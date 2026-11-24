Kizárólagos tárgyalásokat kezdett a BYD egy franciaországi autógyár megvásárlásáról, hogy felkészüljön a helyi hozzáadott értéket előíró új európai uniós szabályozásra. A kínai járműgyártó a magyarországi zöldmezős beruházása után ezzel egy működő nyugat-európai üzemet is megszerezhet.

A BYD közlése szerint

az Ineos Automotive hambachi gyárának felvásárlásáról folynak az egyeztetések.

A tranzakció lezárásához még az érintett üzemi tanácsokkal is konzultálniuk kell. A vállalat hangsúlyozta, hogy az egykor a Mercedes-Benz tulajdonában álló létesítmény megszerzése jól mutatja a Franciaországba vetett bizalmukat és az európai terjeszkedési törekvéseiket.

A kínai autógyártók azért keresnek intenzíven európai gyártókapacitásokat, mert az Európai Unió szigorúbb szabályozásra készül. A tervezett előírások értelmében az elektromos járművek csak akkor lesznek jogosultak állami támogatásokra és vehetnek részt a közbeszerzéseken, ha megfelelő arányban tartalmaznak Európában gyártott alkatrészeket.

Amennyiben az akvizíció megvalósul, ez lesz az első alkalom, hogy egy kínai autógyártó megvásárol egy már működő európai üzemet. A BYD ezzel párhuzamosan egy teljesen új gyárat is épít Magyarországon, ahol várhatóan 2027 elején indulhat meg a sorozatgyártás.

A legnagyobb kínai versenytársak ezzel szemben inkább a meglévő európai gyárak szabad kapacitásainak lekötése mellett döntöttek. A Dongfeng a Stellantis egyik franciaországi, a Leapmotor pedig ugyanezen konszern spanyolországi üzemében fog autókat gyártani, míg a Geely a Ford egyik spanyolországi összeszerelő üzemét veszi igénybe a bérgyártáshoz.

Forrás: Reuters

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