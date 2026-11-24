Ezt követően ma reggel Ázsiában felemás, de többnyire pozitív kereskedést láthattunk, Európában viszont esés következett a nyitást követően, és a magyar tőzsdén is elfogyott a lendület. Az USA szintén esik, részben az amerikai kormány újabb vámterveivel kapcsolatos értesülések miatt.
Nagy fordulat az Nvidiánál
Az Nvidia árfolyama 7,1 százalékkal került lejjebb, miután hétfőn 31 százalékot ugrott arra a hírre, hogy az igazgatótanács visszahelyezte Jensen Huangot a vezérigazgatói posztra. A hétfői rali 2003 óta a chipgyártó legnagyobb napi emelkedése volt. A mai eséssel a részvény a tegnapi nyereség mintegy harmadát visszaadta, így továbbra is közel 22 százalékkal a pénteki záróár fölött jár.
A Goldman Sachs szerint nem az Nvidia körüli dráma most a legfontosabb a piacokon
Az Nvidia felsővezetése körül kialakult dráma és Jensen Huang vezérigazgatói visszatérése önmagában nem írja át a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tőzsdei kilátásokat – véli a Goldman Sachs európai részvénypiaci stratégája. A befektetési bank szerint a szektor hosszú távú sikere továbbra is azon múlik, hogy a vállalatok képesek lesznek-e megfelelő hozamot termelni a hatalmas tőkeberuházásaik után - számolt be a Bloomberg.
A hétfői rali után újra esnek az amerikai tőzsdék
A Nasdaq 1,8 százalékos mínuszban van a keddi nyitás után, ezzel már elvesztette a hétfői emelkedésének közel harmadát. Az S&P 500 1,3 százalékkal került lejjebb, a Dow Jones 0,4 százalékot esett. Hétfőn Jensen Huang visszatérése az Nvidia élére még 6,5 százalékos ugrást hozott a Nasdaqon, kedden viszont ismét a chipgyártók és az AI-részvények kerültek nyomás alá.
Az eladói nyomást fokozta a Wall Street Journal értesülése, amely szerint a Trump-kormányzat újabb vámemeléseket készít elő. Az ipari támogatásokat vizsgáló amerikai eljárás Kínára, az Európai Unióra és további 14 országra terjed ki. Az eredményeket akár már ezen a héten ismertethetik, a vámok mértéke egyelőre nem ismert.
Fekete koporsókkal tüntetnek a Volkswagen dolgozói a megszorító intézkedések ellen
Feszült hangulatban, tömegtüntetések közepette kezdődtek meg kedden a sorsdöntő bértárgyalások a Volkswagen vezetése és a munkavállalói érdekképviseletek között. A világ második legnagyobb autógyártója radikális költségcsökkentésre, bérbefagyasztásra és gyárbezárásokra készül, miközben a szakszervezet példátlan méretű sztrájkokkal fenyeget a tervezett megszorítások miatt.
Franciaországban venne autógyárat a BYD
Kizárólagos tárgyalásokat kezdett a BYD egy franciaországi autógyár megvásárlásáról, hogy felkészüljön a helyi hozzáadott értéket előíró új európai uniós szabályozásra. A kínai járműgyártó a magyarországi zöldmezős beruházása után ezzel egy működő nyugat-európai üzemet is megszerezhet.
Újabb vámemelések hírére mélyült az esés az amerikai határidős piacon
A Nasdaq 100 határidős jegyzése 2,5 százalékos mínuszba került az amerikai nyitás előtt. A technológiai részvények a hétfői rali után nyomás alá kerültek, az esés pedig tovább mélyült, miután a Wall Street Journal arról számolt be, hogy a Trump-kormányzat újabb vámemeléseket készít elő.
A lap szerint Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő akár már ezen a héten ismertetheti a Kína, az Európai Unió és további 14 ország ipari támogatásait vizsgáló eljárás eredményét. A vámok végleges mértéke egyelőre nem ismert.
Tovább esik az Anthropic, a kibocsátási ár közelében az árfolyam
Rövid időre a 83 dolláros kibocsátási árfolyam alá esett az Anthropic részvényeinek jegyzése a keddi nyitás előtti kereskedésben. Ezzel a mozgással gyakorlatilag elolvadt az a nyereség, amelyet a befektetők a mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalat múlt heti, rekordot döntő tőzsdei bevezetése óta elértek - közölte a Bloomberg.
