Fantáziavilág
Egyre többen kereshetik azokat az úti célokat, amelyek egy másik világba repítik az utazókat. A Booking.com 2027-es előrejelzése szerint a megkérdezettek 65 százalékát érdeklik a paranormális élmények, például a kísértettörténetekhez vagy természetfeletti jelenségekhez kapcsolódó utazások. A misztikus tájak és a meseszerű helyszínek népszerűségét a fantasyirodalom térnyerése is erősítheti, az utazók pedig egyre inkább szeretnének kiszakadni a hétköznapokból. Ilyen úti cél lehet a svájci Zermatt is, amelyet a fantasyrajongók egy népszerű regénysorozat titokzatos városával, Velarisszal azonosítanak.
Elvonulások
A hagyományos golfozós hétvégék helyét egyre inkább olyan közös utazások vehetik át, amelyek a kikapcsolódás mellett a lelki feltöltődésre és az őszinte beszélgetésekre is lehetőséget adnak. A Lemongrass 2027-es trendjelentése szerint egyre több férfiaknak szóló elvonulás épít az önismeretre, a magány és a kiégés feldolgozására, valamint a férfiszerepekről való nyíltabb párbeszédre. A közös túrázás, táborozás vagy akár egy kihívásokkal teli program azért is segítheti a kapcsolódást, mert sokan könnyebben megnyílnak egymásnak kötetlen helyzetekben, mint egy kifejezetten beszélgetésre szervezett alkalmon.
Vissza a gyerekkorba
Sokan a gyerekkor gondtalanságát szeretnék visszahozni az utazásaikba, és néhány napra maguk mögött hagyni a felnőttélettel járó kötelezettségeket. Az Expedia felmérése szerint a megkérdezettek 57 százaléka fontolgat olyan utazást 2027-ben, amelynek kifejezett célja a gyermeki örömök újrafelfedezése, a Z és az Y generáció körében pedig ez az arány már 71 százalék. Az utazási szolgáltatók is igyekeznek meglovagolni a nosztalgiahullámot, a floridai Walt Disney World például külön felnőttbárt nyitott az Epcot parkban, és éjszakai rendezvényeket is szervez, míg a japán Universal Studiosban felnőtteknek szóló, egész éjszakás halloweeni programmal készültek. Jamaica egyik felnőtteknek fenntartott all-inclusive szállodája pedig vízi parkkal és csúszdákkal kínál kikapcsolódást.
Előnyben a valódi emberi kapcsolatok
Miközben a mesterséges intelligencia lassan a mindennapok részévé válik, az utazók egyre nagyobb értéket tulajdonítanak annak, amit a technológia nem tud megadni, például a valódi emberi kapcsolatokat. Bár az amerikaiak 40 százaléka már használ valamilyen AI-eszközt például az utazások megtervezéséhez, a felmérések szerint a közös élmények és a személyes figyelem iránti igény is erősödik. A Hilton kutatása szerint az utazók 60 százalékát jobban vonzzák a közösen végzett wellnessprogramok, a Skyscanner pedig a nagyobb társaságok csoportos foglalásainak növekedését tapasztalja. A Priceline felmérésében az amerikaiak 66 százaléka azt mondta, hogy hajlandó lenne többet fizetni a kiemelkedő személyes kiszolgálásért. Az orlandói Evermore Resort például közös vacsorákkal, beszélgetésindító programokkal és csoportos élményekkel igyekszik erősíteni a vendégek közötti kapcsolatokat.
Hobbi köré szerveződő utazás
Egyre többen keresnek olyan utazásokat, amelyek nemcsak kikapcsolódást nyújtanak, hanem új érdeklődési köröket és hobbikat is adnak. A Hilton felmérése szerint a Z generáció tagjai csaknem kétszer akkora eséllyel szeretnének egy új, hazatérésük után is folytatható hobbival gazdagodni az utazás során, mint a baby boomerek. A Vrbo szállásközvetítő platformon eközben egyre nagyobb az érdeklődés az olyan szálláshelyek iránt, amelyek kifejezetten egy-egy hobbi köré szerveződő kikapcsolódáshoz alkalmasak, legyen szó kézműves foglalkozásokról, fotózásról vagy régiségvadászatról. Jó példa erre a Camino de Santiago útvonalán szervezett spanyol nyelvtanfolyam, amely a délelőtti órákat délutáni túrázással kapcsolja össze.
Villámutazás
A hosszabb nyaralások mellett egyre népszerűbbek lehetnek az akár egyetlen éjszakára szóló kiruccanások is. A Hotels.com felmérése szerint az utazók 79 százaléka tervez ilyen rövid utazást 2027-ben, a Z és az Y generáció körében pedig ez az arány 83 százalék. Az egyéjszakás szállásokra irányuló keresések száma csaknem 10 százalékkal nőtt egy év alatt. A „trip snacking” néven emlegetett trend lényege, hogy a nagyobb nyaralások közötti időszakban is beiktathatunk egy-egy rövid kikapcsolódást, akár egy koncert, sportesemény vagy különleges alkalom kedvéért. A válaszadók 71 százaléka szerint ezek a miniutazások segítenek átvészelni a következő nyaralásig hátralévő időt. A rövid utak népszerűségét a dráguló megélhetés és a zsúfolt hétköznapok is erősíthetik, hiszen egyetlen éjszaka is elegendő lehet a kiszakadáshoz, anélkül, hogy hosszabb szabadságot kellene kivenni. Erre épít például a Staycation platform, amely Európa-szerte akár néhány órára vagy egyetlen napra is kínál szálláslehetőségeket.
Nem mindennapi utak
Jövőre az utazás új státuszszimbóluma az lehet, ha valaki olyan élményhez jut, amelyet mások nem tudnak könnyen megszerezni vagy megismételni. A FINN Partners ezt „megismételhetetlen utazásnak” nevezi, ahol nem az ár, hanem a ritkaság és a hitelesség adja az élmény értékét. A trend mögött a státuszszimbólumok átalakulása állhat, egyre nagyobb értéke lehet azoknak a ritka alkalmaknak, különleges helyszíneknek és személyes találkozásoknak, amelyekhez csak kevesen férhetnek hozzá. A BBC tippet is ad erre, például a 2027. augusztus 2-i teljes napfogyatkozás megfigyelése egy nílusi hajóútról, Luxor térségéből, szakértő csillagászok társaságában.
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