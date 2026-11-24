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A Portfolio Banking Technology 2026 konferenciájának egyik legfontosabb üzenete, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazását ma már nem a technológia, hanem az emberi tudás és a szervezeti alkalmazkodás korlátozza, hiszen a vállalati technológiai költségvetések 93 százaléka megy el eszközökre, és csak 7 százaléka jut képzésre. Nemzetközi elemzések szerint az MI elsősorban nem megszünteti a szakmákat, hanem átalakítja a munkafeladatokat, a pályakezdők helyzetét ugyanakkor nehezíti, mert éppen a belépő szintű rutinmunkák automatizálhatók a legkönnyebben. Magyarország jelentősen lemaradt, hiszen a hazai vállalkozásoknak mindössze 10,4 százaléka használ MI-t, ami alig több mint fele az uniós átlagnak, és a munkavállalók továbbképzésben való részvétele is elmarad a fejlett országokétól. Dánia, Németország, Lettország és Finnország példája azt mutatja, hogy az MI-képzés már a foglalkoztatáspolitika része lehet. A felkészítést ezért nem a munkahely elvesztése után, hanem még a változás előtt, már az oktatásban kell elkezdeni.

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A bankvilág már az új korszak küszöbén áll

Ma már nem arról szól a szakmai diskurzus, milyen munkaköröket vehet el a mesterséges intelligencia. A felsővezetők már inkább azzal küzdenek, hogy milyen tudású emberekre lesz szükségük a szervezetben, kiknek kell új képességeket elsajátítaniuk, és hogyan készíthetjük fel erre a következő generációt. A Portfolio Banking Technology 2026 konferenciájának egyik legfontosabb üzenete, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásának ma már nem elsősorban a technológia, hanem az emberi tudás és a szervezeti alkalmazkodás a korlátja. A bankok és fintech vállalkozások egyre több folyamatban alkalmaznak MI-alapú megoldásokat: az ügyfélkiszolgálástól és a fizetésektől a kockázatkezelésen át az adatfeldolgozásig.

A konferencia egyik előadásában elhangzott, hogy

a vállalati technológiai költségvetések 93 százaléka rendszerekre és eszközökre, mindössze 7 százaléka pedig az emberek képzésére jut.

Ez a megoszlás jól érzékelteti az egyik legfontosabb problémát: a technológia megvásárlása még nem jelenti azt, hogy egy vállalat képes is lesz annak előnyeit kihasználni.

Egy másik fontos gondolat szerint az üzleti tudás, az innovációs képesség és az emberi kapcsolatok is felértékelődnek. A banki tanácsadó ügyfélismerete, helyzetfelismerése és kommunikációs tapasztalata például olyan tudás, amelyet az MI segíthet rendszerezni és szélesebb körben hasznosítani, de nem feltétlenül tud önállóan helyettesíteni.

A konferencián az MI-ügynökök, az adatbiztonság és a kiberkockázatok is hangsúlyt kaptak. A technológia már nem csupán válaszokat adhat: egyre több feladatot képes önállóan végrehajtani. Ez új lehetőségeket, de új felelősséget is teremt. A bankszektor példája azonban csak a kezdet, ám a gazdaság egészének munkaerőpiac átalakulóban van.

Nem a szakmák, hanem a munkafeladatok változnak meg először

Az MI munkaerőpiaci hatásáról szóló vitákban gyakran hangzik el, hogy bizonyos szakmák megszűnnek, mások pedig felértékelődnek. A valóság ennél összetettebb, egy foglalkozás ugyanis sok különböző feladatból áll, és ezek közül nem mindegyik automatizálható.

Egy könyvelő munkájában például az adatok rögzítése, a bizonylatok feldolgozása és az egyszerű egyeztetések egyre nagyobb arányban automatizálhatók. A szabályok értelmezése, a szokatlan tranzakciók felismerése, az ügyféllel való egyeztetés és a szakmai felelősség azonban továbbra is emberi tudást igényelhet.

