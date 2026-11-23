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Bevallom, nagyobb pánikra készültem. Október eleje óta kollégáimmal több mint harminc vagyonos családdal beszélgettünk arról, mit jelent számukra a vagyonadó. A többséget nem az adóteher növekedése, hanem az adóztatás módja zavarja. Igazságtalannak érzik, hogy a már leadózott vagyonuk után újra fizetniük kell, akkor is, ha az nem termel jövedelmet. Sokan általános megbélyegzéstől félnek (adóelkerülés vélelme), és attól tartanak, hogy ez csak a kezdet. Elköltözni mégsem akarnak: tíz családból több mint nyolc inkább vagyontervezésbe kezdett.

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A beszélgetések október 6. és november 13. között zajlottak, többnyire családi vállalkozások tulajdonosaival, akiknek a vagyona az 1 milliárd forintos határ közelében vagy afölött van. A minta kicsi és nem reprezentatív. A családok majdnem fele azonban nem ellenzi, hogy a vagyonosabbak arányosan többet adózzanak. Az elégedetlenség tehát nem az adóztatás tényével, hanem a módjával kapcsolatos.

Forrás: Apelso. 2026. október 6. és november 13. közötti megbeszélések; 33 család válaszai; kerekített arányok.

Egyszer már adóztak utána

Nagyjából minden negyedik család sérelmezte, hogy a vagyona már adózott jövedelemből tevődik össze: a fizetése, az osztaléka és a cége nyeresége után egyszer, illetve adott esetben kétszer már megfizette az adót. Sokan nem is magát a vagyonadót tartják igazságtalannak, hanem azt, hogy az a jövedelemadóra is rárakódik.

Egy évi öt százalékot termelő vagyonnál az egyszázalékos adó a hozam ötödét viszi el, és akkor is fizetni kell, ha a vagyon semmit sem hoz, vagy éppen veszít az értékéből.

Az egy százalék ráadásul nemzetközi összevetésben sem alacsony, ugyanakkor idehaza jelentősen árnyalja a képet a küszöbök családi szinten történő kitolhatóságának lehetősége.

A vagyonadót többen a jövedelemadóval vetették össze: elfogadják, hogy a ténylegesen megkapott pénz után adózni kell, azt viszont nem, hogy egy pénzt nem termelő vagyontárgy is adóalapot képezzen. Volt, aki inkább fizetne magasabb osztalék- vagy jövedelemadót, sőt, akár társasági adót is, mint vagyonadót. Többen szóvá tették azt is, hogy az adó kifizetéséhez kivett osztalékot előbb le kell adózni, vagyis adót fizetnek majd az adó után.

Minden hatodik család azt is felvetette, hogy az évről évre fizetendő adó a beruházásoktól veszi el a pénzt, a tulajdonosok figyelmét pedig az értékteremtés helyett a vagyon szerkezetére (a strukturálás irányába) tereli.

A válaszok egyértelműen visszatükrözik a vagyonadóval kapcsolatos leggyakoribb kritikákat. Természetesen csak a jövő mutatja majd meg, hogy a nem termelő vagyonelemek adóztatása azok hasznosítása irányába mozdítja-e el a tulajdonosokat. Intő jel azonban, hogy egyetlen család sem számolt be növekedő beruházási kedvről. Éppen ellenkezőleg: négyen kifejezetten az adó miatt tervezik visszafogni a beruházásaikat.

Kusza értékelési szabályok

Bár a strukturális aggályok is fel-felmerültek, a legtöbb kritikát az értékelési szabályok kapták. A megkérdezettek több mint kétharmada aggódik amiatt, hogy

olyan érték után kell adóznia, amit a piacon senki sem fizetne egy adott vagyonelemért.

Természetszerűleg a probléma leginkább a családi vállalkozásokat (azaz a nem tőzsdei cégrészesedéseket), és az ingatlanokat érinti. A cégekre a javaslat egyetlen képletet ad, ami az egyes egyedi helyzetben lévő vállalkozásoknál a reálisan elérhető ár többszörösét is kiadhatja. Beszélgetőpartnereink ide sorolták pl. a tudásalapú, javarészt a tulajdonosra épülő cégeket és az egyszeri bevételt elkönyvelő, valamint a hanyatlóban lévő vállalkozásokat. Volt olyan család is, akiknél fordítva, a vártnál alacsonyabb érték jött ki. A gond összességében tehát nem is feltétlenül az érték nagyságában, hanem az előre nehezen megjósolható körülmények okozta kiszámíthatatlanságban rejlik.

Az ingatlanok kapcsán is többen kifogásolták, hogy a NAV tömeges értékelési modelljét a beszélgetések idején még senki sem látta, így egy régi ház értékét meg sem tudták pontosan becsülni. Egy hónappal az első mérési pont előtt tehát nincs lehetőségük felkészülni a várható adóra.

A zárószavazásra váró szöveg azóta finomított néhány kérdésen: a kisebb cégeknél pl. választható a könyv szerinti érték, és bizonyos esetekben független értékelő is bevonható. Tény azonban, hogy a folyamatos kiegészítések és kivételi szabályok az alapesetben sem egyszerű cégértékelést sok család számára kuszává és esetlegessé tették.

