A november 24-i döntés közvetlen előzménye, hogy
a Moody's november 20-án Magyarország államadós-besorolásának kilátását is negatívról stabilra módosította.
A hitelminősítő hangsúlyozta, hogy az MVM önálló hitelképessége nem változott, a vállalat állami támogatás nélkül számított, úgynevezett Baseline Credit Assessment (BCA) mutatója továbbra is baa3 szinten áll.
Az MVM végleges, Baa2-es besorolása egy fokozattal magasabb ennél, amit a magyar állam várható támogatása indokol. A Moody's szerint a teljes egészében állami tulajdonú energetikai csoport stratégiai szerepet tölt be a magyar gazdaságban, ezért pénzügyi nehézségek esetén számíthat a tulajdonos segítségére.
A hitelminősítő több tényezőt is az MVM erősségei között említett. Ezek közé tartozik a vállalat meghatározó pozíciója a magyar villamosenergia- és földgázpiacon, valamint kedvező összetételű erőművi portfóliója: a társaság villamosenergia-termelésének több mint 90 százaléka nukleáris és megújuló energiaforrásokból származik. A csoport pénzügyi stabilitását az infrastrukturális üzletág kiszámítható bevételei és a jelenleg mérsékelt eladósodottság is támogatják.
Ugyanakkor a Moody's több kockázatra is felhívta a figyelmet. Az MVM nagykereskedelmi tevékenysége jelentős kitettséget jelent az ingadozó energiaáraknak, miközben a szabályozott lakossági tarifák nem minden esetben tükrözik a tényleges energiabeszerzési költségeket. Utóbbi problémát részben a 2022-ben bevezetett állami kompenzációs rendszer kezeli.
Hatalmas beruházások jönnek, további hitelfelvételre lehet szükség
A Moody's értékelése szerint az MVM likviditási helyzete a következő 12-18 hónapban megfelelő maradhat. A vállalat június végén 211 milliárd forintos készpénzállománnyal és 1738 milliárd forintnyi le nem hívott hitelkerettel rendelkezett.
A következő évek jelentős beruházásai azonban komoly finanszírozási igényt támasztanak. A hitelminősítő arra számít, hogy a vállalat saját forrásai nem lesznek elegendők a beruházási program teljes finanszírozására, ezért az MVM további kötvénykibocsátásokhoz vagy bankhitelekhez folyamodhat.
A Moody's alapeseti előrejelzése szerint a társaság nettó eladósodottsági mutatója a következő két-három évben 2,2-szeres szint körül tetőzhet, szemben a 2026 júniusában mért 1,5-szeres értékkel. Ez ugyan növekedést jelent, de továbbra is kényelmesen elmarad a banki hitelszerződésekben jellemzően meghatározott, 4,5-szeres felső határtól.
Az MVM előtt több jelentős kötvénylejárat is áll: 2027-ben egy 500 millió eurós, 2028 júniusában és 2031 márciusában pedig egy-egy 750 millió dolláros kötvényt kell visszafizetnie vagy refinanszíroznia. A vállalat emellett 2026 márciusában 100 milliárdról 250 milliárd forintra emelte hazai kötvényprogramjának keretösszegét, amelynek terhére novemberben is hajtott végre kibocsátást.
Mi kellene egy újabb felminősítéshez?
A Moody's szerint az MVM pénzügyi helyzete a jelentős beruházások ellenére is stabil maradhat a következő években.
A vállalat felminősítésére ugyanakkor az üzleti profil érdemi javulása nélkül kevés esélyt látnak, és a teljes állami tulajdon miatt arra sem számítanak, hogy a cég besorolása Magyarország államadós-osztályzatánál magasabbra kerülhetne.
Leminősítési nyomást elsősorban a pénzügyi mutatók tartós romlása, a lakossági energiaszolgáltatáshoz kapcsolódó állami kompenzációs rendszer kedvezőtlen változása vagy Magyarország hitelminősítésének esetleges csökkentése idézhetne elő.
Címlapkép forrása: Â© 2019 Bloomberg Finance LP
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