Sokáig tartotta magát a pletyka, miszerint Matolcsy György volt jegybankelnököt azért nem vonják felelősségre a hatóságok, mert a magántőkealapok titkainak ismerőjeként sakkban tudja tartani a Fideszt; a 2026-os választási vereséggel azonban ez a politikai védelem megszűnt, az igazságszolgáltatás feletti kontroll elolvadt, és Matolcsy gyanúsítottá vált – írja a Válasz Online. Ugyanakkor kiderült, hogy a volt jegybankelnök sem láthatta a teljes képet. A magántőkealapok tényleges tulajdonosainak központi nyilvántartása ugyanis mindig a NAV feladata volt, bár az adóhivatal korábban kizárólag az alapkezelők saját bevallására hagyatkozott, érdemi ellenőrzés nélkül.

Az igazi áttörést a Magyar Péter vezette új kormány hozta el,

amely európai uniós nyomásra pontosította a tényleges tulajdonos fogalmát, és idén október 5-i határidővel valós adatszolgáltatásra kötelezte az érintett pénzügyi szereplőket.

A feltárt adatok alapján a legvilágosabb képet Mészáros Lőrinc érdekeltségei mutatják. A felcsúti üzletember neve 22 magántőkealapnál szerepel közvetlen tulajdonosként, amelyek együttesen mintegy 700-900 milliárd forintnyi magánvagyont kezelnek. Ezek a portfóliók alkotják az alapját többek között az MBH Banknak, a Hunguest szállodaláncnak, valamint számos építőipari és energetikai vállalatnak. Ez az óriási vagyon ugyanakkor már csökkenő tendenciát mutathat, hiszen a Tisza-kormány éppen most bontja fel a Mészáros és Szíjj László nevével fémjelzett autópálya-koncessziót, ráadásul az állam informálisan jelezte, hogy a jövőben nem kíván Mészárossal szerződéseket kötni. Külön érdekesség, hogy a felcsúti körhöz tartozó alapkezelők nemcsak a saját vagyonukat forgatták, ugyanis többek között Balásy Gyula és a Valton-vezér Varga Lajos is rájuk bízta tőkéjének jelentős részét.

Mészároshoz hasonlóan egyértelműen azonosíthatóvá vált Habony Árpád volt miniszterelnöki tanácsadó vagyona is. A NAV dokumentumai hivatalosan is igazolják, hogy övé az a magántőkealap, amely egy észak-olaszországi luxusvilla felvásárlásában, illetve a francia Veolia energetikai óriás hazai terjeszkedésében játszott szerepet. Ezzel végleg kijelenthető, hogy az állami megrendelésekből gyarapodó erőművek és külföldi luxusingatlanok közvetlenül a nevéhez köthetők. Ebbe a szűkebb körbe tartozik Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter is, aki szintén 100 százalékos tulajdonosa egy belvárosi, egykori állami ingatlant birtokló alapnak.

Tiborcz István, a korábbi miniszterelnök veje esetében a kép egyelőre némileg árnyaltabb. A hozzá köthető alapoknál a nyilvántartásban sokszor nem az ő neve, hanem a cégek vezető tisztségviselőinek – például Hornung Áronnak vagy Dicső Lászlónak – a neve tűnik fel. A rendelkezésre álló pénzügyi beszámolók és üzleti előzmények alapján azonban

e hálózatok mintegy 360 milliárd forintnyi magánvagyont kezelhetnek.

Ezek az alapok állnak a nagy budapesti ingatlanfejlesztések, luxusszállodák és egy belgrádi irodaház-portfólió mögött, amelyeket nemritkán az állami MFB-csoport tőkéjével is jelentősen megtámogattak. Sőt, az Eximbank tavalyi beszámolójából az is kiderült, hogy egy Tiborczhoz köthető, állami forrással feltőkésített alap még Elon Musk mesterséges intelligenciával foglalkozó cégébe is bevásárolta magát, szorosan követve az időközben az Egyesült Államokba is áthelyeződő családi érdekeltségeket.

A kutatás további kulcsszereplőkről is lerántotta a leplet. Kiderült például, hogy a Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter holdudvarához tartozó alapkezelők olyan alapokat is irányítanak, amelyek mögött valójában Garancsi István, illetve a zuglói kormánynegyed-beruházásban érintett Balázs Attila áll. Hasonlóan rejtett struktúrákat használt a Magyarországon élő orosz milliárdos, Ruszlan Rahimkulov is, aki mintegy 60 milliárd forintot tart hazai magántőkealapokban.

Bár az adatok és az összefonódások teljes feltérképezése még zajlik, a titkos pénzügyi hálózatok felfejtése végre megkezdődött, tiszta képet adva az elmúlt időszak elitjének gazdasági működéséről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán