Nagyot ralizott a magyar tőzsde
A nemzetközi részvénypiaci ralihoz csatlakozva nagyot menetelt ma a BUX index, végül 2 százalékos pluszban zárta a napot a börze.
Elképesztő rekord dőlt meg a Nasdaqnál
Már 7,7 százalékos pluszban áll a Nasdaq index. A technológiai részvényeket tömörítő index így történelmi rekordot döntött: a kereskedés kezdetén regisztrált 7,3 százalékos ugrás a valaha mért legnagyobb százalékos nyitó emelkedés volt a Dow Jones Market Data 1991-ig visszanyúló adatai alapján.
Kiderült, mi zajlott a háttérben: Trump is egyeztetett az Nvidia-vezér visszatérése előtt
Donald Trump amerikai elnök a CNBC-nek adott telefonos interjújában kijelentette, hogy az Nvidia nemrég tisztségébe visszahelyezett vezérigazgatója, Jensen Huang nem követett el semmilyen szabálytalanságot. Az államfő üdvözölte a technológiai óriásvállalat igazgatótanácsának döntését, egyúttal elárulta, hogy a kormányzat nemzetbiztonsági garanciákat is nyújtott a cégnek a vezető visszatérése előtt - közölte a CNBC.
Zsákolják az AI-részvényeket
Nem csak az Nvidia szárnyal az amerikai kereskedésben: a CoreWeave 19,1 százalékos, a Super Micro Computer pedig 17,6 százalékos pluszban áll jelenleg.
A CoreWeave az Nvidia egyik legfontosabb AI-felhőszolgáltató partnere és részben tulajdonosa is, így Jensen Huang visszatérése csökkenti a stratégiai együttműködés jövőjével kapcsolatos bizonytalanságot. A Super Micro Computer pedig az Nvidia grafikus processzoraira épülő AI-szervereket és adatközponti rendszereket gyárt, ezért az Nvidia körüli bizonytalanság enyhülése a saját üzleti kilátásainak megítélését is javítja.
A magyar tőzsde is kilőtt
Nem csak Amerikában jött meredek rali az Nvidia-hírt követően, de az európai piacokon és a magyar tőzsdén is megjött a pálfordulás: a BUX index már 1,6 százalékos emelkedésben van, elsősorban az OTP 2,9 százalékos ralijának köszönhetően.
Hatalmas pluszban az Nvidia és a Nasdaq
A Nasdaq rendkívüli, 7 százalékos pluszban nyitott Jensen Huang visszatérésének nyomán, az Nvidia részvényei pedig mintegy 33 százalékos emelkedéssel kezdték a kereskedést.
Trump üdvözölte Jensen Huang visszatérését az Nvidia élére
Donald Trump üdvözölte az Nvidia igazgatótanácsának döntését, amellyel visszahelyezték Jensen Huangot a vezérigazgatói posztra.
Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az igazgatótanács helyes döntést hozott, és hangsúlyozta: az amerikai kormánynak nincs oka azt feltételezni, hogy Huang visszatérése bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene az Egyesült Államok számára.
(Reuters)
Nasdaq: +7 százalék
A Nasdaq határidős jegyzése már 7 százalékos pluszban van, aminek következtében fel is kellett függeszteni rövid időre a kereskedést.
Beszakadt a félelemindex is
A befektetői félelemindexként ismert VIX 12 százalékot esett Jensen Huang visszatérésének hírére, így a mai kereskedésben már 23 százalékos mínuszban van az index.
Fordulat az Nvidiánál: visszatér Jensen Huang, széttépik a részvényt
Ismét Jensen Huang vezeti az Nvidiát, miután az igazgatóság egyhangúlag megszavazta a társalapító visszahelyezését. A döntést az amerikai kormányzat felső szintjeiről kapott tájékoztatás is megalapozta. A Huang körül kirobbant botrány ügyében indított független vizsgálat folytatódik.
Több mint 5 százalékos pluszban nyithat a Nasdaq
Jensen Huang visszatérésének hírére hatalmasat ugrottak a tech-papírok. A határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján így a Nasdaq 5,7, az S&P 500 3,6, a Dow Jones pedig 2,2 százalékos pluszban nyithat.
Ugranak a fémek
A volt Nvidia-vezér visszatérésének bombahírére nem csak a tőzsdék reagálnak: nagy rali indult a fémeknél is, az arany 3,7 százalékos szárnyalása mellett az ezüst 5,6 százalékkal, a réz pedig 3,4 százalékkal került feljebb.
Visszatér Jensen Huang, 28 százalékot ugrott az Nvidia
Az Nvidia bejelentette, hogy visszatér a néhány napja menesztett korábbi vezérigazgató Jensen Huang. A bejelentés hatására 28 százalékos pluszban,160 dolláron nyithatnak a vállalat részvényei.
