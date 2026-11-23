Hétfőn a benzin országos átlagára változatlan maradt, a gázolajé viszont további 1 forinttal csökkent a pénteki értékhez képest.

Az elmúlt napokban mindkét üzemanyag ára mérséklődött, a mostani adatok alapján azonban a benzin ára megtorpant, míg a gázolajnál még egy kisebb csökkenés történt.

A hét első napján az alábbi országos átlagárak jellemzik a hazai üzemanyagpiacot:

95-ös benzin: 583 Ft/liter

Gázolaj: 694 Ft/liter

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