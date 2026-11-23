A kgfb és a casco mellett utasbiztosítási kínálattal bővült a simplebiztositas.hu platformja. Az idén indult online biztosításközvetítő felületen és a Simple alkalmazásban mostantól tizenkét biztosító ajánlata hasonlítható össze és köthető meg néhány egyszerű lépésben - közölte a platform.

Biztosítás 2027 Március 18-án lesz a Portfolio Biztosítás 2027 konferenciája, a magyar biztosítók és közvetítők nagy találkozója, érdemes eljönni!

A SimpleBiztosítás Zrt.-t 2025 októberében alapította közösen

az OTP Bank érdekeltségébe tartozó SimplePay Zrt. és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.

azzal a céllal, hogy az online biztosításközvetítés meghatározó szereplőjévé váljon a magyar piacon. Januárban mutatkoztak be együtt a nyilvánosságnak:

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A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján az idei évben tovább erősödött a hazai lakosság utazási hajlandósága. Az első fél évben a magyarok összesen mintegy harmincmillió napot töltöttek külföldön, a második negyedéves határátlépések száma pedig megközelítette a tizenegymilliót, ami jelentős növekedést mutat a tavalyi év azonos időszakához képest. A legnépszerűbb úti célok továbbra is az európai országok.

Erre a tendenciára, valamint a biztonságos külföldi tartózkodás iránti növekvő igényre reagálva az év elején még csak gépjármű-biztosításokkal induló platform új szolgáltatást vezetett be. A felhasználók egyetlen felületen tekinthetik át a különböző díjakat, fedezeteket és térítési limiteket, így nem kell hosszan böngészniük a szolgáltatók weboldalait. Az egyszerűsített folyamatnak köszönhetően

a szerződéskötés akár közvetlenül az indulás előtt is gyorsan lebonyolítható.

Egy általános utasbiztosítás jellemzően fedezi az egészségügyi ellátást, a poggyászkárokat és a baleseteket, emellett akaratlan károkozás esetére felelősségbiztosítást, valamint éjjel-nappal hívható, helyszíni asszisztenciaszolgáltatást is tartalmaz. A biztosítói konstrukciók között azonban jelentős eltérések lehetnek. Érdemes alaposan megvizsgálni a térítési limiteket, illetve azt, hogy az adott csomag nyújt-e fedezetet például járatkésés és járattörlés esetén, vagy érvényes-e az olyan aktív sportokra, mint a téli szezonban népszerű síelés.

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