Hasonló változás várható a banki ügyintézésben, a jogi és adminisztratív munkákban, az ügyfélszolgálatokon, a marketingben, az elemzésben és az informatikában is. Ezért három különböző folyamatot kell megkülönböztetnünk:

Automatizálás: az MI átvesz bizonyos feladatokat, ezért egy adott tevékenységhez kevesebb emberi munkaóra vagy kisebb létszám is elegendő lehet.

az MI átvesz bizonyos feladatokat, ezért egy adott tevékenységhez kevesebb emberi munkaóra vagy kisebb létszám is elegendő lehet. Munkakör-átalakítás: a munkavállaló továbbra is szükséges, de a napi feladatainak egy részét már MI végzi, ő pedig az eredmények értelmezésére, ellenőrzésére és a bonyolultabb esetek megoldására koncentrál.

a munkavállaló továbbra is szükséges, de a napi feladatainak egy részét már MI végzi, ő pedig az eredmények értelmezésére, ellenőrzésére és a bonyolultabb esetek megoldására koncentrál. Új feladatok és munkakörök létrejötte: a technológia új szolgáltatásokat, ellenőrzési feladatokat, adatkezelési és biztonsági munkákat, valamint új szakmai együttműködéseket hoz létre.

Az MI-nek való kitettség tehát nem azonos a munkahely megszűnésének valószínűségével. Az, hogy egy foglalkozás sok digitálisan feldolgozható feladatot tartalmaz, még nem jelenti azt, hogy az egész szakma eltűnik.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2025-ös vizsgálata szerint a világ munkavállalóinak körülbelül negyede dolgozik olyan foglalkozásban, amely valamilyen mértékben ki van téve a generatív MI hatásának. A legmagasabb kitettségi kategóriába azonban a globális foglalkoztatás mindössze 3,3 százaléka tartozik. Az ILO következtetése szerint a legtöbb esetben inkább a munkakörök átalakulása, mintsem teljes megszűnése várható.

Kiknek a munkája kerülhet nyomás alá?

A legnagyobb változás elsősorban azokban a munkakörökben várható, ahol a napi tevékenység jelentős része szabályozott, ismétlődő, digitális információk feldolgozásából áll.

Veszélyeztetett munkakörök Terület Érintett munkakörök, feladatok Várható változás Banki és biztosítási ügyintézés Adatfeldolgozás, egyszerű ügyintézés, dokumentumellenőrzés Automatizálás, kevesebb rutinfeladat Könyvelés, pénzügyi adminisztráció Számlafeldolgozás, egyeztetés, bérszámfejtési rutin A manuális munka csökkenése Ügyfélszolgálat Egyszerű kérdések, panaszok első szintű kezelése MI-alapú önkiszolgálás, összetettebb ügyek emberi kezelése Irodai adminisztráció Adatrögzítés, iratkezelés, időpont-egyeztetés Létszám- és feladatigény csökkenése Jogi szolgáltatások Dokumentumkeresés, szerződés-előkészítés, összefoglalás A rutinfeladatok automatizálása Marketing és kommunikáció Egyszerű szöveg- és tartalomgyártás, adatelemzés Gyorsabb előállítás, nagyobb ellenőrzési igény Informatika Kódolási, tesztelési és dokumentációs részfeladatok A fejlesztői munka átalakulása, magasabb szintű feladatok felértékelődése Forrás: A szerző összeállítása

(A fenti táblázat az ILO, az OECD és a World Economic Forum munkaerő piaci elemzései alapján készült).

A kanadai jegybank 2026-os elemzése már korai munkaerőpiaci jeleket is azonosított. A magas MI-kitettségű munkakörökben – például az adatbeviteli, ügyintézői, könyvelési adminisztrációs és ügyfélszolgálati területeken – romlottak a fiatal álláskeresők elhelyezkedési esélyei. A változás elsősorban az új felvételek mérséklődésében, nem pedig az elbocsátások hirtelen növekedésében jelentkezett.

Ez fontos különbség, hiszen a munkahelyek átalakulása nem feltétlenül tömeges elbocsátással kezdődik. Előfordulhat, hogy egy vállalat egyszerűen kevesebb új munkatársat vesz fel, mert a korábban több ember által végzett feladatok egy részét már MI-eszközök látják el.

