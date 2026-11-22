Fantáziavilág

Egyre többen kereshetik azokat az úti célokat, amelyek egy másik világba repítik az utazókat. A Booking.com 2027-es előrejelzése szerint a megkérdezettek 65 százalékát érdeklik a paranormális élmények, például a kísértettörténetekhez vagy természetfeletti jelenségekhez kapcsolódó utazások. A misztikus tájak és a meseszerű helyszínek népszerűségét a fantasyirodalom térnyerése is erősítheti, az utazók pedig egyre inkább szeretnének kiszakadni a hétköznapokból. Ilyen úti cél lehet a svájci Zermatt is, amelyet a fantasyrajongók egy népszerű regénysorozat titokzatos városával, Velarisszal azonosítanak.

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Elvonulások

A hagyományos golfozós hétvégék helyét egyre inkább olyan közös utazások vehetik át, amelyek a kikapcsolódás mellett a lelki feltöltődésre és az őszinte beszélgetésekre is lehetőséget adnak. A Lemongrass 2027-es trendjelentése szerint egyre több férfiaknak szóló elvonulás épít az önismeretre, a magány és a kiégés feldolgozására, valamint a férfiszerepekről való nyíltabb párbeszédre. A közös túrázás, táborozás vagy akár egy kihívásokkal teli program azért is segítheti a kapcsolódást, mert sokan könnyebben megnyílnak egymásnak kötetlen helyzetekben, mint egy kifejezetten beszélgetésre szervezett alkalmon.

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Vissza a gyerekkorba

Sokan a gyerekkor gondtalanságát szeretnék visszahozni az utazásaikba, és néhány napra maguk mögött hagyni a felnőttélettel járó kötelezettségeket. Az Expedia felmérése szerint a megkérdezettek 57 százaléka fontolgat olyan utazást 2027-ben, amelynek kifejezett célja a gyermeki örömök újrafelfedezése, a Z és az Y generáció körében pedig ez az arány már 71 százalék. Az utazási szolgáltatók is igyekeznek meglovagolni a nosztalgiahullámot, a floridai Walt Disney World például külön felnőttbárt nyitott az Epcot parkban, és éjszakai rendezvényeket is szervez, míg a japán Universal Studiosban felnőtteknek szóló, egész éjszakás halloweeni programmal készültek. Jamaica egyik felnőtteknek fenntartott all-inclusive szállodája pedig vízi parkkal és csúszdákkal kínál kikapcsolódást.

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Előnyben a valódi emberi kapcsolatok

Miközben a mesterséges intelligencia lassan a mindennapok részévé válik, az utazók egyre nagyobb értéket tulajdonítanak annak, amit a technológia nem tud megadni, például a valódi emberi kapcsolatokat. Bár az amerikaiak 40 százaléka már használ valamilyen AI-eszközt például az utazások megtervezéséhez, a felmérések szerint a közös élmények és a személyes figyelem iránti igény is erősödik. A Hilton kutatása szerint az utazók 60 százalékát jobban vonzzák a közösen végzett wellnessprogramok, a Skyscanner pedig a nagyobb társaságok csoportos foglalásainak növekedését tapasztalja. A Priceline felmérésében az amerikaiak 66 százaléka azt mondta, hogy hajlandó lenne többet fizetni a kiemelkedő személyes kiszolgálásért. Az orlandói Evermore Resort például közös vacsorákkal, beszélgetésindító programokkal és csoportos élményekkel igyekszik erősíteni a vendégek közötti kapcsolatokat.

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Hobbi köré szerveződő utazás

Egyre többen keresnek olyan utazásokat, amelyek nemcsak kikapcsolódást nyújtanak, hanem új érdeklődési köröket és hobbikat is adnak. A Hilton felmérése szerint a Z generáció tagjai csaknem kétszer akkora eséllyel szeretnének egy új, hazatérésük után is folytatható hobbival gazdagodni az utazás során, mint a baby boomerek. A Vrbo szállásközvetítő platformon eközben egyre nagyobb az érdeklődés az olyan szálláshelyek iránt, amelyek kifejezetten egy-egy hobbi köré szerveződő kikapcsolódáshoz alkalmasak, legyen szó kézműves foglalkozásokról, fotózásról vagy régiségvadászatról. Jó példa erre a Camino de Santiago útvonalán szervezett spanyol nyelvtanfolyam, amely a délelőtti órákat délutáni túrázással kapcsolja össze.

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Villámutazás

A hosszabb nyaralások mellett egyre népszerűbbek lehetnek az akár egyetlen éjszakára szóló kiruccanások is. A Hotels.com felmérése szerint az utazók 79 százaléka tervez ilyen rövid utazást 2027-ben, a Z és az Y generáció körében pedig ez az arány 83 százalék. Az egyéjszakás szállásokra irányuló keresések száma csaknem 10 százalékkal nőtt egy év alatt. A „trip snacking” néven emlegetett trend lényege, hogy a nagyobb nyaralások közötti időszakban is beiktathatunk egy-egy rövid kikapcsolódást, akár egy koncert, sportesemény vagy különleges alkalom kedvéért. A válaszadók 71 százaléka szerint ezek a miniutazások segítenek átvészelni a következő nyaralásig hátralévő időt. A rövid utak népszerűségét a dráguló megélhetés és a zsúfolt hétköznapok is erősíthetik, hiszen egyetlen éjszaka is elegendő lehet a kiszakadáshoz, anélkül, hogy hosszabb szabadságot kellene kivenni. Erre épít például a Staycation platform, amely Európa-szerte akár néhány órára vagy egyetlen napra is kínál szálláslehetőségeket.

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Nem mindennapi utak

Jövőre az utazás új státuszszimbóluma az lehet, ha valaki olyan élményhez jut, amelyet mások nem tudnak könnyen megszerezni vagy megismételni. A FINN Partners ezt „megismételhetetlen utazásnak” nevezi, ahol nem az ár, hanem a ritkaság és a hitelesség adja az élmény értékét. A trend mögött a státuszszimbólumok átalakulása állhat, egyre nagyobb értéke lehet azoknak a ritka alkalmaknak, különleges helyszíneknek és személyes találkozásoknak, amelyekhez csak kevesen férhetnek hozzá. A BBC tippet is ad erre, például a 2027. augusztus 2-i teljes napfogyatkozás megfigyelése egy nílusi hajóútról, Luxor térségéből, szakértő csillagászok társaságában.

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