Ezt követően ma reggel Ázsiában felemás, de többnyire pozitív kereskedést láthattunk, Európában kisebb pluszok láthatóak, Amerikában pedig szintén folytatódhat az emelkedés.
Felpattant a Magyar Telekom
Kis pluszban nyitott a magyar tőzsde kedden, a blue chipek közül pedig a Magyar Telekom a legjobban teljesítő a kereskedés első perceiben.
Döntő tárgyalások kezdődnek a Volkswagennél, sztrájkkal fenyegetnek a dolgozók
Egyre nagyobb a feszültség a Volkswagennél, amely kedden kezdi meg a bértárgyalásokat a munkavállalói érdekképviseletekkel. A német autógyártó a bérek befagyasztása mellett számos juttatást is megszüntetne, miközben világszerte 100 ezer munkahely leépítését tervezi. A szakszervezetek már sztrájkkal fenyegetnek – írja a Reuters.
Lesújtott Amerika az Nvidia-botrány középpontjában álló vállalatra
Kereskedelmi feketelistára helyezte az amerikai kereskedelmi minisztérium az Nvidia-botrány középpontjában álló Megaspeedet, valamint az Alibaba egyik szingapúri leányvállalatát. A döntés több hónapja tartó politikai nyomásgyakorlást követően, Jensen Huang visszatérésével egy időben született meg – írja a Reuters.
Felrobbant a tajvani tőzsde az Nvidia vezérének visszatérése után
Valóságos eufória söpört végig a tajvani tőzsdén, miután kevesebb mint két héttel kényszerű távozása után Jensen Huang visszatért az Nvidia élére. A világ mesterségesintelligencia-iparában kulcsszerepet betöltő szigetországban valóságos nemzeti hősként tekintenek a vállalatvezetőre.
Profitrobbanás jöhet Európában, még Amerikát is megelőzhetik
Négy éve nem látott ütemben nőhetett az európai vállalatok nyeresége, az év végén pedig az amerikai cégeket is megelőzhetik. A kiugró teljesítmény jelentős része azonban egyetlen szektorhoz kötődik.
Erős számokat közölt a Hewlett Packard Enterprise
Erős negyedévet zárt a Hewlett Packard Enterprise, és megemelte a következő üzleti évre vonatkozó várakozásait. A részvény mégis több mint 6 százalékot esett a hétfői zárás utáni kereskedésben.
A HPE október 31-én zárult negyedévében az árbevétel éves összevetésben 50,0 százalékkal, 14,5 milliárd dollárra nőtt. A korrigált egy részvényre jutó eredmény 1,43 dollár lett az egy évvel korábbi 0,62 dollár után; a számviteli szabályok szerinti hígított EPS 1,26 dollárt tett ki.
Különösen erős volt a szerverüzlet, amelynek bevétele 94,7 százalékkal, 8,8 milliárd dollárra emelkedett. A szervereket is magában foglaló Cloud & AI üzletág 68,6 százalékos éves növekedést ért el.
A vállalat a 2027-es üzleti évre immár 59,4–63,1 milliárd dolláros bevételt és 5,05–5,35 dolláros korrigált EPS-t vár. Az igazgatóság további 5 milliárd dollárral bővítette a részvény-visszavásárlási felhatalmazást.
Megtört a lendület a Nyomdánál, nagyot esett a profit
A második negyedéves javulás után ismét megtorpant a Nyomda: a vállalat árbevétele újra csökkent, nyeresége pedig ötödével esett vissza az előző év azonos időszakához képest.
Megtört a lendület a Nyomdánál, nagyot esett a profit
A második negyedéves javulás után ismét megtorpant a Nyomda: a vállalat árbevétele újra csökkent, nyeresége pedig ötödével esett vissza az előző év azonos időszakához képest.
Folytatdóhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 4,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 6,9 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 4,52 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,65 százalékot esett, míg a CSI 300 0,96 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,42 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,26 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,53 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,32 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,39 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,47 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban Japánból az előzetes novemberi beszerzésimenedzser-index, az Európai Unióból az októberi újautó-regisztrációk adatai jelennek meg. A német Ifo-index azt mutathatja meg, hogyan látják helyzetüket és kilátásaikat a vállalatok. Az Egyesült Államokban a szeptemberi FHFA-lakásárindex és a Conference Board novemberi fogyasztói bizalmi mutatója kerül sorra.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 26,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 14,5 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 58,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 46,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 595,31
|3,0%
|-3,9%
|-5,0%
|3,2%
|7,2%
|38,5%
|S&P 500
|7 237,17
|4,7%
|-2,4%
|-5,1%
|5,7%
|9,6%
|54,3%
|Nasdaq
|26 746,1
|6,9%
|-1,7%
|-7,6%
|5,9%
|10,3%
|64,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 436,65
|0,0%
|-5,4%
|-10,0%
|12,1%
|16,1%
|89,5%
|Hang Seng
|22 383,74
|-0,1%
|-5,8%
|-3,1%
|-12,7%
|-11,2%
|-9,2%
|CSI 300
|3 958,29
|0,1%
|-0,5%
|-3,6%
|-14,5%
|-11,1%
|-19,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 337,27
|2,2%
|-4,7%
|0,6%
|3,5%
|9,7%
|59,0%
|CAC
|8 044,84
|1,5%
|-3,7%
|3,4%
|-1,3%
|0,8%
|14,2%
|FTSE
|10 480,82
|1,3%
|-3,7%
|-2,0%
|5,5%
|9,9%
|44,2%
|FTSE MIB
|49 021,93
|0,7%
|-4,8%
|1,0%
|9,1%
|14,9%
|82,0%
|IBEX
|19 181,1
|1,6%
|-3,8%
|1,0%
|10,8%
|21,2%
|117,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|140 363,3
|2,0%
|-4,5%
|-1,2%
|26,4%
|30,9%
|173,0%
|ATX
|6 342,01
|2,2%
|-4,4%
|1,1%
|19,1%
|32,4%
|69,6%
|PX
|2 594,27
|1,0%
|-2,6%
|0,4%
|-3,4%
|6,7%
|90,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 070
|4,2%
|-4,3%
|-0,7%
|14,2%
|22,4%
|134,6%
|Mol
|4 636
|1,9%
|-5,9%
|-3,8%
|57,7%
|53,6%
|82,1%
|Richter
|13 250
|-0,3%
|-3,3%
|0,6%
|34,3%
|37,8%
|53,6%
|Magyar Telekom
|2 840
|-1,0%
|-5,6%
|5,7%
|58,5%
|65,7%
|560,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|81,42
|-7,0%
|-6,4%
|-22,3%
|42,2%
|38,3%
|3,8%
|Brent
|89,37
|-3,4%
|-3,4%
|-23,4%
|46,9%
|42,8%
|8,6%
|Arany
|3 670,6
|3,2%
|-4,9%
|-8,1%
|-15,1%
|-9,8%
|105,9%
|Devizák
|EURHUF
|368,8
|-1,2%
|1,2%
|0,6%
|-3,9%
|-4,0%
|-0,4%
|USDHUF
|338,4573
|-0,5%
|2,2%
|3,4%
|3,5%
|1,3%
|3,0%
|GBPHUF
|440,6350
|-1,0%
|0,9%
|0,7%
|0,0%
|1,0%
|0,1%
|EURUSD
|1,0897
|-0,8%
|-1,0%
|-2,7%
|-7,2%
|-5,3%
|-3,3%
|USDJPY
|158,7400
|0,0%
|-0,5%
|1,2%
|1,3%
|1,4%
|38,1%
|GBPUSD
|1,3019
|-0,6%
|-1,3%
|-2,7%
|-3,2%
|-0,5%
|-2,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|61 209,32
|4,1%
|-5,6%
|-24,5%
|-31,0%
|-28,0%
|6,3%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,26
|-0,6%
|-3,0%
|-6,0%
|13,9%
|22,6%
|-1 517,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,52
|-1,0%
|-0,1%
|-5,6%
|-19,7%
|-23,6%
|17,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Elizabeth Fernandez
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