Kikre lesz nagyobb szükség?

A munkaerőpiac másik oldalán ugyanakkor számos területen továbbra is jelentős kereslet várható. Az OECD 2026-os munkaerőpiaci elemzése szerint a képzett munkaerő hiánya különösen az informatikai és kommunikációs technológiai szakemberek, az egészségügyi dolgozók, a mérnökök és a pedagógusok körében jelentős.

A keresletet nem kizárólag az MI teremti meg. Az idősödő társadalmak egészségügyi és gondozási igényei, a technológiai fejlesztések, az infrastruktúra korszerűsítése és a zöld átmenet egyaránt növelik bizonyos szakmák iránti igényt.

Kedvező jövőképpel rendelkező munkakörök Terület Növekvő vagy tartósan erős keresletű munkák Fontos képességek MI és informatika MI-fejlesztők, adatelemzők, kiberbiztonsági szakemberek Programozás, adatkezelés, rendszerismeret Mérnöki területek Automatizálási, robotikai, energetikai és gépészmérnökök Műszaki tudás, rendszerszemlélet Egészségügy Orvosok, ápolók, diagnosztikai szakemberek, gondozók Szakmai tudás, empátia, felelősség Oktatás és képzés Tanárok, oktatók, vállalati képzési szakemberek Magyarázat, mentorálás, digitális pedagógia Ipari szakmák Karbantartók, gépbeállítók, robotikai technikusok Gyakorlati tudás, hibakeresés Üzleti szolgáltatások Kockázatelemzők, folyamatfejlesztők, megfelelési szakértők Elemzés, döntés-előkészítés, kommunikáció Emberközpontú szolgáltatások Tanácsadók, szociális és gondozási szakemberek Kapcsolatteremtés, helyzetfelismerés Forrás: a szerző összeállítása

(A fenti táblázat a World Economic Forum (2025) és az OECD (2026) munkaerő piaci és készség-előrejelzései alapján készült).

A Világgazdasági Fórum 2025-ös Future of Jobs jelentése szerint a megkérdezett munkáltatók várakozásai alapján 2030-ig 170 millió új munkakör jöhet létre, miközben 92 millió meglévő munkahely szorulhat ki. A két folyamat egyenlege 78 millióval több munkahelyet jelenthet világszerte.

Ezek nem biztos előrejelzések, hanem munkáltatói várakozások. A jelentés mégis fontos jelzés: a technológiai átalakulás nemcsak munkahelyeket szüntethet meg, hanem újakat is létrehozhat. A leggyorsabban növekvő készségek között az MI és a big data, a kiberbiztonság és a technológiai jártasság mellett a kreatív gondolkodás, az alkalmazkodóképesség, a kíváncsiság és az élethosszig tartó tanulás is szerepel.

A pályakezdők különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek

A munkaerőpiaci átalakulás egyik legkevésbé tárgyalt, de talán legfontosabb problémája a fiatalok belépése a munka világába.

A hagyományos vállalati karrierút általában úgy működött, hogy a pályakezdő egyszerűbb, rutinszerű feladatokkal kezdett. Ezek során megismerte a vállalat működését, megtanulta a szakma alapjait, majd fokozatosan egyre összetettebb munkát és nagyobb felelősséget kapott. Csakhogy éppen ezeket a belépő szintű feladatokat képes egyre nagyobb arányban elvégezni az MI. Ha egy bank, könyvelőiroda vagy vállalati adminisztráció korábban több kezdő munkatársat alkalmazott adatok feldolgozására, dokumentumok előkészítésére vagy egyszerű ügyintézésre, akkor ezeknek a munkaköröknek egy részére a jövőben kevesebb emberre lehet szüksége.

A probléma nem csupán az, hogy kevesebb állás jut a fiataloknak. Hanem az is, hogy ha eltűnnek a hagyományos belépő feladatok, hol és hogyan szerzik meg a szakmai tapasztalatot?

