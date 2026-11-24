A bankvilág már az új korszak küszöbén áll
Ma már nem arról szól a szakmai diskurzus, milyen munkaköröket vehet el a mesterséges intelligencia. A felsővezetők már inkább azzal küzdenek, hogy milyen tudású emberekre lesz szükségük a szervezetben, kiknek kell új képességeket elsajátítaniuk, és hogyan készíthetjük fel erre a következő generációt. A Portfolio Banking Technology 2026 konferenciájának egyik legfontosabb üzenete, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásának ma már nem elsősorban a technológia, hanem az emberi tudás és a szervezeti alkalmazkodás a korlátja. A bankok és fintech vállalkozások egyre több folyamatban alkalmaznak MI-alapú megoldásokat: az ügyfélkiszolgálástól és a fizetésektől a kockázatkezelésen át az adatfeldolgozásig.
A konferencia egyik előadásában elhangzott, hogy
a vállalati technológiai költségvetések 93 százaléka rendszerekre és eszközökre, mindössze 7 százaléka pedig az emberek képzésére jut.
Ez a megoszlás jól érzékelteti az egyik legfontosabb problémát: a technológia megvásárlása még nem jelenti azt, hogy egy vállalat képes is lesz annak előnyeit kihasználni.
Egy másik fontos gondolat szerint az üzleti tudás, az innovációs képesség és az emberi kapcsolatok is felértékelődnek. A banki tanácsadó ügyfélismerete, helyzetfelismerése és kommunikációs tapasztalata például olyan tudás, amelyet az MI segíthet rendszerezni és szélesebb körben hasznosítani, de nem feltétlenül tud önállóan helyettesíteni.
A konferencián az MI-ügynökök, az adatbiztonság és a kiberkockázatok is hangsúlyt kaptak. A technológia már nem csupán válaszokat adhat: egyre több feladatot képes önállóan végrehajtani. Ez új lehetőségeket, de új felelősséget is teremt. A bankszektor példája azonban csak a kezdet, ám a gazdaság egészének munkaerőpiac átalakulóban van.
Nem a szakmák, hanem a munkafeladatok változnak meg először
Az MI munkaerőpiaci hatásáról szóló vitákban gyakran hangzik el, hogy bizonyos szakmák megszűnnek, mások pedig felértékelődnek. A valóság ennél összetettebb, egy foglalkozás ugyanis sok különböző feladatból áll, és ezek közül nem mindegyik automatizálható.
Egy könyvelő munkájában például az adatok rögzítése, a bizonylatok feldolgozása és az egyszerű egyeztetések egyre nagyobb arányban automatizálhatók. A szabályok értelmezése, a szokatlan tranzakciók felismerése, az ügyféllel való egyeztetés és a szakmai felelősség azonban továbbra is emberi tudást igényelhet.
Hasonló változás várható a banki ügyintézésben, a jogi és adminisztratív munkákban, az ügyfélszolgálatokon, a marketingben, az elemzésben és az informatikában is. Ezért három különböző folyamatot kell megkülönböztetnünk:
- Automatizálás: az MI átvesz bizonyos feladatokat, ezért egy adott tevékenységhez kevesebb emberi munkaóra vagy kisebb létszám is elegendő lehet.
- Munkakör-átalakítás: a munkavállaló továbbra is szükséges, de a napi feladatainak egy részét már MI végzi, ő pedig az eredmények értelmezésére, ellenőrzésére és a bonyolultabb esetek megoldására koncentrál.
- Új feladatok és munkakörök létrejötte: a technológia új szolgáltatásokat, ellenőrzési feladatokat, adatkezelési és biztonsági munkákat, valamint új szakmai együttműködéseket hoz létre.
Az MI-nek való kitettség tehát nem azonos a munkahely megszűnésének valószínűségével. Az, hogy egy foglalkozás sok digitálisan feldolgozható feladatot tartalmaz, még nem jelenti azt, hogy az egész szakma eltűnik.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2025-ös vizsgálata szerint a világ munkavállalóinak körülbelül negyede dolgozik olyan foglalkozásban, amely valamilyen mértékben ki van téve a generatív MI hatásának. A legmagasabb kitettségi kategóriába azonban a globális foglalkoztatás mindössze 3,3 százaléka tartozik. Az ILO következtetése szerint a legtöbb esetben inkább a munkakörök átalakulása, mintsem teljes megszűnése várható.