A vagyon nem jelent feltétlen gazdagságot

Az értékelés után a likviditás a második legnagyobb gond:

a családok mintegy felének nincs annyi szabad pénze, amennyi adót a vagyona után fizetnie kell.

A vagyon nagy része működő cégben, ingatlanban vagy hosszú távú megtakarításban van, az adót pedig külön leadózott osztalékból, hitelből vagy vagyonelemek eladásából lehet kifizetni. Sokan attól tartanak, hogy végül el kell adniuk valamit; néhány beszélgetésben a cég vagy egy üzletág eladása is felmerült. Ez különösen a KKV-szektor idősebb tulajdonosait terheli, akik – a vállalkozás továbbvitelét nem vállaló családtagok híján – már a vagyonadót megelőzően is kacérkodtak az eladás gondolatával.

Részletfizetést a javaslat csak kérelemre és legfeljebb két évre enged. A nem jövedelemtermelő vagyon – a családi otthon, a nyereségét visszaforgató cég – után az automatikus, hosszabb részletfizetés sok kényszereladást megelőzne.

Adóelkerülési vélelem

Minden harmadik család magától mondta, hogy úgy érzi, adóelkerülőként kezelik. Az eredetileg benyújtott javaslat szerint a NAV a vagyonadó bejelentése óta végrehajtott ügyleteket külön is vizsgálhatta volna. Sokan nem a fizetendő összegtől tartanak, hanem attól, hogy a bevallás után vizsgálat jön, olyan régi ügyletekre is, amelyeket senki sem az adóellenőrzésre készülve dokumentált. A bevallásban ráadásul minden vagyonelemet egyenként azonosítható módon kell majd feltüntetni, amivel kapcsolatban legalább ennyien vélekednek úgy, hogy az állam az adatokat nem feltétlenül csak a vagyonadóhoz szeretné majd felhasználni.

A zárószavazásra váró szövegből a visszatekintő vizsgálat kikerült, a valós cél bizonyítása azonban továbbra is az adózó dolga. Különösen érdekes lesz ez az esetlegesen előrehozott generációváltás, családi ajándékozások és bizalmi vagyonkezelés alapítások kapcsán.

Mi jön ezután?

Az ötödik fő aggodalom a kiszámíthatóság. Sokan attól tartanak, hogy az értékhatár vagy az adókulcs később változik, és „ez csak a kezdet”. Minden negyedik család az évről évre visszatérő adminisztrációt is tehernek érzi. A bizonytalanságot a jogalkotás tempója is táplálja:

a szöveg hat hét alatt többször változott, és a parlament csak november 24-én szavaz róla, alig öt héttel az első, december 31-i értékelési nap előtt.

Egy vagyonos család csak akkor hajlandó tervezni itthon hosszú távon, ha tudja, mire számíthat – ez pedig nem rajta, hanem a jogalkotón múlik.

Igazságtalannak érzik – de maradnak

A családok több mint fele igazságtalannak tartja, hogy az adó éppen azokat sújtja, akik itthon maradtak, céget építettek és munkahelyeket teremtettek.

Nagyjából minden harmadik megkérdezett magától hozta szóba a külföldre költözést, de egyik sem döntött még mellette. Ahol komolyan végiggondolták, kiderült, hogy egy egész családot nem lehet egyik napról a másikra áttelepíteni, a többség pedig annyira kötődik a cégéhez, a munkatársaihoz és az itteni életéhez, hogy a költözés nem is valódi lehetőség. Az igazságtalanság érzése tehát nem menekülésre, hanem óvatosságra készteti őket. Legalábbis egyelőre.

Tervezés, nem menekülés

Még hatályba sem lépett a törvény, de egy dolog már jól látszik: a családok 85 százaléka fogott vagyontervezésbe, vagy gyorsította fel a már megkezdett folyamatot. Átnézik a vagyonuk szerkezetét, a meglévő vagy tervezett bizalmi vagyonkezeléseiket és a végrendeletüket. Sokan egyszerre tekintik át a vagyon jogi és adózási, valamint befektetési és likviditási oldalát. A vagyonadó olyan utódlási, befektetési és vagyontervezési döntéseket hozott előre, amelyeket a családok egyébként szívesen halogatnak. Ezzel együtt sokan még mérlegelnek, és idén kifizetik inkább a teljes adót, hogy majd jövőre, megfelelő előkészítés után alakítsák át a vagyonukat.

Ez érthető is, hiszen megalapozottan dönteni akkor lehet, ha a család egyben látja a vagyonát: tudja, mennyit ér, miből fizeti az adót, és ki viszi tovább a tulajdont. Hány család tud ma erre a három kérdésre pontos választ?

Az írás az APELSO Wealth Management 2026. október 6. és november 13. között ügyfelekkel és érdeklődő családokkal folytatott beszélgetésein alapul; a tapasztalatok anonimizáltak, az arányok kerekítettek. Ez a tájékoztatás általános jellegű, nem minősül adó- vagy jogi tanácsadásnak.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 20. Átszabták a vagyonadó tervezetét, több fontos szabály is változott

Címlapkép forrása: Kent Nishimura/Bloomberg via Getty Images