Ez különösen fontos, mert a tapasztalatot nem lehet egyszerűen az iskolában megszerezni. A valódi munkahelyi helyzetek, az ügyfelekkel való találkozás, a hibák felismerése és kijavítása, a csapatmunka és a felelősségvállalás mind a szakmai fejlődés részei.

A vállalatoknak ezért új pályakezdő modellt kell kialakítaniuk. A fiataloknak már az első munkanaptól meg kell tanulniuk az MI használatát, de emellett szükségük van mentorokra, fokozatosan növekvő felelősségre és olyan valós feladatokra, amelyekben önállóan is fejlődhetnek.

A pályakezdő tehát nem válik feleslegessé. Éppen ellenkezőleg: a gazdaságnak továbbra is szüksége lesz a fiatalok tudására, kreativitására és munkájára. Csak a szakmai tapasztalatszerzés hagyományos útját kell újragondolni.

Magyarország: a technológia alkalmazásában még jelentős a lemaradás

A nemzetközi folyamatok mellett különösen fontos, hogy Magyarország hol áll a technológiai alkalmazásban és a munkavállalók felkészítésében.

Az Eurostat 2025-ös adatai szerint az Európai Unióban a legalább tíz főt foglalkoztató vállalkozások 20 százaléka használt valamilyen mesterségesintelligencia-technológiát. Dániában ez az arány 42 százalék, Finnországban 37,8, Svédországban 35 százalék volt. Magyarországon mindössze 10,4 százalék.

AI-használat az EU-ban Ország MI-t alkalmazó vállalkozások aránya, 2025 Dánia 42,00% Finnország 37,80% Svédország 35,00% Ausztria 30,00% Németország 26,00% EU-27 átlaga 20,00% Szlovákia 18,00% Csehország 17,60% Magyarország 10,40% Lengyelország 8,40% Románia 5,20% Forrás: Eurostat

A magyar arány alig több mint fele az uniós átlagnak, és a dán érték negyede. Ez nem a magyar munkavállalók egyéni képességeiről szól, hanem arról, hogy a vállalati MI-alkalmazás elterjedtsége még alacsony.

A különbség a vállalatméret szerint is jelentős: az EU-ban a kisvállalkozások 17 százaléka, a nagyvállalatok 55 százaléka alkalmazott MI-t. Magyarországon a kisvállalkozásoknál 8,7, a nagyvállalatoknál 40 százalék volt az arány. Ez arra utal, hogy a kisebb hazai cégek felzárkózása különösen fontos feladat.

A technológia elterjedése mellett a munkavállalók továbbképzését is érdemes vizsgálni. Az OECD 2026-os, a 2023-as felnőttkompetencia-felmérésen alapuló adatai szerint a 25–44 éves foglalkoztatottak közül az előző 12 hónapban nem formális képzésben részt vevők aránya Magyarországon 38 százalék volt. Finnországban 73, Dániában 67, Kanadában 69, az Egyesült Államokban pedig 70 százalék felett alakult.

Munkavállalók továbbképzése az EU-ban Ország Nem formális képzésben részt vevő foglalkoztatottak aránya, 25–44 évesek, 2023 Finnország 73% Norvégia 74% Egyesült Államok 70% felett Kanada 69% Dánia 67% Németország 57% Magyarország 38% Forrás: OECD

A két mutató együtt különösen beszédes. Miközben a magyar vállalatok MI-alkalmazása elmarad az uniós átlagtól, a fiatalabb munkavállalók képzésben való részvétele is alacsonyabb a technológiailag élen járó országokénál.

Az adatokat ugyanakkor nem szabad összekeverni a teljes felnőtt lakosság képzési részvételével: itt kifejezetten a 25–44 éves foglalkoztatottak előző évi, nem formális képzéséről van szó.

Nemcsak a technológia, hanem az oktatás is felzárkóztatásra szorul

A magyar munkaerőpiac hosszabb távú alkalmazkodását az oktatás állapota is meghatározza. Az Európai Bizottság 2025-ös oktatási országjelentése szerint a 25–34 éves magyarok 32,3 százaléka rendelkezett felsőfokú végzettséggel 2024-ben, miközben az uniós átlag 44,1 százalék volt.