Kiknek a munkája kerülhet nyomás alá?
A legnagyobb változás elsősorban azokban a munkakörökben várható, ahol a napi tevékenység jelentős része szabályozott, ismétlődő, digitális információk feldolgozásából áll.
|Veszélyeztetett munkakörök
|Terület
|Érintett munkakörök, feladatok
|Várható változás
|Banki és biztosítási ügyintézés
|Adatfeldolgozás, egyszerű ügyintézés, dokumentumellenőrzés
|Automatizálás, kevesebb rutinfeladat
|Könyvelés, pénzügyi adminisztráció
|Számlafeldolgozás, egyeztetés, bérszámfejtési rutin
|A manuális munka csökkenése
|Ügyfélszolgálat
|Egyszerű kérdések, panaszok első szintű kezelése
|MI-alapú önkiszolgálás, összetettebb ügyek emberi kezelése
|Irodai adminisztráció
|Adatrögzítés, iratkezelés, időpont-egyeztetés
|Létszám- és feladatigény csökkenése
|Jogi szolgáltatások
|Dokumentumkeresés, szerződés-előkészítés, összefoglalás
|A rutinfeladatok automatizálása
|Marketing és kommunikáció
|Egyszerű szöveg- és tartalomgyártás, adatelemzés
|Gyorsabb előállítás, nagyobb ellenőrzési igény
|Informatika
|Kódolási, tesztelési és dokumentációs részfeladatok
|A fejlesztői munka átalakulása, magasabb szintű feladatok felértékelődése
|Forrás: A szerző összeállítása
(A fenti táblázat az ILO, az OECD és a World Economic Forum munkaerő piaci elemzései alapján készült).
A kanadai jegybank 2026-os elemzése már korai munkaerőpiaci jeleket is azonosított. A magas MI-kitettségű munkakörökben – például az adatbeviteli, ügyintézői, könyvelési adminisztrációs és ügyfélszolgálati területeken – romlottak a fiatal álláskeresők elhelyezkedési esélyei. A változás elsősorban az új felvételek mérséklődésében, nem pedig az elbocsátások hirtelen növekedésében jelentkezett.
Ez fontos különbség, hiszen a munkahelyek átalakulása nem feltétlenül tömeges elbocsátással kezdődik. Előfordulhat, hogy egy vállalat egyszerűen kevesebb új munkatársat vesz fel, mert a korábban több ember által végzett feladatok egy részét már MI-eszközök látják el.
Kikre lesz nagyobb szükség?
A munkaerőpiac másik oldalán ugyanakkor számos területen továbbra is jelentős kereslet várható. Az OECD 2026-os munkaerőpiaci elemzése szerint a képzett munkaerő hiánya különösen az informatikai és kommunikációs technológiai szakemberek, az egészségügyi dolgozók, a mérnökök és a pedagógusok körében jelentős.
A keresletet nem kizárólag az MI teremti meg. Az idősödő társadalmak egészségügyi és gondozási igényei, a technológiai fejlesztések, az infrastruktúra korszerűsítése és a zöld átmenet egyaránt növelik bizonyos szakmák iránti igényt.
