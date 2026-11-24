Kis pluszban nyitott a magyar tőzsde kedden, a blue chipek közül pedig a Magyar Telekom a legjobban teljesítő a kereskedés első perceiben.

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékot emelkedett, így jelenleg 140 638 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Két hazai blue chip, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama emelkedett ma, előbbié 1,6 százalékkal, utóbbié 1,1 százalékkal, eközben a Mol és az OTP árfolyama esik, előbbi 0,2, utóbbi 0,3 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a CIG Pannónia és az Appeninn teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és a Gránit Bank indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: Hispanolistic