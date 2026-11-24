Az egyeztetések első fordulójának az észak-németországi Emden ad otthont, amelynek helyi üzeme maga is a fennmaradásért küzd. A tárgyalások kezdete előtt mintegy négyezer dolgozó vonult utcára a városban.
A tüntetők "jövő" és "bizalom" feliratú fekete koporsókat vittek magukkal, ezzel szimbolizálva a vállalat kilátásainak és a vezetésbe vetett hitnek az elvesztését.
Daniela Cavallo, az üzemi tanács elnöke kijelentette, hogy a menedzsment javaslatai nem képezhetik tárgyalás alapját, és szükség esetén olyan munkabeszüntetésekre kerülhet sor, amelyekre még nem volt példa a cég történetében.
A drasztikus lépések hátterében az erősödő kínai verseny, az évi több milliárd eurós vámköltségek és a gyors technológiai átalakulás áll. A Volkswagen globálisan százezer munkahely megszüntetését tervezi, a szerkezetátalakítás pedig kiemelten érinti a túl drágának ítélt németországi gyártást. A helyi üzemekben dolgozó 120 ezer alkalmazottnak azzal kell szembenéznie, hogy a következő évtized elején akár négy hazai gyárat is bezárhatnak.
A vállalatvezetés 2027-re és 2028-ra befagyasztaná a németországi béreket, és lazítana a szakszervezet által korábban kiharcolt, heti 35 órás munkahéten is, elvárva, hogy a dolgozók szükség esetén ugyanazért a fizetésért többet dolgozzanak. Egy, a Reuters hírügynökség által megismert belső levél szerint azonban a tervezett megszorítások a nyilvánosan bejelentettnél is tovább mennek. A gyenge értékesítésre és az apadó készpénzállományra hivatkozva a menedzsment eltörölné a vezető beosztásúak különleges bérmegállapodásait, valamint a 25 és 35 éve a cégnél dolgozók jubileumi prémiumát is.
Az IG Metall szakszervezet álláspontja szerint az újabb leépítési hullámmal az autógyártó megszegi a 2024 végén kötött megállapodást. Akkor a munkavállalók 35 ezer állás megszüntetésébe egyeztek bele a foglalkoztatási és beruházási garanciákért cserébe. A cég helyzete azonban azóta tovább romlott, mivel a magas németországi költségeket korábban ellensúlyozó kínai eladások tovább csökkentek, a konszern üzemi marzsa pedig a 2024-es 5,9 százalékról idén várhatóan legfeljebb 1 százalékra zsugorodik.
Bár Frank Ischner, a vállalat tárgyalódelegációjának társvezetője szerint a fájdalmas megszorítások elkerülhetetlenek, a cég még idén szeretne megállapodásra jutni a munkavállalókkal. A szakszervezet ezzel szemben közölte, hogy január 1-jétől sztrájkok kezdődhetnek. Thorsten Gröger, az IG Metall főtárgyalója arra figyelmeztetett, hogy egy esetleges munkabeszüntetés nemcsak a gyártósorokat állítaná le, hanem a befektetőknek – köztük a főrészvényes Porsche és Piëch családoknak – fizetett osztalékok csökkentését is maga után vonhatja.
Forrás: Reuters
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