|Kedvező jövőképpel rendelkező munkakörök
|Terület
|Növekvő vagy tartósan erős keresletű munkák
|Fontos képességek
|MI és informatika
|MI-fejlesztők, adatelemzők, kiberbiztonsági szakemberek
|Programozás, adatkezelés, rendszerismeret
|Mérnöki területek
|Automatizálási, robotikai, energetikai és gépészmérnökök
|Műszaki tudás, rendszerszemlélet
|Egészségügy
|Orvosok, ápolók, diagnosztikai szakemberek, gondozók
|Szakmai tudás, empátia, felelősség
|Oktatás és képzés
|Tanárok, oktatók, vállalati képzési szakemberek
|Magyarázat, mentorálás, digitális pedagógia
|Ipari szakmák
|Karbantartók, gépbeállítók, robotikai technikusok
|Gyakorlati tudás, hibakeresés
|Üzleti szolgáltatások
|Kockázatelemzők, folyamatfejlesztők, megfelelési szakértők
|Elemzés, döntés-előkészítés, kommunikáció
|Emberközpontú szolgáltatások
|Tanácsadók, szociális és gondozási szakemberek
|Kapcsolatteremtés, helyzetfelismerés
|Forrás: a szerző összeállítása
(A fenti táblázat a World Economic Forum (2025) és az OECD (2026) munkaerő piaci és készség-előrejelzései alapján készült).
A Világgazdasági Fórum 2025-ös Future of Jobs jelentése szerint a megkérdezett munkáltatók várakozásai alapján 2030-ig 170 millió új munkakör jöhet létre, miközben 92 millió meglévő munkahely szorulhat ki. A két folyamat egyenlege 78 millióval több munkahelyet jelenthet világszerte.
Ezek nem biztos előrejelzések, hanem munkáltatói várakozások. A jelentés mégis fontos jelzés: a technológiai átalakulás nemcsak munkahelyeket szüntethet meg, hanem újakat is létrehozhat. A leggyorsabban növekvő készségek között az MI és a big data, a kiberbiztonság és a technológiai jártasság mellett a kreatív gondolkodás, az alkalmazkodóképesség, a kíváncsiság és az élethosszig tartó tanulás is szerepel.
A pályakezdők különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek
A munkaerőpiaci átalakulás egyik legkevésbé tárgyalt, de talán legfontosabb problémája a fiatalok belépése a munka világába.
A hagyományos vállalati karrierút általában úgy működött, hogy a pályakezdő egyszerűbb, rutinszerű feladatokkal kezdett. Ezek során megismerte a vállalat működését, megtanulta a szakma alapjait, majd fokozatosan egyre összetettebb munkát és nagyobb felelősséget kapott. Csakhogy éppen ezeket a belépő szintű feladatokat képes egyre nagyobb arányban elvégezni az MI. Ha egy bank, könyvelőiroda vagy vállalati adminisztráció korábban több kezdő munkatársat alkalmazott adatok feldolgozására, dokumentumok előkészítésére vagy egyszerű ügyintézésre, akkor ezeknek a munkaköröknek egy részére a jövőben kevesebb emberre lehet szüksége.
A probléma nem csupán az, hogy kevesebb állás jut a fiataloknak. Hanem az is, hogy ha eltűnnek a hagyományos belépő feladatok, hol és hogyan szerzik meg a szakmai tapasztalatot?
Ez különösen fontos, mert a tapasztalatot nem lehet egyszerűen az iskolában megszerezni. A valódi munkahelyi helyzetek, az ügyfelekkel való találkozás, a hibák felismerése és kijavítása, a csapatmunka és a felelősségvállalás mind a szakmai fejlődés részei.
A vállalatoknak ezért új pályakezdő modellt kell kialakítaniuk. A fiataloknak már az első munkanaptól meg kell tanulniuk az MI használatát, de emellett szükségük van mentorokra, fokozatosan növekvő felelősségre és olyan valós feladatokra, amelyekben önállóan is fejlődhetnek.
A pályakezdő tehát nem válik feleslegessé. Éppen ellenkezőleg: a gazdaságnak továbbra is szüksége lesz a fiatalok tudására, kreativitására és munkájára. Csak a szakmai tapasztalatszerzés hagyományos útját kell újragondolni.
Magyarország: a technológia alkalmazásában még jelentős a lemaradás
A nemzetközi folyamatok mellett különösen fontos, hogy Magyarország hol áll a technológiai alkalmazásban és a munkavállalók felkészítésében.
