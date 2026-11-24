Ideiglenes korlátozást vezetett be az Európai Unió a Kínából, Japánból, Törökországból, az Egyesült Királyságból és számos más országból érkező hibrid autók importjára. Az európai autógyártók védelmét szolgáló lépés a legtöbb érintett állam esetében olyan magas kvótákat határoz meg, amelyek bőven lefedik a jelenlegi szállítási mennyiségeket, a kínai exportot viszont érdemben visszaveti.

Az EU hivatalos lapjában kedden közzétett döntés előzménye, hogy Brüsszel a múlt hónapban megállapodott Pekinggel a kínai hibrid autók behozatalának korlátozásáról.

Ennek értelmében évente legfeljebb 350 ezer ilyen jármű érkezhet az ázsiai országból, ami nagyjából a fele az idén várható mennyiségnek.

A december 1-jén hatályba lépő mennyiségi korlátozások olyan kereskedelemvédelmi intézkedések, amelyeket a szabályok szerint az EU összes jelentős beszállítójára alkalmazni kell. Ennek megfelelően a plafonok Dél-Koreára, Mexikóra, Marokkóra, Szerbiára és az Egyesült Államokra is vonatkoznak.

A most bejelentett ideiglenes szabályozás legfeljebb 200 napig marad érvényben, miközben az Európai Bizottság folytatja a piaci vizsgálatot. Ha a testület a folyamat végén hosszabb távra szóló, végleges intézkedések bevezetését javasolja, ahhoz már az uniós tagállamok széles körű támogatására lesz szükség.

A brüsszeli vizsgálat a 2025 második felében és a 2026 első hat hónapjában regisztrált importadatokra épült, kifejezetten a kínai exportra összpontosítva. A vizsgált időszak számait az új, évesített kvótákkal összevetve egyértelmű, hogy a korlátozás Kínát érinti a legszigorúbban. Az Európai Bizottság megállapította, hogy a kínai behozatal nemcsak az uniós gyártást szorította háttérbe, hanem olyan hagyományos exportőrök piaci részesedését is csökkentette, mint Japán vagy Dél-Korea. A pekingi kereskedelmi minisztérium a döntésre reagálva közölte, hogy elvárják az EU-tól a két fél által korábban elért konszenzus betartását, egyúttal minden jogot fenntartanak a kínai ipar jogos érdekeinek határozott védelmére.

A vizsgált időszakban Mexikó, Marokkó és Szerbia kivitele is meghaladta a most meghúzott felső határokat. Mexikó esetében azonban a különbség a 600 autót sem érte el, Marokkó és Szerbia irányából pedig már az idei második negyedévben érezhetően visszaesett az import. Az összes többi érintett ország hibridautó-exportja a kvóták alatt maradt, mivel a határértékeket a 2025-ös szinthez képest nagyjából 15 százalékkal magasabban határozták meg.

Forrás: Reuters

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