Esik a magyar tőzsde
A kereskedési idő felénél 0,7 százalékos mínuszban áll a BUX, a hazai blue chipek vegyesen teljesítenek:
- Az OTP 1,3 százalékot esett,
- a Mol 1,2 százalékkal került lejjebb,
- a Richter 0,9 százalékot emelkedett,
- a Magyar Telekom pedig 0,7 százalékos pluszban áll.
Van egy új játékszabály a tőzsdéken, Donald Trumpnak hívják
Trump a focivébé után most az Nvidia működésébe nyúlt bele. A szexbotrányba keveredett Jensen Huang visszatérhet az amerikai chipgyártó élére, nem is akárhogy, személyesen az amerikai elnök járt közben az ügyben, amivel közel ezer milliárd dollárral nőtt az Nvidia piaci értéke, és súlyos dollármilliókkal nőtt Trump saját vagyona is. Azt már régóta tudjuk, hogy Trumpnak fontosak a tőzsdék, a saját teljesítményét méri rajtuk, és a mostani egy újabb példa arra, hogy szívesen belenyúl az eseményekbe, ha azok nem az ő szája íze szerint mennek. Működik a Trump put.
Esés Európában
Lefelé vették az irányt a nyitást követően az európai tőzsdék. A CAC ugyan még 0,1 százalékos pluszban áll, de a FTSE 0,8, a német DAX pedig már 0,4 százalékos mínuszban van.
Felpattant a Magyar Telekom
Kis pluszban nyitott a magyar tőzsde kedden, a blue chipek közül pedig a Magyar Telekom a legjobban teljesítő a kereskedés első perceiben.
Döntő tárgyalások kezdődnek a Volkswagennél, sztrájkkal fenyegetnek a dolgozók
Egyre nagyobb a feszültség a Volkswagennél, amely kedden kezdi meg a bértárgyalásokat a munkavállalói érdekképviseletekkel. A német autógyártó a bérek befagyasztása mellett számos juttatást is megszüntetne, miközben világszerte 100 ezer munkahely leépítését tervezi. A szakszervezetek már sztrájkkal fenyegetnek – írja a Reuters.
Lesújtott Amerika az Nvidia-botrány középpontjában álló vállalatra
Kereskedelmi feketelistára helyezte az amerikai kereskedelmi minisztérium az Nvidia-botrány középpontjában álló Megaspeedet, valamint az Alibaba egyik szingapúri leányvállalatát. A döntés több hónapja tartó politikai nyomásgyakorlást követően, Jensen Huang visszatérésével egy időben született meg – írja a Reuters.
Felrobbant a tajvani tőzsde az Nvidia vezérének visszatérése után
Valóságos eufória söpört végig a tajvani tőzsdén, miután kevesebb mint két héttel kényszerű távozása után Jensen Huang visszatért az Nvidia élére. A világ mesterségesintelligencia-iparában kulcsszerepet betöltő szigetországban valóságos nemzeti hősként tekintenek a vállalatvezetőre.
Profitrobbanás jöhet Európában, még Amerikát is megelőzhetik
Négy éve nem látott ütemben nőhetett az európai vállalatok nyeresége, az év végén pedig az amerikai cégeket is megelőzhetik. A kiugró teljesítmény jelentős része azonban egyetlen szektorhoz kötődik.
Erős számokat közölt a Hewlett Packard Enterprise
Erős negyedévet zárt a Hewlett Packard Enterprise, és megemelte a következő üzleti évre vonatkozó várakozásait. A részvény mégis több mint 6 százalékot esett a hétfői zárás utáni kereskedésben.
A HPE október 31-én zárult negyedévében az árbevétel éves összevetésben 50,0 százalékkal, 14,5 milliárd dollárra nőtt. A korrigált egy részvényre jutó eredmény 1,43 dollár lett az egy évvel korábbi 0,62 dollár után; a számviteli szabályok szerinti hígított EPS 1,26 dollárt tett ki.
Különösen erős volt a szerverüzlet, amelynek bevétele 94,7 százalékkal, 8,8 milliárd dollárra emelkedett. A szervereket is magában foglaló Cloud & AI üzletág 68,6 százalékos éves növekedést ért el.
A vállalat a 2027-es üzleti évre immár 59,4–63,1 milliárd dolláros bevételt és 5,05–5,35 dolláros korrigált EPS-t vár. Az igazgatóság további 5 milliárd dollárral bővítette a részvény-visszavásárlási felhatalmazást.
Megtört a lendület a Nyomdánál, nagyot esett a profit
A második negyedéves javulás után ismét megtorpant a Nyomda: a vállalat árbevétele újra csökkent, nyeresége pedig ötödével esett vissza az előző év azonos időszakához képest.