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint az Európai Unióban a legalább tíz főt foglalkoztató vállalkozások 20 százaléka használt valamilyen mesterségesintelligencia-technológiát. Dániában ez az arány 42 százalék, Finnországban 37,8, Svédországban 35 százalék volt. Magyarországon mindössze 10,4 százalék.
|AI-használat az EU-ban
|Ország
|MI-t alkalmazó vállalkozások aránya, 2025
|Dánia
|42,00%
|Finnország
|37,80%
|Svédország
|35,00%
|Ausztria
|30,00%
|Németország
|26,00%
|EU-27 átlaga
|20,00%
|Szlovákia
|18,00%
|Csehország
|17,60%
|Magyarország
|10,40%
|Lengyelország
|8,40%
|Románia
|5,20%
|Forrás: Eurostat
A magyar arány alig több mint fele az uniós átlagnak, és a dán érték negyede. Ez nem a magyar munkavállalók egyéni képességeiről szól, hanem arról, hogy a vállalati MI-alkalmazás elterjedtsége még alacsony.
A különbség a vállalatméret szerint is jelentős: az EU-ban a kisvállalkozások 17 százaléka, a nagyvállalatok 55 százaléka alkalmazott MI-t. Magyarországon a kisvállalkozásoknál 8,7, a nagyvállalatoknál 40 százalék volt az arány. Ez arra utal, hogy a kisebb hazai cégek felzárkózása különösen fontos feladat.
A technológia elterjedése mellett a munkavállalók továbbképzését is érdemes vizsgálni. Az OECD 2026-os, a 2023-as felnőttkompetencia-felmérésen alapuló adatai szerint a 25–44 éves foglalkoztatottak közül az előző 12 hónapban nem formális képzésben részt vevők aránya Magyarországon 38 százalék volt. Finnországban 73, Dániában 67, Kanadában 69, az Egyesült Államokban pedig 70 százalék felett alakult.
|Munkavállalók továbbképzése az EU-ban
|Ország
|Nem formális képzésben részt vevő foglalkoztatottak aránya, 25–44 évesek, 2023
|Finnország
|73%
|Norvégia
|74%
|Egyesült Államok
|70% felett
|Kanada
|69%
|Dánia
|67%
|Németország
|57%
|Magyarország
|38%
|Forrás: OECD
A két mutató együtt különösen beszédes. Miközben a magyar vállalatok MI-alkalmazása elmarad az uniós átlagtól, a fiatalabb munkavállalók képzésben való részvétele is alacsonyabb a technológiailag élen járó országokénál.
Az adatokat ugyanakkor nem szabad összekeverni a teljes felnőtt lakosság képzési részvételével: itt kifejezetten a 25–44 éves foglalkoztatottak előző évi, nem formális képzéséről van szó.
Nemcsak a technológia, hanem az oktatás is felzárkóztatásra szorul
A magyar munkaerőpiac hosszabb távú alkalmazkodását az oktatás állapota is meghatározza. Az Európai Bizottság 2025-ös oktatási országjelentése szerint a 25–34 éves magyarok 32,3 százaléka rendelkezett felsőfokú végzettséggel 2024-ben, miközben az uniós átlag 44,1 százalék volt.
A 2023-as OECD PIAAC felnőttkompetencia-felmérésében a magyar felnőttek átlagos eredménye szövegértésben, számolásban és alkalmazkodó problémamegoldásban is az OECD-átlag alatt maradt. A magyar felnőttek 32 százaléka alacsony szinten teljesített szövegértésben, szemben a 26 százalékos OECD-átlaggal.
Ezek az adatok azért fontosak, mert az MI eredményes használata nem pusztán digitális eszközismeretet igényel. A felhasználónak értenie kell a kérdést, értelmeznie kell a választ, fel kell ismernie az ellentmondásokat, és el kell tudnia dönteni, hogy a kapott információ megbízható-e. Az MI használatához tehát először jó alapokra van szükség: szövegértésre, számolási készségre, logikus gondolkodásra és önálló ítéletalkotásra.
