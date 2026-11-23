Az eladási hullám hétfő reggel Ázsiában is folytatódott, Európában azonban már kisebb felpattanás kezdődött. A hangulat a magyar tőzsdén is kedvező, a BUX ráadásul felülteljesítő, ami elsősorban az OTP emelkedésének köszönhető. A határidős indexek jelenlegi állása alapján délután az amerikai piacokon komolyabb felpattanás jöhet, különösen a technológiai részvényekre lehet érdemes figyelni: a Nasdaq ugyanis közel 3 százalékos emelkedéssel kezdheti a kereskedést.
Továbbra is erős emelkedés várható Amerikában
A határidős részvényindexek jelenlegi állása szerint a Nadaq 3,4, az S&P 500 2,6, a Dow Jones pedig 1,8 százalékos pluszban nyithat hétfőn.
Éledezik Európa
A vezető indexek közül a DAX már 0,9, a CAC 0,8, a FTSE pedig 0,6 százalékos emelkedésben van hétfő délelőtt.
Kis pluszok a vezető börzéken
A nyitást követően a francia CAC és a német DAX egyaránt 0,4-0,4, az angol FTSE pedig mintegy 0,2 százalékos pluszban van.
Felpattant az OTP, vele együtt a magyar tőzsde is
A pénteki nagy mínuszokat követően a magyar tőzsdére is megérkezett a felpattanás. A nyitást követően az OTP a legjobban teljesítő nagypapír.
Nagy pluszban nyithatnak a tech-papírok
Erős felpattanásra van kilátás az amerikai tőzsdéken. A technológiai papírokat tömörítő Nasdaq 2,8, az S&P 500 2,1, a Dow Jones pedig 1,5 százalékos pluszban nyithat hétfő délután.
Újabb csapás jöhet az AI-szektorra: Elon Musk súlyos pénzhiányra figyelmeztet
Komoly finanszírozási nehézségekkel szembesülhetnek jövőre a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok – figyelmeztetett Elon Musk a hétvégén az X-en közzétett bejegyzésében. A milliárdos szerint akár több száz milliárd dollárnyi további forrásra is szüksége lehet az iparágnak.
Fekete hétfőtől tartanak a befektetők - De most jöhet az igazán nagy meglepetés!
Pánikhangulat uralkodik az amerikai tőzsdéken, a pénteki zuhanás után pedig már egy újabb fekete hétfőtől tartanak a befektetők. Miközben azonban egyre többen attól félnek, hogy a neheze még csak most következik, felbukkant egy ritka piaci jelzés, amely korábban többször is komoly fordulatot vetített előre. A történelmi adatok azonban veszélyes csapdára figyelmeztetnek.
Rendkívüli lépésekkel próbálják megállítani a tőzsdei zuhanást Ázsiában
A múlt heti tőzsdei pánik után az ázsiai hatóságok is egyre határozottabban próbálják megfékezni az eladási hullámot, amely különösen a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai vállalatokat sújtja.
Trump szerint még nagyobb összeomlás jöhet a tőzsdéken
Donald Trump amerikai elnök szerint a demokraták november eleji választási győzelme áll a Wall Streeten kibontakozó súlyos eladási hullám mögött. Az elnök arra figyelmeztetett, hogy a részvénypiacok veszteségei tovább nőhetnek, amennyiben politikai ellenfelei nem változtatnak gazdaságpolitikájukon. Trump állításai ugyanakkor több ponton is túlzóak, és a tőzsdei zuhanás hátterében a választási eredményeken túl más tényezők is meghúzódnak.
Ezekre a gyorsjelentésekre figyelhetnek a befektetők a héten
A múlt heti tőzsdei zuhanás után a vállalati gyorsjelentések is kiemelt figyelmet kaphatnak, különösen a technológiai szektorban, amely az elmúlt napok eladási hullámának egyik legnagyobb vesztese volt.
- Hétfőn a Hewlett Packard Enterprise és a Zoom teszi közzé negyedéves számait,
- kedden pedig a Dell, a HP, az Autodesk, a Workday és az Analog Devices jelentése érkezik. Emellett a Best Buy, a Dollar Tree és a Medtronic eredményeire is érdemes figyelni.
- Szerdán a mezőgazdasági gépgyártó Deere gyorsjelentése lesz az egyik legfontosabb esemény.
A befektetők számára különösen a Dell számai lehetnek érdekesek, hiszen a vállalat eredményei az AI-infrastruktúra iránti kereslet alakulásáról is fontos információkkal szolgálhatnak.
Rövidebb kereskedési hét jön az amerikai tőzsdéken
A hálaadás ünnepe miatt a héten a megszokottnál rövidebb ideig lesznek nyitva az amerikai részvénypiacok. A New York-i tőzsde és a Nasdaq hétfőtől szerdáig még a szokásos menetrend szerint működik, csütörtökön azonban egyáltalán nem lesz kereskedés, pénteken pedig rövidített kereskedési napot tartanak.
A pénteki kereskedés magyar idő szerint már 19 órakor véget ér, szemben a megszokott 22 órás zárással.
