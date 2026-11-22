További informatikai leállásokra és fennakadásokra kell számítaniuk az amerikaiaknak, amíg a vállalatok és a kormányzati szervek sorra cserélik le elavult rendszereiket – figyelmeztetett Jay Clayton, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatója. A vezető tisztségviselő szerint a közelmúltbeli műszaki hibákat nem külső támadások, hanem a szükségszerű fejlesztések okozták.

Clayton a CNN televízió vasárnapi műsorában fejtette ki, hogy a folyamatos rendszerfrissítések elkerülhetetlenül kisebb-nagyobb üzemzavarokkal, kimaradásokkal és szolgáltatási szünetekkel járnak.

A hírszerzési vezető néhány nappal azután nyilatkozott, hogy Donald Trump elnök a vállalati informatikai rendszerek korszerűsítésével magyarázta a közelmúltbeli műszaki meghibásodások sorozatát. Clayton hangsúlyozta, hogy a fejlesztések elengedhetetlenek a teljesítmény növelése és a kiberbiztonság megerősítése érdekében, mivel a technológiai fejlődés komoly terhet ró a régebbi hálózatokra.

Októberben több súlyos informatikai hiba is megbénította az Egyesült Államok kritikus infrastruktúráját

. A problémák miatt egy időre országosan leállt a légi közlekedés, egy Microsoft-leállás pedig az e-mail-szolgáltatásokat érintette. Emellett egy technikai hiba több nagybank működésében is fennakadást okozott, és átmenetileg a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) hálózata is akadozott.

Az ABC csatornának nyilatkozva az igazgató megismételte korábbi álláspontját, miszerint

a leállások hátterében nem összehangolt vagy más államok által támogatott akciók állnak,

hanem kizárólag a műszaki átállások. Clayton ugyanakkor nem kívánta részletezni a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI) és az agrárminisztériumot ért különálló kibertámadásokról szóló jelentéseket, mondván, ezekben az ügyekben a nyomozóktól vár válaszokat a megfelelő időben.

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