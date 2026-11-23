Donald Trump amerikai elnök elmondta, hogy személyesen egyeztetett az Nvidia igazgatótanácsával, és arra ösztönözte a testület tagjait, hogy helyezzék vissza Jensen Huang vezérigazgatót a posztjára.

Beszéltem velük, fogalmazzunk így. És sikerült meggyőznöm őket

– mondta Trump Eamon Javersnek adott telefonos interjújában.

Az elnök felelősségteljes lépésnek nevezte az igazgatótanács határozatát, amellyel visszahelyezték Huangot a posztjára. Trump elmondása szerint a testület előzetesen biztosítékot kért a kormányzattól az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokkal kapcsolatban. Hozzátette, hogy a jelenlegi – igen széles körű – ismereteik alapján meg is adták a szükséges garanciákat a vállalatnak.

Trump arról is beszámolt, hogy

még vasárnap este, a hivatalos bejelentés előtt egyeztetett a vezérigazgatóval.

Kifejezte örömét, amiért "a cégnek és a menedzsmentnek volt bátorsága meghozni a helyes döntést", miután a vállalat két héten át komoly nehézségeket élt át a cégvezető hiánya miatt.

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