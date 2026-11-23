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Ismét Jensen Huang vezeti az Nvidiát, miután az igazgatóság egyhangúlag megszavazta a társalapító visszahelyezését. A döntést az amerikai kormányzat felső szintjeiről kapott tájékoztatás is megalapozta, Donald Trump pedig személyesen aktív szerepet vállalat a vezérigazgató visszaállításában. A Huang körül kirobbant botrány ügyében indított független vizsgálat folytatódik.

Vissztér a CEO, szárnyal az Nvidia

AZ NVIDIA HÉTFŐI KÖZLEMÉNYE SZERINT Jensen HUANG AZONNALI HATÁLLYAL VISSZAVESZI AZ ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI FELADATOKAT, ÉS AZ IGAZGATÓSÁGBA IS VISSZATÉR.

A testület több megbeszélést folytatott vele, amelyek alapján meggyőződött őszinteségéről és vezetői alkalmasságáról. A döntés előkészítése során az amerikai kormányzat felső szintjeiről is kaptak tájékoztatást, amely alapján úgy ítélték meg, hogy Huang újbóli kinevezése nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot.

Harvey Jones igazgatósági elnök szerint Huang visszatérése szolgálja legjobban a részvényesek és a vállalat érdekeit. Jones megtartja az igazgatóság elnöki tisztségét, az átmeneti időszakban vezérigazgatóként dolgozó Colette Kress pedig továbbra is pénzügyi igazgatóként tevékenykedik.

A bejelentésre az Nvidia árfolyama 33,1 százalékot ugrott a nyitás előtt.

Hirtelen pálfordulat

A bejelentés gyors fordulatot hozott a vállalat vezetési válságában. Huang távozását november 12-én jelentették be, majd a november 17-i gyorsjelentést követő elemzői beszélgetésen Jones még arról beszélt, hogy az igazgatóság egyhangúlag elfogadta Huang lemondását, és nem tervezi visszahelyezését. A vállalat ekkor már állandó utódot keresett, a kiválasztáshoz a Heidrick & Struggles fejvadászcéget is megbízta. A testület a távozást a vállalat etikai szabályaival és normáival összeegyeztethetetlen magánéleti magatartással indokolta.

A botrány középpontjába Jensen Huang és Alice Huang kínai üzletasszony állítólagos viszonya került. Az ABC News amerikai hírszerzési információkat ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a nő kapcsolatot tartott a kínai állambiztonsági minisztérium egyik tisztviselőjével. A beszámoló szerint egyelőre tisztázatlan, hogy adott-e át bizalmas információkat a kínai hírszerzésnek.

Trump is kampányolt Huang mellett

Donald Trump az elmúlt héten egyre határozottabban állt ki Huang mellett. November 16-án jelezte, hogy támogatná visszatérését, pénteken pedig arról beszélt, hogy szeretné, ha újabb esélyt kapna.

Vasárnap már közvetlenül az igazgatóságnak címezte üzenetét a Truth Socialön, ahol azt írta, reméli, hogy az Nvidia visszaveszi Huangot, mert ez szolgálná legjobban a vállalat és az Egyesült Államok érdekeit.

A Huang újbóli kinevezést követelő petícióhoz hétfő reggelig több mint 200 ezren csatlakoztak, köztük Elon Musk, aki jelezte, hogy ő maga is szívesen foglalkoztatná Huangot. Huang november 17-én jelezte, hogy kész visszatérni, amennyiben az igazgatóság ezt tartja a vállalat érdekének.

Donald Trump a tegnapi kiírása után ma egy újabb bejegyzésben üdvözölte Jensen Huang visszatérését, és az amerikai gazdaság sikeréhez is fontosnak nevezte vezetői szerepét. Az elnök közlése szerint az amerikai kormányzatnak nincs oka azt feltételezni, hogy Huang újbóli kinevezése nemzetbiztonsági kockázatot jelentene. Trump azt is állította, hogy az igazságügyi miniszter megerősítette, a kormányzat nem rendelkezik Huang törvénysértő magatartását alátámasztó bizonyítékkal. Az elnök nagy hazafinak és nemzeti kincsnek nevezte az Nvidia társalapítóját, és felszólította a vállalatot, hogy folytassa az amerikai exportkorlátozások betartását vizsgáló belső eljárását.

A Fehér Ház közlése szerint Donald Trump személyesen is bekapcsolódott az Nvidia igazgatóságának egyik ülésébe, ahol Jensen Huang vezérigazgatói visszahelyezését szorgalmazta. Steven Cheung, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója a Semafornak azt mondta, az elnök aktívan részt vett az ügyben, és nagyszerű döntésnek nevezte az igazgatóság határozatát.

Arra a kérdésre, hogy Huang távozását követően a részvénypiacokon múlt héten végigsöprő esés szerepet játszott-e abban, hogy szorgalmazta a vezérigazgató visszahelyezését, Trump úgy válaszolt a CNBC-nek, hogy „valószínűleg igen, a hosszú távú szempontok azonban nagyobb súllyal estek latba”.

Többet nyomott a latban, hogy olyan chipek tervei vannak még a fejében, amelyekről senki más nem tud

– fogalmazott Trump.

Az Nvidia a független vizsgálatot annak lezárásáig folytatja, Huang pedig együttműködést vállalt. A társaság új compliance vezető keresését is elindítja, aki az igazgatóság jelölési és vállalatirányítási bizottságának jelent majd. A kereskedelmi szabályok betartását és a nemzetbiztonsági kockázatokat külön igazgatósági bizottság felügyeli, miközben a vállalat továbbra is együttműködik a folyamatban lévő hatósági vizsgálatokban.

Jensen Huang is megszólalt

Jensen Huang megtiszteltetésnek nevezte, hogy ismét az Nvidia élére állhat, és közölte, hogy a legnagyobb alázattal, megújult elkötelezettséggel vállalja a feladatot. Köszönetet mondott az igazgatóságnak a bizalomért, Harvey Jones igazgatósági elnöknek és Colette Kress átmeneti vezérigazgatónak pedig az elmúlt időszakban végzett munkájukért. Külön megköszönte családja szeretetét és támogatását, majd azzal zárta nyilatkozatát, hogy alig várja, hogy újra munkához lásson.

Megtiszteltetés, hogy visszatérhetek az Nvidiához, és egy új ipari forradalom kezdetén vezethetem a világ egyik legmeghatározóbb technológiai vállalatát

– mondta Huang.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images