Megtört a lendület a Nyomdánál, nagyot esett a profit
A második negyedéves javulás után ismét megtorpant a Nyomda: a vállalat árbevétele újra csökkent, nyeresége pedig ötödével esett vissza az előző év azonos időszakához képest.
Folytatdóhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 4,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 6,9 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 4,52 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,65 százalékot esett, míg a CSI 300 0,96 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,42 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,26 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,53 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,32 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,39 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,47 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban Japánból az előzetes novemberi beszerzésimenedzser-index, az Európai Unióból az októberi újautó-regisztrációk adatai jelennek meg. A német Ifo-index azt mutathatja meg, hogyan látják helyzetüket és kilátásaikat a vállalatok. Az Egyesült Államokban a szeptemberi FHFA-lakásárindex és a Conference Board novemberi fogyasztói bizalmi mutatója kerül sorra.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 26,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 14,5 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 58,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 46,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 595,31
|3,0%
|-3,9%
|-5,0%
|3,2%
|7,2%
|38,5%
|S&P 500
|7 237,17
|4,7%
|-2,4%
|-5,1%
|5,7%
|9,6%
|54,3%
|Nasdaq
|26 746,1
|6,9%
|-1,7%
|-7,6%
|5,9%
|10,3%
|64,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 436,65
|0,0%
|-5,4%
|-10,0%
|12,1%
|16,1%
|89,5%
|Hang Seng
|22 383,74
|-0,1%
|-5,8%
|-3,1%
|-12,7%
|-11,2%
|-9,2%
|CSI 300
|3 958,29
|0,1%
|-0,5%
|-3,6%
|-14,5%
|-11,1%
|-19,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 337,27
|2,2%
|-4,7%
|0,6%
|3,5%
|9,7%
|59,0%
|CAC
|8 044,84
|1,5%
|-3,7%
|3,4%
|-1,3%
|0,8%
|14,2%
|FTSE
|10 480,82
|1,3%
|-3,7%
|-2,0%
|5,5%
|9,9%
|44,2%
|FTSE MIB
|49 021,93
|0,7%
|-4,8%
|1,0%
|9,1%
|14,9%
|82,0%
|IBEX
|19 181,1
|1,6%
|-3,8%
|1,0%
|10,8%
|21,2%
|117,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|140 363,3
|2,0%
|-4,5%
|-1,2%
|26,4%
|30,9%
|173,0%
|ATX
|6 342,01
|2,2%
|-4,4%
|1,1%
|19,1%
|32,4%
|69,6%
|PX
|2 594,27
|1,0%
|-2,6%
|0,4%
|-3,4%
|6,7%
|90,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 070
|4,2%
|-4,3%
|-0,7%
|14,2%
|22,4%
|134,6%
|Mol
|4 636
|1,9%
|-5,9%
|-3,8%
|57,7%
|53,6%
|82,1%
|Richter
|13 250
|-0,3%
|-3,3%
|0,6%
|34,3%
|37,8%
|53,6%
|Magyar Telekom
|2 840
|-1,0%
|-5,6%
|5,7%
|58,5%
|65,7%
|560,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|81,42
|-7,0%
|-6,4%
|-22,3%
|42,2%
|38,3%
|3,8%
|Brent
|89,37
|-3,4%
|-3,4%
|-23,4%
|46,9%
|42,8%
|8,6%
|Arany
|3 670,6
|3,2%
|-4,9%
|-8,1%
|-15,1%
|-9,8%
|105,9%
|Devizák
|EURHUF
|368,8
|-1,2%
|1,2%
|0,6%
|-3,9%
|-4,0%
|-0,4%
|USDHUF
|338,4573
|-0,5%
|2,2%
|3,4%
|3,5%
|1,3%
|3,0%
|GBPHUF
|440,6350
|-1,0%
|0,9%
|0,7%
|0,0%
|1,0%
|0,1%
|EURUSD
|1,0897
|-0,8%
|-1,0%
|-2,7%
|-7,2%
|-5,3%
|-3,3%
|USDJPY
|158,7400
|0,0%
|-0,5%
|1,2%
|1,3%
|1,4%
|38,1%
|GBPUSD
|1,3019
|-0,6%
|-1,3%
|-2,7%
|-3,2%
|-0,5%
|-2,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|61 209,32
|4,1%
|-5,6%
|-24,5%
|-31,0%
|-28,0%
|6,3%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,26
|-0,6%
|-3,0%
|-6,0%
|13,9%
|22,6%
|-1 517,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,52
|-1,0%
|-0,1%
|-5,6%
|-19,7%
|-23,6%
|17,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Elizabeth Fernandez
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