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Egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az európai autópiacból a kínai gyártók, amelyek az ACEA adatai szerint az első tíz hónapban már az uniós újautó-piac több mint tizedét adták, villámgyors növekedésükkel pedig még az olyan gyártóktól is piacot szereznek, akik növelni tudják eladásaikat. Az átrendeződés legnagyobb vesztese a Volkswagen-csoport, de a Renault, a Ford, a Hyundai, a Toyota és a Stellantis részesedése is csökkent. Mutatjuk a legérdekesebb részleteket a ma megjelent autópiaci statisztikákból.

Folytatódik a kínai előretörés

Az európai autópiac növekedéséből egyre nagyobb részt hasítanak ki maguknak a kínai gyártók, amelyek gyors terjeszkedése az egyik legérdekesebb pont az ACEA ma megjelent, októberi adatokat is tartalmazó autópiaci statisztikájában. Több, korábban jóval kisebb szereplőnek számító vállalat mára ismert nyugati és japán versenytársakat előz meg, miközben a legnagyobb európai autóipari csoportok részesedése csökken.

A kínai gyártók közül a Leapmotor növelte a leggyorsabban uniós regisztrációit, az első tíz hónapban 374,8 százalékkal, 84 642 darabra emelkedett a forgalomba helyezések száma. A márka egy évvel korábban még 17 828 autónál tartott, piaci részesedése azóta 0,2 százalékról 0,9 százalékra nőtt. A Leapmotor terjeszkedésében a Stellantis is közvetlenül érdekelt, mivel a nemzetközi forgalmazást végző Leapmotor International 51 százalékos tulajdonosa, a fennmaradó 49 százalék a kínai gyártóé.

A Chery-csoporthoz tartozó márkákból az év első tíz hónapjában 159 278 új személyautót helyeztek forgalomba az Európai Unióban, ami 238,3 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Ezzel a csoport már a 155 793 regisztrációnál tartó Nissant is megelőzte, miután a Suzukit és a Mazdát korábban maga mögé utasította. A Chery adatai az Omoda és a Jaecoo regisztrációit is tartalmazzák.

A BYD január és október között 237 137 regisztrációt ért el az EU-ban, 150,8 százalékkal többet a tavalyinál. A kínai gyártó ezzel közel 25 ezer autóval jár a Ford előtt, amelynek forgalomba helyezései 17,3 százalékkal, 212 377 darabra estek. A BYD piaci részesedése egyetlen év alatt 1,1 százalékról 2,5 százalékra emelkedett.

A SAIC első tízhavi uniós regisztrációi 20,8 százalékkal, 210 165 darabra emelkedtek, ezzel alig több mint kétezer autóra megközelítette a Fordot. A Geely-csoport 11,4 százalékos növekedéssel 267 538 autónál tart. Az Xpeng most először szerepel a statisztikákban, a kínai gyártó regisztrációi 186,9 százalékkal, 31 932 darabra nőttek.

Az ACEA által külön feltüntetett hat kínai hátterű gyártó és csoport

együttes uniós részesedése saját számításunk szerint 6,5 százalékról 10,5 százalékra emelkedett az első tíz hónapban, októberben pedig már 13,1 százalékot ért el.

Ez az összesítés a Geelyhez sorolt európai márkákat, köztük a Volvót is tartalmazza, valamint beleszámítja a Stellantis által ellenőrzött értékesítési vállalaton keresztül terjeszkedő Leapmotort.

A piaci átrendeződés legnagyobb vesztese a Volkswagen-csoport, amelynek uniós részesedése egy év alatt 1,5 százalékponttal, 26,1 százalékra csökkent. A csoport regisztrációi az első tíz hónapban 0,3 százalékkal estek, miközben a teljes piac 5,4 százalékkal bővült. A Renault-csoport részesedése 1 százalékponttal, 10,3 százalékra mérséklődött, amit elsősorban a Dacia forgalomba helyezéseinek visszaesése húzott lefelé.

A Ford 0,7 százalékpontot veszített részesedéséből, így már csak az uniós újautó-piac 2,2 százalékát adja. A vállalat regisztrációinak 17,3 százalékos zuhanása az egyik legsúlyosabb visszaesés a nagyobb szereplők között, és hozzájárult ahhoz, hogy a BYD elé kerüljön az értékesítési rangsorban. A Hyundai-csoport részesedése 0,5 százalékponttal, 7 százalékra csökkent, forgalomba helyezései 2,4 százalékkal maradtak el a tavalyitól.

A Toyota-csoport lényegében stagnáló regisztrációi 0,4 százalékpontos részesedésvesztést eredményeztek, így súlya 7 százalékra mérséklődött. A Stellantis a piaci átlagnál lassabb, 3,9 százalékos növekedéssel 0,2 százalékpontot veszített, részesedése 15,6 százalékra csökkent.

