Nagyot javult a hangulat hétfőn az amerikai részvénypiacon Jensen Huang visszatérésének hírére, a vezető részvényindexek pedig egészen a zárásig megőrizték nyereségeiket.

Az S&P 500 részvényindex 4,8,

a Dow Jones 3,04, míg

a technológiai cégeket tömörítő Nasdaq 6,5 százalékkal haladta meg a péntek esti záróértékét.

Az S&P 500 részvényindex alakulása. Forrás: TradingView.

Az S&P 500 indexre vonatkozó opciókból számított volatilitási (vagy félelem-) index több mint 9 ponttal – azaz 25 százalékkal – csökkent péntek óta és a zárásra 27 pont alá süllyedt.

A VIX volatilitás-index alakulása. Forrás: TradingView.

A nap legnagyobb emelkedését az Nvidia produkálta,

a chipgyártó 31,1 százalékos ralija pedig összesen 950 milliárd dollárral növelte meg a cég piaci értékét, ami a történelem valaha volt legnagyobb egynapos mozgásának rekordját állította fel.

Az adatközpontépítéssel foglalkozó CoreWeave 22,5, a hiperskálázó Oracle pedig közel 13 százalékot emelkedett a hétfői kereskedés során.