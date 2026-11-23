A szemléletváltást jelentősen felgyorsították a tavalyi geopolitikai és technológiai események. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése, az egyes mesterségesintelligencia-modellek exportjának korlátozása, valamint az olyan esetek, mint amikor a Nemzetközi Büntetőbíróság átmenetileg elvesztette hozzáférését a Microsoft szolgáltatásaihoz, ráirányították a figyelmet a stratégiai kiszolgáltatottságra. A kockázatokat tovább növelték a felhőszolgáltatásokban tapasztalt üzemzavarok, amelyek megmutatták, mennyire veszélyes a kritikus infrastruktúrát néhány globális szolgáltatóra bízni. Mindezek mellett az olyan európai uniós jogszabályok, mint a pénzügyi szektor digitális működési ellenálló képességét szabályozó DORA vagy a NIS2 kiberbiztonsági irányelv, szintén arra kényszerítik a szervezeteket, hogy szigorúbban őrizzék az adataik és a rendszereik feletti kontrollt.
Az új irányvonal már a konkrét megbízásokban is megmutatkozik. Az Európai Bizottság idén áprilisban négy, összesen akár 180 millió euró értékű, hat évre szóló szuverén felhőszolgáltatási szerződést ítélt oda a luxemburgi Post Telecom és a belga Proximus által vezetett konzorciumoknak, valamint a német StackIT-nek és a francia Scalewaynek. A holland kormány szintén keretmegállapodást kötött a StackIT-tel a nem európai beszállítóktól való függőség csökkentésére, de hasonló szuverenitási kritériumokat épített be a közbeszerzéseibe a dán állami vasúttársaság (DSB), több svájci szövetségi intézmény és a német közszolgálati műsorszolgáltatók is. A pályázatokon ma már nemcsak az számít, hogy fizikailag hol tárolják az adatokat, hanem a működési autonómia, a titkosítási kulcsok feletti rendelkezés, valamint a szolgáltatóváltást biztosító kilépési stratégiák megléte is. Ezzel kívánják elkerülni, hogy a rendszereket kívülről egyetlen gombnyomással le lehessen állítani.
A fokozódó igények hatására az európai alternatívák iránti kereslet ugrásszerűen megnőtt.
A Microsoft 365-öt kiváltó, helyben (on-premise) üzemeltethető szoftvereket fejlesztő Nextcloud szerint a megkereséseik száma nagyjából az ötszörösére nőtt Trump második ciklusának kezdete óta, míg a Deutsche Telekomhoz tartozó T-Systems szuverén felhőmegoldásai iránt több mint négyszeresére emelkedett az érdeklődés 2025 közepe óta. A szuverenitás ugyanakkor nem jelent kizárólagos európai részvételt, mivel az amerikai technológiai óriások saját konstrukciókkal reagáltak a piaci elvárásokra. A Google Cloud és a francia Thales közös vállalata, a szigorú francia biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező S3NS például szintén bekerült az Európai Bizottság áprilisi programjába. Emellett a Microsoft helyi partnerekkel működtetett projektekkel – mint a franciaországi Bleu és a németországi Delos Cloud – van jelen, az Amazon Web Services (AWS) pedig idén októberben sikeres teszttel demonstrálta, hogy európai szuverén felhője az EU-n kívüli infrastruktúrától teljesen függetlenül is képes működni.
Az élénkülő kereslet ellenére a tényleges, nagyszabású átállások egyelőre lassan haladnak. Az Európai Bizottság felhő- és MI-fejlesztési jogszabályjavaslatának júniusi tervezete szerint az uniós felhőszolgáltatók piaci részesedése a 2017-es 29 százalékról 2022-re 15 százalékra esett vissza, és azóta is ezen a szinten stagnál, miközben az
AWS, a Microsoft Azure és a Google Cloud együttesen az európai piac több mint 70 százalékát uralja.
A váltást erősen fékezi a gyártói bezártság (vendor lock-in), mivel számos szervezet mélyen elköteleződött a Microsoft irodai szoftverei és a már meglévő felhőinfrastruktúrák mellett.
A német IONOS felhőszolgáltató tapasztalatai szerint a közszférával folytatott tárgyalásoknak jelenleg csupán néhány százaléka jut el a szerződéskötésig, a beszerzési felülvizsgálatok és az átállással kapcsolatos félelmek miatt pedig a projektek gyakran egy-két évig is elhúzódnak. Az iparági szereplők egyetértenek abban, hogy az amerikai platformokkal való teljes szakítás rövid távon nem reális. A nagyvállalatok számára nem is feltétlenül éri meg a teljes informatikai működésüket átköltöztetni, így a szuverén megoldásokat elsősorban a legérzékenyebb adatok és folyamatok kezelésére veszik igénybe, míg a nemzetközi hálózattal rendelkező nagybankok számára sok európai kezdeményezés még nem elég kiforrott.
Forrás: Reuters
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