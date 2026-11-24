Utolsó hetébe lépett az év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány. A mozgás annak ellenére élénk, hogy a mostani időszak alapvetően azokat a gépkocsikat érinti, amelyeket 2010 előtt helyeztek üzembe vagy vásároltak, és azóta is folyamatosan ugyanannál a tulajdonosnál futnak – az ilyen autók köre, többek között az adásvételek miatt, évről évre szűkül.
A biztosítók közötti verseny révén komoly megtakarítások érhetők el: a szövetséghez tartozó alkuszcégek eddigi adatai szerint azok, akik már meglépték a váltást, a jelenlegi biztosítójuk által kínált díj
20-40 százalékát is megtakaríthatták.
ovábbi előnyként jelentkeznek azok a csomag- vagy együttkötési kedvezmények, amelyeket egyes biztosítók a kgfb mellé kötött casco- vagy lakásbiztosításokra adnak. Ezért a hátralévő egy hétben kifejezetten ajánlott minden autósnak egy gyors díjszámítást futtatni, vagy éppen független biztosítási alkusz segítségét kérnie annak érdekében, hogy felmérhesse a saját lehetőségeit.
A korábbi évek tapasztalatai szerint a kampány csúcsa éppen a most következő záró hétre esik: az összes novemberi váltás közel 40 százaléka ilyenkor történik. A FBAMSZ felhívja a váltást fontolgató gépjárművezetők figyelmét
a határidők pontos betartására.
Aki ugyanis nem juttatja el időben a felmondását a biztosítójához, az a következő évre megállapított új díjon marad bent a meglévő szerződésében.
„Mivel a felmondásnak a december 1-je éjféli határidőre be is kell érkeznie a meglévő szerződést kezelő biztosítóhoz, emiatt, aki levélben intézkedik, annak legkésőbb péntekig postáznia kell a felmondását – figyelmeztet Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke. – Az elektronikus úton történő felmondásra még december 1-jén is lesz lehetőség, az erre vonatkozó határidőkről az adott felületeket üzemeltető alkuszok vagy biztosítók adnak tájékoztatást. Ezen a napon még az is biztosra mehet, aki nyitvatartási időben felkeresi az érintett biztosító valamelyik ügyfélszolgálatát, így szerezve igazolást a felmondás beérkezéséről.”
A december 1-jei határidő kizárólag a jelenlegi szerződés felmondására vonatkozik, míg az új kötelező biztosítás megkötésére egészen december 31-ig nyitva áll a lehetőség. A gyakorlatban azonban a legtöbb ügyfél – a szakértők javaslatával összhangban – egyetlen folyamatban, az alkuszi összehasonlító portálokon rendezi mindkettőt: felmondja a korábbit, és megköti az újat.
A kgfb-váltások túlnyomó része már régóta független alkuszokon keresztül valósul meg, mivel ők nyújtják a legteljesebb ügyféltámogatást. Kalkulátoraik megbízhatóan hasonlítják össze a biztosítók árajánlatait, a kiszámolt díjra pedig árgaranciát biztosítanak. A rendszerek megbízhatóságát támasztja alá, hogy a díjadatok közvetlenül a biztosítók informatikai rendszereiből érkeznek, az összehasonlító oldalak működését és számítási pontosságát pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel is felügyeli.
A díjszámítás mellett az alkuszok számos kiegészítő szolgáltatással segítik az ügyfeleket: átvállalják a korábbi szerződés felmondását, számba veszik az elérhető ügyfélkedvezményeket és az ingyenes kiegészítőket, támogatást nyújtanak az elakadt biztosítási ügyintézés felgyorsításában, valamint – megfelelő meghatalmazás esetén – kárrendezési asszisztenciát is biztosítanak.
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