A hálaadás ünnepe miatt a héten a megszokottnál rövidebb ideig lesznek nyitva az amerikai részvénypiacok. A New York-i tőzsde és a Nasdaq hétfőtől szerdáig még a szokásos menetrend szerint működik, csütörtökön azonban egyáltalán nem lesz kereskedés, pénteken pedig rövidített kereskedési napot tartanak.

A pénteki kereskedés magyar idő szerint már 19 órakor véget ér, szemben a megszokott 22 órás zárással.

A rövidebb kereskedési hét a múlt heti súlyos eladási hullám után különösen érdekes lehet, hiszen az ünnepek környékén jellemzően alacsonyabb forgalom mellett zajlik a kereskedés, ami akár nagyobb árfolyamkilengésekhez is vezethet.