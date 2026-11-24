Code Red, vagyis a legmagasabb szintű belső riasztás lépett életbe a Microsoftnál, miután egy huszonnégy órás globális leállás súlyos hiányosságokat tárt fel a vállalat mérnöki rendszereiben és válságkezelésében. A november 12-13-i üzemzavar idején világszerte elérhetetlenné vált az Outlook, a Teams és több más Microsoft 365-szolgáltatás, ami kormányzati intézmények, légitársaságok és pénzügyi cégek működését is megzavarta. A hibát nem kibertámadás okozta, hanem a Windows egy júliusban bekerült, rejtve maradt skálázhatósági hibája, Satya Nadella vezérigazgató pedig nyilvánosan bocsánatot kért. A kiszivárgott belső feljegyzések szerint a hibaelhárítás kaotikus körülmények között zajlott, ezért a cég alapjaiban alakítja át a folyamatait. A cél az, hogy a jövőben a hasonló üzemzavarokat egy órán belül elhárítsák, amihez mesterséges intelligencián alapuló eszközöket is bevetnek.

A legmagasabb szintű belső riasztást rendelte el a Microsoft,

miután egy huszonnégy órás globális leállás rávilágított a vállalat mérnöki rendszereinek és válságkezelésének súlyos hiányosságaira. A kiszivárgott belső feljegyzések szerint a cég alapjaiban tervezi átalakítani a hibaelhárítási folyamatait, miután a novemberi üzemzavar kormányzati szervek, légitársaságok és pénzügyi vállalatok működését bénította meg világszerte.

A november 12-én és 13-án bekövetkezett üzemzavar az Egyesült Államoktól kezdve Ausztrálián át Japánig számos kormányzati intézményt érintett, fennakadásokat okozott a tőzsdei kereskedésben, és megzavarta a légitársaságok kommunikációját. A leállás miatt elérhetetlenné vált a felhőalapú Exchange Online levelezőrendszer, az Outlook, a Teams, a Copilot mesterségesintelligencia-asszisztens, valamint több más Microsoft 365-szolgáltatás is. A vállalat közlése szerint az incidenst nem kibertámadás vagy AI-alapú szoftverek okozták, hanem a Windows egy még júliusban bekerült, rejtve maradt skálázhatósági hibája. A történtekért Satya Nadella vezérigazgató nyilvánosan is bocsánatot kért.

Jason Henderson, az M365 Core divízió elnöke egy belső körlevélben úgy fogalmazott, hogy az Exchange Online történetében még soha nem volt olyan üzemzavar, amely ennyi ügyfelet érintett volna. A levelezőrendszer még sosem állt le ilyen hosszú időre ilyen sok felhasználónál. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy

a vezetőség elrendelte a kritikus válsághelyzetekre fenntartott, legmagasabb szintű belső mozgósítást (Code Red),

ami azt jelenti, hogy a hibák kijavítása és a rendszerek megerősítése jelenleg minden más feladatot felülír. Charles Lamanna ügyvezető alelnök értékelése szerint az érintett rendszerkomponens egyetlen nap alatt nagyjából tízévnyi elfogadható hibamennyiséget halmozott fel.

A válságkezelés során tapasztalt kaotikus állapotokról Amanda Silver vállalati alelnök számolt be egy másik feljegyzésben. Bár a cég a legjobb mérnökeit vetette be, a szakembereknek szinte teljesen átláthatatlan körülmények között kellett dolgozniuk. A hibaelhárítás során tizenegy különböző Teams-csatornán több mint tizenegyezer üzenetet váltottak egymással, miközben a diagnosztikai adatok szétszóródtak a különböző belső nyomon követési rendszerekben, így rendkívül nehéz volt egységes képet kapni a helyzetről és a meghozott döntésekről.

A rendkívüli intézkedések részeként a Microsoft öt fő területen indított átfogó fejlesztéseket, így egyebek mellett

a túlterhelés elleni védelemre, az adatforgalom földrajzi szétválasztására és a gyorsabb helyreállítási mechanizmusokra összpontosítanak.

A vállalat azt a célt tűzte ki, hogy a jövőbeli üzemzavarokat világszerte egy órán belül képesek legyenek elhárítani. Ennek érdekében mesterséges intelligencián alapuló szoftvereket is bevetnek majd, amelyek segítenek a mérnököknek a rendszeradatok gyorsabb elemzésében és a hibák pontosabb feltárásában.

A belső vizsgálatok egy másik komoly strukturális problémára, a javítások lassú globális terjesztésére is rávilágítottak. Henderson egy korábbi feljegyzésében elismerte, hogy az alapvető szolgáltatásokhoz készült sürgős hibajavítások világméretű telepítése jelenleg túl sokáig tart. Példaként említett egy másik közelmúltbeli esetet, amikor egy kritikus javításnak öt-hat napra volt szüksége ahhoz, hogy minden szerverre eljusson, miközben a legsürgősebb biztonsági problémáknál az észleléstől számított egy órán belül kellene végrehajtani a teljes globális frissítést. A folyamatok felgyorsítása érdekében Henderson mostantól napi szinten egyeztet a Microsoft 365 alapinfrastruktúrájáért felelős mérnöki csapat vezetésével.

Forrás: Reuters

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