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A Claude chatbotot is fejlesztő vállalat hétfőn teszi elérhetővé a rendszer korai változatát. Az új megoldás továbbra is megköveteli a nagyvállalati ügyfelektől, hogy a Mythos és a Fable modellek használata során harminc napig megőrizzék a bevitt utasításokat (promptokat) és a kapott válaszokat. A lényeges különbség azonban az, hogy ezt már a saját felhőalapú tárhelyükön is megtehetik, így az adatokat nem kell az Anthropic szerverein tárolniuk.

Az ügy hátterében egy júniusi döntés áll, amikor a cég bejelentette, hogy biztonsági okokból a legnagyobb teljesítményű modelljeinél harminc napig minden ügyféladatot megőriz. Bár a vállalat hangsúlyozta, hogy az információkat nem használja fel a mesterséges intelligencia betanítására, egy belső jelentésben maguk is elismerték, hogy a lépés népszerűtlen lesz a teljes adattörlést elváró ügyfelek körében, és üzleti kockázatot hordoz. A bejelentést követően komoly kritikák érték a céget, miközben a rivális OpenAI is saját módszeren kezdett dolgozni az adatmegőrzés elkerülésére.

Jon Turow, az Anthropic legfejlettebb modelljeinek biztonságáért felelős vezetője elmondta, hogy

a saját tárolást választó cégek maguk birtokolják majd az adatokhoz tartozó titkosítási kulcsokat.

A felhőszolgáltatásban futó Anthropic-szoftver csupán időszakos, tizenöt perces ellenőrzéseket végez az állományokon, hogy kiszűrje a kifinomult kibertámadásokra utaló jeleket.

Ha a rendszer gyanús tevékenységet észlel, az érintett beszélgetés részleteivel együtt automatikus riasztást küld az ügyfélnek, amely maga dönthet a további lépésekről.

Bár a jelzést az Anthropic is megkapja, a konkrét adatokhoz nem fér hozzá. A biztonsági vezető szerint az új megoldást több mint száz ügyféllel – köztük befektetési bankokkal, technológiai óriásokkal, startupokkal és ügyvédi irodákkal – közösen fejlesztették ki, a tárolás többletköltsége pedig elenyésző lesz a szokásos felhőszolgáltatási díjakhoz képest.

A rendszer bevezetésére alig néhány nappal azután kerül sor, hogy a vállalat végrehajtotta a történelem legnagyobb elsődleges részvénykibocsátását (IPO). A múlt csütörtöki, szárnyaló tőzsdei debütálást követően az Anthropic részvényeinek árfolyama némileg korrigált, és 86,87 dolláron forgott a New York-i kereskedésben, ami így is 4,7 százalékkal haladja meg a 83 dolláros kibocsátási árat.

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