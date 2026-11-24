Elképesztően turbulens időszakot élünk a tőzsdéken, a tegnapi meredek ralit ma látványos visszaesés követte, a magyar piacot - ahogy az általában lenni szokott - elsősorban az OTP-n keresztül adták a befektetők.

Ma a BUX-index 1,7 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga alatt áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen eső trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Két hazai blue chip, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett ma, előbbié 2,0 százalékkal, utóbbié 1,5 százalékkal, eközben a Mol és az OTP árfolyama esett, előbbi 1,3,

utóbbi 4,4 százalékot zuhant.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen az Opus papírjai álltak, amelyek árfolyama 6,2 százalékkal került lejjebb, az ANY árfolyama pedig 4,7 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 16,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: da-kuk

Címlapkép forrása: Shutterstock