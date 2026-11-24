A brit pénzügyi felügyelet (FCA) keddi közleménye szerint egy vállalat nem mentesül a pénzügyi szabályozás alól pusztán azért, mert technológiai szolgáltatóként határozza meg önmagát. Ha az adott termék engedélyköteles tevékenységet is végez – például pénzügyi termékeket népszerűsít, befektetési tanácsot ad vagy pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújt –, akkor a cégnek a vonatkozó előírások szerint kell működnie, és fel kell vennie a kapcsolatot a hatósággal.
Bár a felügyelet nem nevezett meg konkrét vállalatokat, és az iránymutatást általánosságban azoknak címezte, akik önálló cselekvésre képes AI-termékek bevezetését tervezik az Egyesült Királyságban, a közlemény időzítése beszédes. A figyelmeztetés éppen akkor jelent meg, amikor
a Meta elindította a brit piacon a Muse nevű személyi AI-ügynökét.
A vállalat tájékoztatása szerint az új eszköz képes olyan feladatok önálló elvégzésére, mint a gépjármű-biztosítások megújítása, a pénzvisszatérítések ügyintézése vagy az online vásárlások lebonyolítása.
A Muse minden idők egyik leggyorsabban növekvő alkalmazásának számít, amelyet a szeptemberi egyesült államokbeli indulása óta már több mint tízmillió alkalommal töltöttek le. A Meta egy keddi, e-mailben küldött nyilatkozatban úgy reagált, hogy eddig is konstruktívan együttműködtek az illetékes szabályozó hatóságokkal, és ezt a gyakorlatot a továbbiakban is folytatják.
A brit felügyelet a szolgáltatók mellett a fogyasztókhoz is szólt. Azt javasolják az AI-ügynököket használó ügyfeleknek, hogy alaposan tájékozódjanak arról, milyen jogi védelem illeti meg őket egy esetleges hiba esetén. Emellett a felhasználóknak azzal is tisztában kell lenniük, hogy pontosan milyen jellegű adatokat osztanak meg ezekkel a rendszerekkel, és hogy az információk átadása valóban biztonságos-e.
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A lépés időzítése beszédes.
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