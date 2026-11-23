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A mesterséges intelligencia olcsóbbá és gyorsabbá teheti az összetett kibertámadásokat, miközben a bankok védekezését költségek, irányítási nehézségek és lassabb döntéshozatal fékezhetik. Az Európai Központi Bank szerint külön kockázat, hogy sok intézmény ugyanazokra a külső technológiai szolgáltatókra támaszkodik: egyetlen szolgáltató zavara így egyszerre több bank működését is megzavarhatja. A felügyelet már konkrét intézkedési terveket is kért. A tét nem pusztán az adatvédelem, hanem a pénzügyi szolgáltatások folytonossága és az ügyfelek bizalma.

A pénzügyi rendszer mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázata nem merül ki abban, hogy megtérülnek-e az adatközpontokra és modellekre fordított beruházások. A technológia a bankok működési biztonságát is átalakíthatja: segíthet megtalálni és kijavítani a szoftverhibákat, de ugyanazokat a képességeket a támadók is felhasználhatják.

Az EKB 2026. novemberi pénzügyi stabilitási jelentésének AI-ról és kiberbiztonságról szóló külön tanulmánya ezért nem egyszerűen több támadás lehetőségére figyelmeztet. Azt vizsgálja, hogyan válhat egy informatikai vagy biztonsági incidens több intézményt érintő, pénzügyi következményekkel járó zavarrá.

Az EKB mintegy 4,5 millió céget lefedő globális, modellalapú elemzésében arra figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligencia azoknak a vállalatoknak a bevételeit, költségeit és versenyhelyzetét is átalakíthatja, amelyek sem chipet nem gyártanak, sem AI-modellt nem fejlesztenek. Erről bővebben itt írtunk.

Olcsóbb támadás, nehezen gyorsítható védekezés

A mesterséges intelligencia a támadási folyamat több szakaszában használható: a célpontok felderítésétől a sérülékenységek keresésén át azok kihasználásáig. Az önálló feladatvégzésre képes AI-ügynökök hatalmas tudásbázisa csökkentheti a feladatok elvégzéhez szükséges emberi szakértelmet, és felgyorsíthatja a műveleteket.

Ez gazdasági értelemben is változást jelent. Ha egy összetett támadás kevesebb szakértelemmel végrehajtható, több szereplő válhat képessé rá. Az EKB szerint

a támadások sebességét és léptékét így egyre inkább a támadók pénzügyi erőforrásai, és kevésbé az emberi szaktudásuk korlátozhatják.

A védekezők szintén profitálhatnak az AI-ból: gyorsabban fedezhetnek fel hibákat, készíthetnek javításokat és azonosíthatnak gyanús tevékenységeket. A legfejlettebb modellek alkalmazása azonban drága lehet, késleltetheti az informatikai folyamatokat, külső szolgáltatás esetén pedig felmerül az érzékeny biztonsági információk megosztásának kérdése.

A szoftverjavítás elkészítése önmagában még nem szünteti meg a sérülékenységet az érintett rendszerekben. A szervezeteknek – így a bankoknak is – tesztelniük és telepíteniük kell a javított kódot, lehetőleg a működés megzavarása nélkül. A támadók közben a kiadott javítás visszafejtésével is azonosíthatják a hibát, és célba vehetik a még nem frissített rendszereket. A hosszabb döntési folyamatok és a szabályozási kötöttségek tovább nehezíthetik a védekezők alkalmazkodását.

Maga az AI is új támadási felület

Nemcsak az jelenthet veszélyt, ha a támadó mesterséges intelligenciát használ. A vállalati működésbe beépített modellek és ügynökök maguk is célponttá válhatnak.

Ilyen veszély a rosszindulatú utasításokkal végrehajtott manipuláció, az úgynevezett prompt injection, amely eltérítheti az AI-rendszert az előírt működésétől. Problémát okozhat az is, ha egy AI-ügynök túl széles hozzáférést kap belső eszközökhöz, vagy elégtelen emberi felügyelet mellett hajt végre műveleteket.

A hatékonysági előnyök és az ellenőrzési feladatok ezért együtt jelentkeznek. Minél több műveletet végez önállóan a rendszer, annál fontosabb, milyen jogosultságokkal dolgozik, hogyan követhetők a döntései, és mikor lehet megállítani.

Ez nem jelenti azt, hogy az automatizálás szükségképpen gyengíti a biztonságot, de az EKB szerint a gyors bevezetést megfelelő irányítási és ellenőrzési keretek között kell végrehajtani.

Ami egy bankot véd, az sok bankot összeköthet

A külső technológiai szolgáltatók szerepe kettős. A nagy felhő- és informatikai cégek jelentős szakértelmet és védelmi kapacitást biztosíthatnak. Ugyanakkor a kevés, jellemzően EU-n kívüli szolgáltatónál összpontosuló függőségek közös meghibásodási pontokat hozhatnak létre.

Az EKB a digitális működési rezilienciáról szóló uniós rendelet, a DORA alapján gyűjtött adatokkal mutatja be a jelentős banki incidensek kiváltó okait. A 2025 első negyedévétől 2026 harmadik negyedévéig terjedő időszakban körülbelül egyötödük külső szolgáltatóktól eredt.

Ez nem az AI-val végrehajtott támadások aránya. A jelentős incidensek között összességében is kis részt képviseltek a rosszindulatú cselekmények; az informatikai működési hibákat tehát nem szabad automatikusan kibertámadásként kezelni.