A Cedefop 2025-ös magyar munkaerőpiaci előrejelzése szerint a foglalkoztatás 2023 és 2030 között összességében nagyjából stagnálhat, 2030 és 2035 között pedig évente átlagosan 0,1 százalékkal csökkenhet. A magas képzettségű munkaerő kínálata ugyanakkor várhatóan elmarad majd a kereslettől. Legnagyobb a hiány mutatkozik a felsőfokú szakmai foglalkozásokban.
Ez arra figyelmeztet, hogy Magyarországon egyszerre kell kezelni a munkaerő mennyiségi és minőségi problémáját. Nem elegendő több embert bevonni a foglalkoztatásba, ha közben nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyekre a gazdaság jövőbeli működéséhez szükség lesz.
Az oktatásban kell elkezdeni: tanuljunk meg jól kérdezni!
A jövő munkaerőpiacára való felkészülés nem kezdődhet a munkanélkülivé váló dolgozók átképzésével. Akkor már sok esetben késő. Az MI használatának elsajátítását már az oktatásban el kell kezdeni, de nem úgy, hogy a mesterséges intelligencia átvegye az alapvető tanulást.
A gyermeknek először meg kell tanulnia írni, olvasni, számolni, szöveget értelmezni és önállóan gondolkodni. Ezek nélkül az MI használata könnyen puszta válaszmásolássá válhat. Amint azonban ezek az alapok kialakulnak, fokozatosan be kell vezetni az MI-vel való együttműködést. Nem feltétlenül programozókat kell képezni már az általános iskolában. Sokkal fontosabb, hogy a tanuló megtanuljon jól kérdezni.
A gyerekekben természetes módon ott van a kíváncsiság. Kérdeznek, magyarázatot várnak, összefüggéseket keresnek. Az MI ezt a kíváncsiságot rendkívül jól támogathatja, ha a tanuló megtanulja, hogyan fogalmazzon pontos kérdéseket, hogyan kérjen további magyarázatot, hogyan ellenőrizze a választ, és miként ismerje fel a tévedéseket.
A jó kérdezés azonban önmagában nem elég. A tanulónak azt is meg kell értenie, hogy az MI válasza nem feltétlenül igaz. A kapott információt össze kell vetnie más forrásokkal, meg kell vizsgálnia az érveket, és saját következtetést kell kialakítania.
A későbbi szakmai képzésben pedig már az adott hivatás MI-alkalmazásait kell megtanulnia. Egy leendő könyvelő, mérnök, orvos, tanár vagy gépész más-más eszközöket és módszereket használ majd, de mindegyiküknek tudnia kell együtt dolgozni a mesterséges intelligenciával.
A pályakezdők esetében ez különösen nagy előny lehet. Nekik még nincs évtizedes szakmai rutinjuk, de nem is kell egy korábbi munkamódszert elfelejteniük. Már az iskolában elsajátíthatják, hogy a szakmai tudás és az MI együtt alkotja a munkavégzés új alapját.
A jövő oktatásának egyik legfontosabb feladata ezért az lesz, hogy ne csak válaszolni tanítsa meg a gyerekeket, hanem kérdezni, kételkedni, ellenőrizni és önállóan gondolkodni is.
Kit és hogyan kell átképezni?
Az MI által átalakított munkaerőpiacon nem lehet mindenkit ugyanazzal a tanfolyammal felkészíteni. Az átképzésnek a korábbi tapasztalatokra és az újonnan keresett munkakörökre kell épülnie. Néhány lehetséges átmenet:
|Átképzések és új skillek a munkaeőpiacon
|Korábbi munkakör, feladat
|Lehetséges új irány
|Szükséges új készségek
|Adatrögzítő, adminisztrátor
|Folyamatkezelő, adatellenőrző
|Digitális rendszerek, hibafelismerés
|Könyvelési ügyintéző
|Pénzügyi elemző, kontrollmunkatárs
|Pénzügyi értelmezés, ellenőrzés
|Egyszerű ügyfélszolgálati munkatárs
|Komplex ügyfélkapcsolati tanácsadó
|Kommunikáció, problémamegoldás
|Ipari operátor
|Gépbeállító, karbantartó, robotikai technikus
|Automatizálás, műszaki diagnosztika
|Rutinfeladatokat végző informatikus
|Rendszerintegrátor, biztonsági vagy MI-alkalmazási szakember
|Rendszerszemlélet, adatbiztonság
|Egyszerű dokumentációs munkát végző szakember
|Szakmai ellenőr, döntés-előkészítő
|Szakterületi tudás, kritikus értékelés
|Forrás: Szerző összeállítása
(A fenti táblázat az ILO, az OECD és a World Economic Forum munkaerő piaci elemzései alapján készült).