Csendben megfordult valami az amerikai kötvénypiacon
Tavaly decemberben azt mondtuk, hogy a magas adósságok miatt a nemzetközi kötvénypiac rosszul fog teljesíteni. Most azonban az árupiaci ciklus fordulásával a kötvénypiaci kilátások is megváltoznak. Az alapvető fundamentális problémák nem tűntek el, de azok rögtön kisebbnek tűnnek, amikor az ellenszélből hátszél lesz. Ez lehet az a fejlemény, ami még nincs benne a várakozásokban.
Rekordösszegű tőkebevonással lép szintet Oszkó Péter cége a magyar tőzsdén
Történetének eddigi legnagyobb egyszeri tőkebevonását hajtotta végre az Oszkó Péter vezette O3 Partners, amely a sikeresen lezárult nyilvános részvénykibocsátást követően november 27-én a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Standard piacára lép át az Xtendről – derül ki a társaság hétfői közleményéből.
Megszólalt a neves pénzember: a 2008-asnál is sokkal nagyobb összeomlás jön
Miközben egyre súlyosabb eladási hullám söpör végig a világ tőzsdéin, és még a hagyományosan biztonságos menedéknek tekintett arany árfolyama is meredeken zuhan, újabb drámai figyelmeztetést fogalmazott meg a 2008-as globális gazdasági válságot sikeresen előrejelző Robert Kiyosaki. A Gazdag papa, szegény papa című sikerkönyv szerzője szerint a világgazdaság már bele is csúszott egy olyan válságba, amely a 2008-as összeomlásnál is sokkal súlyosabb lehet.
Black Friday a tőzsdéken: rég voltak ilyen olcsók a részvények
Hivatalosan pénteken jön a Black Friday, de a tőzsdéken már most is jelentős leárazások vannak. Az elmúlt hetek eladási hulláma után a Nasdaq előretekintő értékeltsége közel 28 százalékkal került a tízéves átlaga alá, az amerikai részvényeket kihagyó globális indexnél pedig 21 százalékos a diszkont. Az alacsonyabb szorzók vonzó beszállási lehetőséget jelezhetnek, de mint a Black Firday esetében, a nagy százalékok ellenére most sem lehetünk biztosak abban, hogy valóban jó dealeket fogunk ki.
Döbbenetes forgatókönyvek láttak napvilágot, hatalmas gázársokk is jöhet Európában
A Goldman Sachs legfrissebb előrejelzése szerint 2027-ben nagyjából a felére csökkenhetnek az európai cseppfolyósított földgáz (LNG) árai, ahogy a közel-keleti kínálat fokozatosan alkalmazkodik a Hormuzi-szoros környéki fennakadásokhoz, a globális olajpiacon pedig túlkínálat alakul ki. A befektetési bank arra számít, hogy az LNG átlagára a jelenlegi, megawattóránkénti 85 eurós szintről 45 euróra mérséklődik jövőre, bár egy szokatlanul hideg tél még komoly drágulást idézhet elő - írja az Investinglive.
Fordulat az Nvidia vezérkeresésében: fontos döntést hozott az egyik legnagyobb esélyes
Fontos bejelentést tett hétfőn az Arm Holdings: a chiptervező vállalat 2033-ig meghosszabbította Rene Haas vezérigazgató szerződését, aki december 1-jétől a japán SoftBank Group alelnöki posztját is betölti.
Elfogyott a lendület a magyar tőzsdén
Fél távnál már pénteki záróértékénél tart a magyar tőzsde, a blue chipek pedig vegyes képet mutatnak.
Az OTP mindössze 0,2, a Mol pedig 0,5 százalékos pluszban van. Eközben a Richter 0,2, a Telekom pedig már 1,4 százalékkal került lejjebb a hétfői kereskedésben.
Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!
A múlt hét végére a magyar tőzsdét is elérte a globális eladási hullám, a hazai befektetők nagy kedvencei is sorra estek, a hét elején viszont megkezdődött egy felpattanás. Mostani elemzésünkben egy olyan magyar részvénnyel foglalkozunk, amelyben kezdenek megjelenni az első fordulós jelek, ráadásul nagy katalizátort is kaphat az árfolyam.
Továbbra is erős emelkedés várható Amerikában
A határidős részvényindexek jelenlegi állása szerint a Nadaq 3,4, az S&P 500 2,6, a Dow Jones pedig 1,8 százalékos pluszban nyithat hétfőn.
Éledezik Európa
A vezető indexek közül a DAX már 0,9, a CAC 0,8, a FTSE pedig 0,6 százalékos emelkedésben van hétfő délelőtt.
