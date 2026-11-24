A 2027-es jelentéshez a TÜV mintegy 9,7 millió személygépkocsi-műszaki vizsgát elemezett, amelyeket 2025. július 1. és 2026. június 30. között végeztek el. Összesen 200 különböző járműmodellt vizsgáltak, köztük 26 tisztán elektromos jármű.
Az elektromos autók a 2027-es TÜV-jelentésben minden eddiginél nagyobb arányban szerepelnek.
Különösen magas az arányuk a 2–3 éves járművek körében: a vizsgált 109 modell közül 26 tisztán elektromos meghajtású. Ezek közül négy még a legjobb tízbe is bekerült.
Az elektromos autók összetett győztese idén is a Mazda lett: a Mazda MX-30 teljesített a legjobban, 3,0 százalékos hibaráta mellett az összetett rangsor 3. helyét szerezte meg. Mögötte az Audi Q8 e-tron (3,2 százalékkal az 5. helyen), a Mini Cooper SE (3,3 százalékkal a 6. helyen) és a Mercedes EQA (3,5 százalékkal a 8. helyen) következik.
A 2–3 éves járművek rangsorának utolsó három helyét kizárólag elektromos autók foglalják el.
A Tesla Model 3 12,5 százalékos hibaráta mellett a 107. helyet foglalja el az összesített rangsorban, az MG4 pedig 16,0 százalékkal a 108. helyet. A kínai gyártmányú kompakt elektromos autó esetében különösen gyakran fordulnak elő hibák a féktárcsáknál. A 2027-es TÜV-jelentés utolsó helyét ismét a Tesla Model Y foglalja el 18,5 százalékkal. (Itt azonban figyelembe kell venni, hogy a Tesla nem ír elő karbantartásokat vagy szervizelési időpontokat. Ennek következtében az esetleges hibákat csak a műszaki vizsga keretében lehet megállapítani, és azokat utólag kell kijavítani.)
A különböző korú autók első helyezettjei a hibaszázalékok arányában a következők:
- 2–3 év: Mazda CX-60 (2,3 %)
- 4–5 év: Audi Q8 e-tron (3,3 %)
- 6–7 év: VW T-Roc (6,1 %)
- 8–9 év: VW T-Roc (9,4 %)
- 10–11 év: Mercedes GLA und VW Golf Sportsvan (13,5 %)
- 12–13 év: Mercedes GLE/ML (17,2 %)
Az utolsó helyezettek pedig a következők:
- 2–3 év: Tesla Model Y (18,5 %)
- 4–5 év: BMW 1er/2er (21,8 %)
- 6–7 év: Tesla Model 3 (27,9 %)
- 8–9 év: Dacia Duster (28,3 %)
- 10–11 év: Dacia Sandero (32,2 %)
- 12–13 év: Nissan Qashqai (35,5 %)
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