A kínai gyártók gyors terjeszkedése így olyan versenytársak súlyát is csökkenti, amelyek növelni tudják forgalomba helyezéseik számát.

A Tesla viszont a piaci átlagot bőven meghaladó ütemben növekszik idén, az első tíz hónapban 69,7 százalékkal, 198 349 darabra növelte uniós regisztrációit, így részesedése 1,3 százalékról 2,1 százalékra emelkedett.

Tovább nőtt az uniós autópiac

Az Európai Autógyártók Szövetségének adatai szerint októberben 939 447 új személyautót helyeztek forgalomba az EU-ban, 2,6 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A négy legnagyobb uniós piac mindegyike bővült októberben, Franciaországban 7 százalékkal, Olaszországban 5 százalékkal nőtt a forgalomba helyezések száma. Németországban 1,7 százalékos, Spanyolországban 1,8 százalékos emelkedést mértek.

Január és október között 9,46 millióra emelkedett a regisztrációk száma, ami 5,4 százalékos növekedésnek felel meg. Az első tíz hónapban a német piac 4,9 százalékkal, a francia 4,4 százalékkal bővült. Olaszországban 8,3 százalékkal, Spanyolországban 6,2 százalékkal több új autót regisztráltak a tavalyinál.

Ami a hajtásláncokat illeti, a tisztán elektromos autókból január és október között 2,21 milliót regisztráltak az EU-ban,

50 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.

Piaci részesedésük 16,4 százalékról 23,4 százalékra emelkedett, így a hibridek után a második legnépszerűbb hajtásláncnak számítanak. Az ACEA szerint az elektromosított hajtások terjedését a keresletösztönző intézkedések és a szélesedő modellkínálat támogatja.

Az első tíz hónapban közel 250 ezerrel több tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba az EU-ban, mint hagyományos benzinest. A külső töltést nem igénylő hibridek 3,41 millió regisztrációval és 36 százalékos részesedéssel vezetik az első tízhavi uniós rangsort. Az ACEA ebbe a kategóriába a teljes hibrideket és a mild hibrideket is beleszámítja, amelyek együttes forgalomba helyezései 9,6 százalékkal emelkedtek.

A konnektorról tölthető hibrideknél (PHEV) 17 százalékos növekedést mértek. Ezekből 961 959 darabot regisztráltak január és október között, így részesedésük 9,2 százalékról 10,2 százalékra nőtt.

A hagyományos benzines autók regisztrációi 20,1 százalékkal, 1,96 millió darabra estek az első tíz hónapban, a dízeleké 20,6 százalékkal, 652 364-re csökkent. A két hajtáslánc együttes piaci részesedése 36,5 százalékról 27,7 százalékra zsugorodott. Októberben mindkét kategóriában megközelítette a 30 százalékot a visszaesés.

Magyarországon visszaesést hozott az október

Magyarországon októberben 10 356 új személyautót helyeztek forgalomba, ami 4,1 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Az utóbbi kilenc hónapban ez volt az első alkalom, amikor az értékesítések éves alapon csökkentek. Mivel a forgalom meglehetősen ingadozó, ezért trendfordulóról nem kell beszélni, de megjegyzendő, hogy a szezonálisan igazított adataink alapján a növekedés megállt, a nyári, őszi hónapok már inkább a stagnálásról szóltak.

Az októberi piaci visszaeséshez a hibridek forgalomba helyezéseinek csökkenése is hozzájárult, ezekből 12,4 százalékkal kevesebbet, 4746 darabot regisztráltak. A hagyományos benzines autók havi regisztrációi 18,1 százalékkal, 2180 darabra estek.

Az első tíz hónap összesített regisztrációi 118 782 darabot tettek ki, a 11,3 százalékos növekedés több mint kétszerese az uniós ütemnek.

A hazai piacon a hibridek adják az újautó-regisztrációk felét, január és október között 59 514 ilyen autó került forgalomba, 10,2 százalékkal több a tavalyinál. A tisztán elektromos autók száma 28 százalékkal, 11 480 darabra nőtt, így részesedésük 9,7 százalékot tett ki, közel 14 százalékponttal elmaradva az uniós átlagtól.

A legerősebb növekedést a konnektorról tölthető hibridek érték el Magyarországon, regisztrációik 108,6 százalékkal, 11 076 darabra emelkedtek. Ezzel 9,3 százalékos részesedést szereztek, és darabszámban megközelítették a tisztán elektromos autókat. Októberben már több új plug-in hibridet helyeztek forgalomba, mint villanyautót, előbbiekből 1236, utóbbiakból 1037 darabot regisztráltak.

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