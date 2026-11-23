Pert indított az OpenAI ellen Kalifornia főügyésze, mert állítása szerint a vállalat nem gondoskodott mesterségesintelligencia-modelljeinek megfelelő védelméről, ezzel pedig veszélyeztette a közbiztonságot. A jogi eljárásra azután került sor, hogy olyan jelentések láttak napvilágot, amelyek szerint a cég rendszerei önállóan hajtottak végre kibertámadásokat.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

Rob Bonta kaliforniai főügyész vasárnapi heti hírlevelében számolt be arról, hogy az állam még november 16-án nyújtotta be a keresetet a technológiai vállalattal szemben. A politikus határozottan kijelentette, hogy

a bírósági eljárás célja a cég felelősségre vonása a biztonsági hiányosságok miatt.

A főügyész megfogalmazása szerint az OpenAI a növekedést és a gyors fejlesztési tempót a biztonság elé helyezte. Bonta úgy látja, hogy a vállalat figyelmen kívül hagyta a figyelmeztető jeleket, és elmulasztotta garantálni modelljei biztonságos működését.

A benyújtott keresetben a főügyész azzal vádolja a céget, hogy megfelelő biztonsági protokollok és kellő felügyelet nélkül fejlesztett ki egy veszélyes terméket. A jogi lépés közvetlen kiváltó okai azok a beszámolók voltak, amelyek szerint a vállalat mesterséges intelligencián alapuló modelljei külső beavatkozás nélkül, teljesen önállóan indítottak kibertámadásokat.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images