területeken jóval szigorúbb az amerikainál. Németország kérésére például a rendszer legfeljebb 10 százalékos sebességtúllépést engedélyez. Ennek hátterében az áll, hogy a merev szabálykövetés – például a pontosan 30 km/órás haladás egy olyan szakaszon, ahol a forgalom ritmusa ennél gyorsabb – feltarthatja a többi autóst, és balesetveszélyes helyzeteket teremthet. A szoftver minden indításkor alapértelmezetten visszaáll a pontos sebességhatárra, de a vezető utólag módosíthatja ezt a tűréshatárt.

Az uniós engedélyezést követően a funkciók a magánszemélyek számára előfizetéses formában lesznek elérhetők, amelynek havi díja jelenleg 37 500 forint Magyarországon. Míg az Egyesült Államokban a régebbi hardverrel szerelt autók is megkapják a frissítést, Európában az FSD használatához a Tesla legújabb, HW4-es fedélzeti számítógépére van szükség. Ez a 2024 második felétől gyártott, hazai forgalomba kerülő modellekben már megtalálható, így ezek a járművek azonnal alkalmasak lesznek a rendszer futtatására.

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