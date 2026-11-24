A Nasdaq 1,8 százalékos mínuszban van a keddi nyitás után, ezzel már elvesztette a hétfői emelkedésének közel harmadát. Az S&P 500 1,3 százalékkal került lejjebb, a Dow Jones 0,4 százalékot esett. Hétfőn Jensen Huang visszatérése az Nvidia élére még 6,5 százalékos ugrást hozott a Nasdaqon, kedden viszont ismét a chipgyártók és az AI-részvények kerültek nyomás alá.

Az eladói nyomást fokozta a Wall Street Journal értesülése, amely szerint a Trump-kormányzat újabb vámemeléseket készít elő. Az ipari támogatásokat vizsgáló amerikai eljárás Kínára, az Európai Unióra és további 14 országra terjed ki. Az eredményeket akár már ezen a héten ismertethetik, a vámok mértéke egyelőre nem ismert.