Erős negyedévet zárt a Hewlett Packard Enterprise, és megemelte a következő üzleti évre vonatkozó várakozásait. A részvény mégis több mint 6 százalékot esett a hétfői zárás utáni kereskedésben.

A HPE október 31-én zárult negyedévében az árbevétel éves összevetésben 50,0 százalékkal, 14,5 milliárd dollárra nőtt. A korrigált egy részvényre jutó eredmény 1,43 dollár lett az egy évvel korábbi 0,62 dollár után; a számviteli szabályok szerinti hígított EPS 1,26 dollárt tett ki.

Különösen erős volt a szerverüzlet, amelynek bevétele 94,7 százalékkal, 8,8 milliárd dollárra emelkedett. A szervereket is magában foglaló Cloud & AI üzletág 68,6 százalékos éves növekedést ért el.

A vállalat a 2027-es üzleti évre immár 59,4–63,1 milliárd dolláros bevételt és 5,05–5,35 dolláros korrigált EPS-t vár. Az igazgatóság további 5 milliárd dollárral bővítette a részvény-visszavásárlási felhatalmazást.