Ezek nem automatikus karrierutak: az átjáráshoz képzésre, gyakorlatra és a helyi munkaerőpiacon valódi keresletre is szükség van. Az átképzés nem jelentheti általános bizonyítványok megszerzését, ténylegesen használható új képességeket kell adnia.
A vállalatoknak ebben saját felelősségük is van. Ha az MI bevezetése miatt megváltozik egy munkakör, akkor célszerű már a bevezetés előtt felmérni, mely dolgozók taníthatók át más feladatokra. A munkavállaló számára pedig az jelenthet valódi biztonságot, ha nem egyetlen munkakörhöz, hanem többféle feladat elvégzéséhez szükséges tudással rendelkezik.
Más országokban már a foglalkoztatáspolitika része az MI-képzés
Az átképzés nem kezdődhet akkor, amikor valaki már elveszítette a munkahelyét. A munkavállalóknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy még a munkakörük átalakulása előtt megszerezzék az új feladatokhoz szükséges ismereteket. Több európai országban már megjelent az MI használatának oktatása az állami vagy önkormányzati foglalkoztatási programokban.
Baden-Württembergben az álláskeresők számára is elérhetők gyakorlati MI-képzések, amelyek költségeit megfelelő feltételek mellett a német munkaügyi támogatási rendszer, a Bildungsgutschein fedezheti. Egy 160 tanórás, radolfzelli tanfolyam például az MI alapjait, a ChatGPT és más eszközök használatát, a munkahelyi alkalmazást, az adatvédelmet, a jogi és etikai kérdéseket, valamint az MI-válaszok hibáinak felismerését is oktatta. A konkrét tanfolyam 2026 nyarán zajlott, de a Bildungsgutschein rendszere továbbra is lehetőséget ad akkreditált képzések támogatására. A támogatás egyéni elbíráláshoz kötött, tehát nem automatikusan jár minden álláskeresőnek.
Koppenhágában a városi Jobcenter hathetes MI-képzési programot indított munkanélküli diplomásoknak. A résztvevők nemcsak az MI elméleti alapjaival ismerkednek meg, hanem vállalati látogatásokon és gyakorlati projekteken keresztül azt is megtanulják, hogyan használják a technológiát a munkahelyi feladatokban. A program mögötti felismerés egyszerű: ha a vállalatok egyre inkább MI-ismereteket várnak el, akkor a foglalkoztatási szolgálatnak is segítenie kell az álláskeresőket ezek megszerzésében.
Lettországban az állami foglalkoztatási hivatal képzési programjaiban szintén megjelentek az MI-tanfolyamok. A 8–80 órás képzések nemcsak a munkanélkülieket, hanem az álláskeresőket és a munkahelyük elvesztésével fenyegetett dolgozókat is célozzák. Ez utóbbi különösen fontos: a képzésnek nem akkor kell elkezdődnie, amikor valaki már elveszítette az állását, hanem lehetőleg még előtte, amikor a munkakör átalakításával vagy új készségek elsajátításával megelőzhető a kiszorulás.
Finnországban más megközelítést választottak: a Helsinki Egyetem közreműködésével létrehozott, ingyenes Elements of AI online kurzus az egész társadalom számára hozzáférhetővé teszi az MI alapjainak megismerését. Ez nem kizárólag álláskeresési program, hanem széles körű MI-műveltséget fejlesztő kezdeményezés.