A rövidebb kereskedési hét a múlt heti súlyos eladási hullám után különösen érdekes lehet, hiszen az ünnepek környékén jellemzően alacsonyabb forgalom mellett zajlik a kereskedés, ami akár nagyobb árfolyamkilengésekhez is vezethet.
Pattannak a fémek is
A múlt heti csúnya esést követően a nemesfémeknél is nagyobb felpattanást láthatunk hétfő reggel.
Az arany árfolyama már 2,5 százalékos pluszban van, az ezüsté pedig 3,6 százalékkal került feljebb.
Ázsiában lefelé vették az irányt a piacok, Amerikában nagy felpattanás jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 3,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 5,6 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Ugyan a japán tőzsdén ma nincs kereskedés, de az ázsiai tőzsdéken összességében ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,48 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,22 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 2,37 százalékot esett, míg a dél-koreai Kospi index 2,5 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,45 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,09 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,06 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 1,46 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 2,26 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 3,13 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a Központi Statisztikai Hivatal a harmadik negyedéves beruházási adataiból kiderül, folytatódott-e a fejlesztések visszaesése, miután a második negyedévben még 9,1 százalékos éves csökkenést mértek. Megjelenik az októberi államháztartási folyamatok részletes bontása is. A német, az euróövezeti, a brit és az amerikai előzetes beszerzésimenedzser-indexek már a novemberi gazdasági hangulatról adnak képet, az Egyesült Államokból pedig a Chicagói Fed gazdasági aktivitási mutatója is érkezik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 14,6 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 60,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 9,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 53,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 147,33
|-1,9%
|-8,0%
|-8,3%
|0,2%
|5,2%
|35,2%
|S&P 500
|6 910,39
|-3,7%
|-8,6%
|-10,4%
|0,9%
|5,7%
|47,1%
|Nasdaq
|25 028,98
|-5,6%
|-10,4%
|-15,1%
|-0,9%
|4,1%
|51,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 436,65
|-5,1%
|-7,7%
|-11,9%
|12,1%
|13,3%
|89,7%
|Hang Seng
|22 410,8
|-1,9%
|-5,2%
|-6,1%
|-12,6%
|-13,3%
|-10,5%
|CSI 300
|3 954,57
|-0,8%
|-1,5%
|-4,8%
|-14,6%
|-13,4%
|-19,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 802,78
|-2,6%
|-7,3%
|-2,0%
|1,3%
|6,5%
|53,5%
|CAC
|7 927,75
|-1,9%
|-5,3%
|1,1%
|-2,7%
|-0,7%
|11,5%
|FTSE
|10 346,34
|-1,0%
|-5,1%
|-3,6%
|4,2%
|8,6%
|43,2%
|FTSE MIB
|48 703,72
|-2,5%
|-6,1%
|-0,7%
|8,4%
|13,5%
|78,2%
|IBEX
|18 873,1
|-1,6%
|-5,7%
|-1,1%
|9,0%
|18,0%
|115,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|137 648,8
|-3,8%
|-5,8%
|-4,0%
|24,0%
|28,0%
|167,4%
|ATX
|6 204,21
|-2,7%
|-6,8%
|-3,9%
|16,5%
|28,7%
|67,2%
|PX
|2 568,1
|-2,6%
|-3,1%
|-3,0%
|-4,4%
|4,4%
|88,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 470
|-5,2%
|-6,9%
|-7,3%
|9,6%
|18,9%
|115,9%
|Mol
|4 550
|-4,3%
|-8,6%
|-6,8%
|54,8%
|46,8%
|86,8%
|Richter
|13 290
|-2,3%
|-1,8%
|4,6%
|34,7%
|37,2%
|58,0%
|Magyar Telekom
|2 870
|0,3%
|-4,5%
|5,1%
|60,2%
|65,7%
|564,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|87,59
|3,8%
|-2,5%
|-18,8%
|53,0%
|45,8%
|15,3%
|Brent
|92,5
|0,5%
|-3,4%
|-15,0%
|52,0%
|45,8%
|17,0%
|Arany
|3 555,29
|-3,4%
|-8,3%
|-14,0%
|-17,8%
|-12,7%
|91,2%
|Devizák
|EURHUF
|373,4400
|0,5%
|2,4%
|2,6%
|-2,7%
|-2,3%
|1,4%
|USDHUF
|340,0319
|0,5%
|2,8%
|5,1%
|4,0%
|2,6%
|4,5%
|GBPHUF
|445,1299
|0,0%
|1,7%
|2,7%
|1,0%
|2,7%
|1,5%
|EURUSD
|1,0983
|0,0%
|-0,4%
|-2,3%
|-6,5%
|-4,7%
|-3,0%
|USDJPY
|159,8200
|0,0%
|0,0%
|1,2%
|2,0%
|1,4%
|40,4%
|GBPUSD
|1,3102
|-0,1%
|-0,9%
|-2,1%
|-2,6%
|0,1%
|-2,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|58 813,83
|-5,0%
|-13,8%
|-29,1%
|-33,7%
|-32,0%
|1,2%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,28
|-3,2%
|-2,1%
|-5,4%
|14,6%
|22,3%
|-1 070,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,57
|0,0%
|0,8%
|-4,7%
|-18,9%
|-22,3%
|32,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: ismagilov
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