Az euróövezeti bankok jelentős kiberincidensei ritkán köthetők rosszindulatú cselekményekhez, a külső szolgáltatók hibái viszont számottevő arányt képviselnek. A jelentős incidenst kiváltó fő okok megoszlása. (2025. I. negyedév – 2026. III. negyedév, százalék.)

Jelmagyarázat: Külső esemény; Emberi hiba; Rosszindulatú cselekmények; Folyamathiba; Rendszerhiba. A külső körcikkek feliratai: Külső szolgáltatói hibák; Tévedések; Csalárd cselekmény; Az informatikai és informatikai biztonsági üzemeltetés hiányossága vagy hibája; Az informatikai projektmenedzsment hiányossága vagy hibája. Megjegyzés: A digitális működési rezilienciáról szóló uniós rendelet, a DORA alapján gyűjtött adatok. Az incidens nem feltétlenül jelent kibertámadást; az ábra nem az AI-val végrehajtott támadások arányát mutatja. Forrás: EKB (DORA-adatok), EKB-számítások.

A koncentráció veszélye, hogy ugyanannak a szolgáltatónak a zavara egyszerre több intézményt érinthet, miközben az átállás egy másik megoldásra nem feltétlenül gyors. A több szolgáltatóra és földrajzi régióra épülő működés, valamint a végrehajtható kilépési tervek ezért az ellenállóképesség fontos elemei.

Egy üzemzavar is megmutathatja a függőségeket

2025 októberében az Amazon felhőszolgáltatási üzletágánál, az Amazon Web Servicesnél (AWS) bekövetkezett üzemzavar számos, az infrastruktúrájára támaszkodó online szolgáltatás működését megakasztotta. Az eset az informatikai függőségeken keresztül továbbterjedő működési zavar példájaként, és nem mint AI-támadás fontos. Az Amazon eredeti műszaki beszámolója szerint a problémát a DynamoDB adatbázis-szolgáltatás automatizált névfeloldási rendszerének hibája indította el az észak-virginiai régióban.

Emiatt az ügyfelek és más AWS-szolgáltatások nem tudtak új kapcsolatokat létrehozni az adatbázissal. A zavar további, attól függő rendszerekre is átterjedt, a helyreállításhoz pedig kézi beavatkozásra volt szükség.

Az EKB által feldolgozott, az AWS-üzemzavarhoz kapcsolódó felhasználói hibajelzések több mint hatvan országból érkeztek. A pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó bejelentések ugyanakkor csak kis részt képviseltek az összes jelzésen belül. A példa nem bizonyít mesterséges intelligencia által okozott banki veszteséget, és a tanulmány sem egyetlen leállás közvetlen fizetőképességi következményeire fókuszálm csupán azt szemlélteti, hogyan sérülhet a működés folytonossága, ha több kritikus szolgáltatás közös infrastruktúrára épül.

A felügyelet már intézkedési terveket kért

Az EKB bankfelügyeletének 2026. július 7-i levele konkrét feladatokat fogalmazott meg a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős intézményeknek. A bankoknak 2026. október 31-ig átfogó intézkedési tervet kellett benyújtaniuk, egyértelmű felelősségekkel, erőforrásokkal és végrehajtási határidőkkel.

A rövid távú prioritások között szerepelt:

a sérülékenységek kezelésének és a javítások telepítésének felgyorsítása;

a megfigyelési, észlelési és AI-alapú védelmi képességek erősítése;

a külső informatikai szolgáltatókkal kapcsolatos kockázatkezelés megfelelőségének ellenőrzése.

Strukturális intézkedésként a levél az elavult vagy már nem támogatott technológiák kiváltását, illetve frissítését, továbbá a reagálási és helyreállítási mechanizmusok erősítését is megjelölte.

A felügyelet a tervek összehasonlító elemzését és végrehajtásuk nyomon követését is jelezte. Az október 31-i határidő a tervek benyújtására vonatkozott, nem valamennyi fejlesztés befejezésére. A határidő lejárta önmagában sem a hiánytalan benyújtást, sem az intézkedések megvalósulását nem igazolja.

Az üzemzavartól a bizalomvesztésig

Az EKB jelentése szerint az euróövezeti bankrendszerben az elemzés lezárásáig nem következett be rendszerszintű kiberesemény. A pénzügyi szektor más ágazatoknál felkészültebb a kiberfenyegetések kezelésére, és az EKB az euróövezeti bankok védelmét is jónak értékeli.

A jelentés lehetséges veszélyekre figyelmeztet, nem közelgő válságot jósol, A kockázat mégis túlmutat az érintett informatikai rendszeren.

Egy incidens működési kapcsolatokon, pénzügyi kitettségeken és bizalomvesztésen keresztül terjedhet tovább. Az AI-val támogatott, célzott félretájékoztatás pedig felerősítheti az ügyfelek vagy üzleti partnerek aggodalmait.

A pénzügyi stabilitási kérdés ezért az, fennmaradnak-e a kritikus szolgáltatások, és helyreállítható-e a működés, ha egyszerre több intézmény ugyanannál a technológiai pontnál ütközik problémába. A védekezésnek így a bankokon belüli beruházások mellett a közös függőségek feltérképezésére és az összehangolt válságkezelésre is ki kell terjednie.

Címlapkép forrása: Silas Stein/picture alliance via Getty Images