A négy példa különböző eszközöket alkalmaz, de ugyanarra a felismerésre épít: az MI használatának megtanulása már nem csupán egyéni ambíció vagy vállalati belső képzési kérdés, hanem a foglalkoztatáspolitika és a közfeladatok része is. Magyarországon is indokolt lenne egy olyan program, amely ingyenes alapozó képzést biztosít mindenkinek, célzott átképzést kínál az álláskeresőknek és a veszélyeztetett munkakörökben dolgozóknak, valamint a helyi munkaerőpiac igényeihez igazítja a tanfolyamokat. Ebből a legfontosabb tanulság: nem szabad megvárni, amíg az MI miatt valaki elveszíti a munkáját, a felkészítést még a változás előtt el kell kezdeni.
A demográfia miatt nem engedhetjük el a fiatalokat
A technológiai változások közepette könnyű kizárólag a munkaerőigény csökkenéséről beszélni. Magyarország és Európa demográfiai helyzete azonban más megközelítést is indokol.
Az idősödő társadalom miatt egyre több munkavállaló vonul nyugdíjba, miközben a fiatalabb korosztályok létszáma korlátozott. Az egészségügyben, az oktatásban, a műszaki szakmákban és számos szolgáltatásban a munkaerő utánpótlása továbbra is komoly feladat lesz.
Az MI ezért nemcsak munkahelyeket válthat ki, hanem a munkaerőhiány enyhítésének eszköze is lehet. Ha egy vállalat ugyanazt a szolgáltatást kevesebb adminisztratív munkával, gyorsabban és jobb minőségben tudja nyújtani, akkor a felszabaduló munkaerő más, nagyobb hozzáadott szakmai értékű feladatokra irányítható.
De ehhez nem szabad megszüntetni a fiatalok szakmai tapasztalatszerzésének lehetőségét. Ha ma nem képezzük ki és nem vezetjük be a munka világába a következő generációt, néhány év múlva éppen azokból a tapasztalt szakemberekből lesz hiány, akikre az MI-vel működő gazdaságban is szükségünk lesz.
A technológiától való félelem helyett tanuljunk meg együtt élni vele
Az új technológiák megjelenését szinte mindig kíséri az ismeretlentől való félelem. A kilencvenes években, a mobiltelefonok elterjedésekor sokan attól tartottak, hogy a készülékek sugárzása agydaganatot okozhat. A mesterséges intelligencia esetében ma hasonló félelmek jelennek meg, csak most nem az emberi agyat veszélyeztető sugárzástól, hanem az ember ellen forduló, önálló döntéseket hozó gépektől tartunk.
A félelem a tudományos-fantasztikus irodalomban is régi motívum. Isaac Asimov már 1941-ben megírta a Reason című novelláját, amelyben egy intelligens robot, Cutie, arra a következtetésre jut, hogy az emberek nála alacsonyabb rendű lények. Az 1966-os Orion űrhajó-sorozat egyik epizódjában pedig a robotok átveszik az emberek irányítását egy idegen bolygón. Ezek a történetek jól mutatják, mennyire mélyen él bennünk a saját alkotásaink fölötti ellenőrzés elvesztésétől való félelem.
A XIX. század gépromboló mozgalmai óta azonban tudjuk, hogy egy új technológia megjelenését nem lehet egyszerűen megállítani. A gépek elterjedése valóban átalakította a munkát, megszüntetett korábbi tevékenységeket, és új szakmákat, új lehetőségeket teremtett. A kérdés nem az volt, hogy vissza lehet-e térni a gépek előtti világhoz, hanem az, hogy miként tud alkalmazkodni hozzá a társadalom.
A mesterséges intelligenciával is hasonló a helyzet. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni az önálló működés, a hibás döntések, az adatbiztonság és az emberi ellenőrzés problémáit. Az MI-t nem tekinthetjük ellenségnek, amit mindenáron megpróbálunk megállítani. Arra kell használnunk, amiben valóban segíthet: vegye át a monoton, ismétlődő, robotolós feladatokat, miközben az ember több időt fordíthat a kreativitásra, az összefüggések felismerésére, az új ötletekre és a még fel nem ismert lehetőségek megtalálására.