Kis pluszok a vezető börzéken
A nyitást követően a francia CAC és a német DAX egyaránt 0,4-0,4, az angol FTSE pedig mintegy 0,2 százalékos pluszban van.
Felpattant az OTP, vele együtt a magyar tőzsde is
A pénteki nagy mínuszokat követően a magyar tőzsdére is megérkezett a felpattanás. A nyitást követően az OTP a legjobban teljesítő nagypapír.
Nagy pluszban nyithatnak a tech-papírok
Erős felpattanásra van kilátás az amerikai tőzsdéken. A technológiai papírokat tömörítő Nasdaq 2,8, az S&P 500 2,1, a Dow Jones pedig 1,5 százalékos pluszban nyithat hétfő délután.
Újabb csapás jöhet az AI-szektorra: Elon Musk súlyos pénzhiányra figyelmeztet
Komoly finanszírozási nehézségekkel szembesülhetnek jövőre a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok – figyelmeztetett Elon Musk a hétvégén az X-en közzétett bejegyzésében. A milliárdos szerint akár több száz milliárd dollárnyi további forrásra is szüksége lehet az iparágnak.
Fekete hétfőtől tartanak a befektetők - De most jöhet az igazán nagy meglepetés!
Pánikhangulat uralkodik az amerikai tőzsdéken, a pénteki zuhanás után pedig már egy újabb fekete hétfőtől tartanak a befektetők. Miközben azonban egyre többen attól félnek, hogy a neheze még csak most következik, felbukkant egy ritka piaci jelzés, amely korábban többször is komoly fordulatot vetített előre. A történelmi adatok azonban veszélyes csapdára figyelmeztetnek.
Rendkívüli lépésekkel próbálják megállítani a tőzsdei zuhanást Ázsiában
A múlt heti tőzsdei pánik után az ázsiai hatóságok is egyre határozottabban próbálják megfékezni az eladási hullámot, amely különösen a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai vállalatokat sújtja.
Trump szerint még nagyobb összeomlás jöhet a tőzsdéken
Donald Trump amerikai elnök szerint a demokraták november eleji választási győzelme áll a Wall Streeten kibontakozó súlyos eladási hullám mögött. Az elnök arra figyelmeztetett, hogy a részvénypiacok veszteségei tovább nőhetnek, amennyiben politikai ellenfelei nem változtatnak gazdaságpolitikájukon. Trump állításai ugyanakkor több ponton is túlzóak, és a tőzsdei zuhanás hátterében a választási eredményeken túl más tényezők is meghúzódnak.
Ezekre a gyorsjelentésekre figyelhetnek a befektetők a héten
A múlt heti tőzsdei zuhanás után a vállalati gyorsjelentések is kiemelt figyelmet kaphatnak, különösen a technológiai szektorban, amely az elmúlt napok eladási hullámának egyik legnagyobb vesztese volt.
- Hétfőn a Hewlett Packard Enterprise és a Zoom teszi közzé negyedéves számait,
- kedden pedig a Dell, a HP, az Autodesk, a Workday és az Analog Devices jelentése érkezik. Emellett a Best Buy, a Dollar Tree és a Medtronic eredményeire is érdemes figyelni.
- Szerdán a mezőgazdasági gépgyártó Deere gyorsjelentése lesz az egyik legfontosabb esemény.
A befektetők számára különösen a Dell számai lehetnek érdekesek, hiszen a vállalat eredményei az AI-infrastruktúra iránti kereslet alakulásáról is fontos információkkal szolgálhatnak.
Rövidebb kereskedési hét jön az amerikai tőzsdéken
A hálaadás ünnepe miatt a héten a megszokottnál rövidebb ideig lesznek nyitva az amerikai részvénypiacok. A New York-i tőzsde és a Nasdaq hétfőtől szerdáig még a szokásos menetrend szerint működik, csütörtökön azonban egyáltalán nem lesz kereskedés, pénteken pedig rövidített kereskedési napot tartanak.
A pénteki kereskedés magyar idő szerint már 19 órakor véget ér, szemben a megszokott 22 órás zárással.
A rövidebb kereskedési hét a múlt heti súlyos eladási hullám után különösen érdekes lehet, hiszen az ünnepek környékén jellemzően alacsonyabb forgalom mellett zajlik a kereskedés, ami akár nagyobb árfolyamkilengésekhez is vezethet.
Pattannak a fémek is
A múlt heti csúnya esést követően a nemesfémeknél is nagyobb felpattanást láthatunk hétfő reggel.
Az arany árfolyama már 2,5 százalékos pluszban van, az ezüsté pedig 3,6 százalékkal került feljebb.
