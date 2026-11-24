Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a Financial Times értesülése szerint kiállt a vállalat központosított irányítási modellje mellett, és nem tervez átfogó változásokat a cég vezetésében. A keddi összdolgozói értekezleten Huang bocsánatot kért a munkatársaktól, és megígérte, hogy nyitottabb lesz a visszajelzésekre.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója kedden védelmébe vette a vállalat központosított irányítási modelljét és az utódlási terv hiányát,

írja a Financial Times. A négybillió dolláros piaci kapitalizációjú chipgyártó óriás első embere ezzel egyértelműen elutasította azokat a törekvéseket, amelyek mélyreható változásokat sürgetnek a cégkultúrában, miután az igazgatótanács hétfőn visszahelyezte őt a posztjára.

A visszatérése utáni első, keddi összdolgozói értekezleten Huang a jelenlévők beszámolói szerint kifejezetten határozott hangnemet ütött meg. Szavai alapján

nem tervez átfogó átalakítást a vállalat vezetésében és működésében.

Az Nvidiát jelenleg egy laza, lapos szervezeti struktúra jellemzi, amelyben több tucat felső vezető tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel a vezérigazgatónak.

A cégvezető két héttel ezelőtt mondott le, miután napvilágot láttak a hírek, miszerint viszonyt folytatott az egyik beosztottjával, Kimberly Powell-lel, valamint a szingapúri székhelyű Megaspeed egyik vezetőjével. Utóbbi vállalat ellen jelenleg vizsgálat folyik chipcsempészet gyanúja miatt. Huang váratlan távozása után az Nvidiát komoly bírálatok érték a kidolgozott utódlási terv hiánya miatt, a döntéshozók ugyanis kapkodva kényszerültek új vezérigazgatót keresni.

A keddi állománygyűlésen Huang bocsánatot kért a munkatársaktól a viselkedéséért, és ígéretet tett arra, hogy a jövőben nyitottabb lesz a visszajelzésekre. Megjegyezte ugyanakkor, hogy korábban személyesen is részt vett az Nvidia etikai kódexének megalkotásában – vagyis éppen annak a szabályzatnak a kidolgozásában, amelyet az igazgatótanács korábbi megállapítása szerint megsértett, és ami végül a két héttel ezelőtti lemondásához vezetett. Az Nvidia egyelőre nem reagált a történtekkel kapcsolatos sajtómegkeresésekre.

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