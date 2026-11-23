Nem csak az Nvidia szárnyal az amerikai kereskedésben: a CoreWeave 19,1 százalékos, a Super Micro Computer pedig 17,6 százalékos pluszban áll jelenleg.

A CoreWeave az Nvidia egyik legfontosabb AI-felhőszolgáltató partnere és részben tulajdonosa is, így Jensen Huang visszatérése csökkenti a stratégiai együttműködés jövőjével kapcsolatos bizonytalanságot. A Super Micro Computer pedig az Nvidia grafikus processzoraira épülő AI-szervereket és adatközponti rendszereket gyárt, ezért az Nvidia körüli bizonytalanság enyhülése a saját üzleti kilátásainak megítélését is javítja.