A technológia akkor válik valódi fejlődéssé, ha nem az embert szorítja ki, hanem az ember képességeit teszi hatékonyabbá. Nem az MI-től kell tehát megvédenünk a jövőt, arra kell felkészítenünk az embereket, hogy a mesterséges intelligencia segítségével jobb döntéseket hozzanak, értékesebb munkát végezzenek, és több lehetőséget teremtsenek maguk és a társadalom számára.
Nem az emberi munka minimalizálása a cél
A mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásairól szóló viták gyakran két szélsőséges álláspont között mozognak. Az egyik szerint az MI tömeges munkanélküliséget okoz, a másik szerint minden elvesző munkahely helyett új, jobb állások keletkeznek.
A valóságot egyik állítás sem írja le teljesen. Lesznek olyan munkakörök, amelyekben csökken az emberi munkaerő iránti igény. Más területeken új munkák jönnek létre, és számos szakmában maga a munkavégzés módja változik meg. Az átmenet pedig nem minden munkavállalót érint egyformán.
Magyarország számára különösen fontos, hogy ne pusztán technológiai eszközöket vásároljon, hanem fejlessze az MI alkalmazásához szükséges vállalati és emberi képességeket is. A vállalkozásoknak, az oktatási intézményeknek és az államnak egyaránt feladata lesz, hogy a technológiai változást összekapcsolják a képzéssel, az átképzéssel és a fiatalok munkaerőpiaci belépésének támogatásával.
A mesterséges intelligencia használatával a cél, hogy a rendelkezésre álló munkaerővel – a demográfiai korlátok között is – képesek legyünk magasabb színvonalon ellátni a gazdaság és a társadalom feladatait.
A jövő munkaerőpiacán nem feltétlenül az lesz a legértékesebb munkavállaló, aki a legtöbb feladatot képes önállóan elvégezni, hanem az, aki tudja, mit érdemes az MI-re bízni, mit kell ellenőrizni, és mikor nélkülözhetetlen az emberi tudás, a kreativitás, a tapasztalat és felelősség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Érik a botrány a nemzetközi csúcsszervezet körül: háborúzó ország tisztviselőjét szeretnék pozícióba tenni
Erősen megingatja a lépés az egyébként is felemás megítélésű NAÜ függetlenségét.
Megszületett a döntés: megszűnik a levélszavazás Magyarország szomszédjában
A szlovák állampolgárok külföldről a külképviseleteken voksolhatnak majd.
Nem az a kérdés, ki építi meg a lakásokat, hanem hogy ki lesz a több ezres lakásportfóliók tulajdonosa 50 évre
Schrancz Mihállyal, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Bejelentette a WHO: halálos áldozatot szedett a madárinfluenza az Egyesült Államokban
Három emberben mutatták ki a H5N1 vírust.
Nem úszhatják meg a szigorú szabályozást az önállóan cselekvő AI-ügynökök, lépéseket tesznek Londonban
A lépés időzítése beszédes.
Világhódító úton Magyar Péter új adója – Európa-szerte célkeresztbe kerültek a gazdagok
Egyre több országban beszélnek a vagyonadóról.
Tovább esik az Anthropic, a kibocsátási ár közelében az árfolyam
Elolvadt a nyereség.
FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
50 millió forint készpénzt fizetnél be a bankba? Nem olyan egyszerű, mint gondolnád
Eladtad az ingatlanod, a vevő készpénzben fizetett, és most ott állsz egy táskányi pénzzel. Besétálsz a legközelebbi bankfiókba és befizeted? A valóságban ennél jóval több teendőd van,
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nem az a kérdés, ki építi meg a lakásokat, hanem hogy ki lesz a több ezres lakásportfóliók tulajdonosa 50 évre
Schrancz Mihállyal, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
A profikat is meglepte, ami ma a tőzsdéken történt: mi ez a hatalmas csapkodás?
Nem csitulnank a viharok?
Elég egy apró hiba, és támadnak a kiberbűnzők: így védekezz ellenük biztosítással
Faraga Gáborral, a Colonnade vállalati igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.