Ázsiában lefelé vették az irányt a piacok, Amerikában nagy felpattanás jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 3,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 5,6 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Ugyan a japán tőzsdén ma nincs kereskedés, de az ázsiai tőzsdéken összességében ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,48 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,22 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 2,37 százalékot esett, míg a dél-koreai Kospi index 2,5 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,45 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,09 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,06 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 1,46 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 2,26 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 3,13 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a Központi Statisztikai Hivatal a harmadik negyedéves beruházási adataiból kiderül, folytatódott-e a fejlesztések visszaesése, miután a második negyedévben még 9,1 százalékos éves csökkenést mértek. Megjelenik az októberi államháztartási folyamatok részletes bontása is. A német, az euróövezeti, a brit és az amerikai előzetes beszerzésimenedzser-indexek már a novemberi gazdasági hangulatról adnak képet, az Egyesült Államokból pedig a Chicagói Fed gazdasági aktivitási mutatója is érkezik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 14,6 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 60,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 9,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 53,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 147,33
|-1,9%
|-8,0%
|-8,3%
|0,2%
|5,2%
|35,2%
|S&P 500
|6 910,39
|-3,7%
|-8,6%
|-10,4%
|0,9%
|5,7%
|47,1%
|Nasdaq
|25 028,98
|-5,6%
|-10,4%
|-15,1%
|-0,9%
|4,1%
|51,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 436,65
|-5,1%
|-7,7%
|-11,9%
|12,1%
|13,3%
|89,7%
|Hang Seng
|22 410,8
|-1,9%
|-5,2%
|-6,1%
|-12,6%
|-13,3%
|-10,5%
|CSI 300
|3 954,57
|-0,8%
|-1,5%
|-4,8%
|-14,6%
|-13,4%
|-19,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 802,78
|-2,6%
|-7,3%
|-2,0%
|1,3%
|6,5%
|53,5%
|CAC
|7 927,75
|-1,9%
|-5,3%
|1,1%
|-2,7%
|-0,7%
|11,5%
|FTSE
|10 346,34
|-1,0%
|-5,1%
|-3,6%
|4,2%
|8,6%
|43,2%
|FTSE MIB
|48 703,72
|-2,5%
|-6,1%
|-0,7%
|8,4%
|13,5%
|78,2%
|IBEX
|18 873,1
|-1,6%
|-5,7%
|-1,1%
|9,0%
|18,0%
|115,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|137 648,8
|-3,8%
|-5,8%
|-4,0%
|24,0%
|28,0%
|167,4%
|ATX
|6 204,21
|-2,7%
|-6,8%
|-3,9%
|16,5%
|28,7%
|67,2%
|PX
|2 568,1
|-2,6%
|-3,1%
|-3,0%
|-4,4%
|4,4%
|88,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 470
|-5,2%
|-6,9%
|-7,3%
|9,6%
|18,9%
|115,9%
|Mol
|4 550
|-4,3%
|-8,6%
|-6,8%
|54,8%
|46,8%
|86,8%
|Richter
|13 290
|-2,3%
|-1,8%
|4,6%
|34,7%
|37,2%
|58,0%
|Magyar Telekom
|2 870
|0,3%
|-4,5%
|5,1%
|60,2%
|65,7%
|564,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|87,59
|3,8%
|-2,5%
|-18,8%
|53,0%
|45,8%
|15,3%
|Brent
|92,5
|0,5%
|-3,4%
|-15,0%
|52,0%
|45,8%
|17,0%
|Arany
|3 555,29
|-3,4%
|-8,3%
|-14,0%
|-17,8%
|-12,7%
|91,2%
|Devizák
|EURHUF
|373,4400
|0,5%
|2,4%
|2,6%
|-2,7%
|-2,3%
|1,4%
|USDHUF
|340,0319
|0,5%
|2,8%
|5,1%
|4,0%
|2,6%
|4,5%
|GBPHUF
|445,1299
|0,0%
|1,7%
|2,7%
|1,0%
|2,7%
|1,5%
|EURUSD
|1,0983
|0,0%
|-0,4%
|-2,3%
|-6,5%
|-4,7%
|-3,0%
|USDJPY
|159,8200
|0,0%
|0,0%
|1,2%
|2,0%
|1,4%
|40,4%
|GBPUSD
|1,3102
|-0,1%
|-0,9%
|-2,1%
|-2,6%
|0,1%
|-2,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|58 813,83
|-5,0%
|-13,8%
|-29,1%
|-33,7%
|-32,0%
|1,2%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,28
|-3,2%
|-2,1%
|-5,4%
|14,6%
|22,3%
|-1 070,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,57
|0,0%
|0,8%
|-4,7%
|-18,9%
|-22,3%
|32,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: ismagilov
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