A 2023-as OECD PIAAC felnőttkompetencia-felmérésében a magyar felnőttek átlagos eredménye szövegértésben, számolásban és alkalmazkodó problémamegoldásban is az OECD-átlag alatt maradt. A magyar felnőttek 32 százaléka alacsony szinten teljesített szövegértésben, szemben a 26 százalékos OECD-átlaggal.

Ezek az adatok azért fontosak, mert az MI eredményes használata nem pusztán digitális eszközismeretet igényel. A felhasználónak értenie kell a kérdést, értelmeznie kell a választ, fel kell ismernie az ellentmondásokat, és el kell tudnia dönteni, hogy a kapott információ megbízható-e. Az MI használatához tehát először jó alapokra van szükség: szövegértésre, számolási készségre, logikus gondolkodásra és önálló ítéletalkotásra.

A Cedefop 2025-ös magyar munkaerőpiaci előrejelzése szerint a foglalkoztatás 2023 és 2030 között összességében nagyjából stagnálhat, 2030 és 2035 között pedig évente átlagosan 0,1 százalékkal csökkenhet. A magas képzettségű munkaerő kínálata ugyanakkor várhatóan elmarad majd a kereslettől. Legnagyobb a hiány mutatkozik a felsőfokú szakmai foglalkozásokban.

Ez arra figyelmeztet, hogy Magyarországon egyszerre kell kezelni a munkaerő mennyiségi és minőségi problémáját. Nem elegendő több embert bevonni a foglalkoztatásba, ha közben nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyekre a gazdaság jövőbeli működéséhez szükség lesz.

Az oktatásban kell elkezdeni: tanuljunk meg jól kérdezni!

A jövő munkaerőpiacára való felkészülés nem kezdődhet a munkanélkülivé váló dolgozók átképzésével. Akkor már sok esetben késő. Az MI használatának elsajátítását már az oktatásban el kell kezdeni, de nem úgy, hogy a mesterséges intelligencia átvegye az alapvető tanulást.

A gyermeknek először meg kell tanulnia írni, olvasni, számolni, szöveget értelmezni és önállóan gondolkodni. Ezek nélkül az MI használata könnyen puszta válaszmásolássá válhat. Amint azonban ezek az alapok kialakulnak, fokozatosan be kell vezetni az MI-vel való együttműködést. Nem feltétlenül programozókat kell képezni már az általános iskolában. Sokkal fontosabb, hogy a tanuló megtanuljon jól kérdezni.

A gyerekekben természetes módon ott van a kíváncsiság. Kérdeznek, magyarázatot várnak, összefüggéseket keresnek. Az MI ezt a kíváncsiságot rendkívül jól támogathatja, ha a tanuló megtanulja, hogyan fogalmazzon pontos kérdéseket, hogyan kérjen további magyarázatot, hogyan ellenőrizze a választ, és miként ismerje fel a tévedéseket.

A jó kérdezés azonban önmagában nem elég. A tanulónak azt is meg kell értenie, hogy az MI válasza nem feltétlenül igaz. A kapott információt össze kell vetnie más forrásokkal, meg kell vizsgálnia az érveket, és saját következtetést kell kialakítania.

A későbbi szakmai képzésben pedig már az adott hivatás MI-alkalmazásait kell megtanulnia. Egy leendő könyvelő, mérnök, orvos, tanár vagy gépész más-más eszközöket és módszereket használ majd, de mindegyiküknek tudnia kell együtt dolgozni a mesterséges intelligenciával.

A pályakezdők esetében ez különösen nagy előny lehet. Nekik még nincs évtizedes szakmai rutinjuk, de nem is kell egy korábbi munkamódszert elfelejteniük. Már az iskolában elsajátíthatják, hogy a szakmai tudás és az MI együtt alkotja a munkavégzés új alapját.

A jövő oktatásának egyik legfontosabb feladata ezért az lesz, hogy ne csak válaszolni tanítsa meg a gyerekeket, hanem kérdezni, kételkedni, ellenőrizni és önállóan gondolkodni is.

Kit és hogyan kell átképezni?

Az MI által átalakított munkaerőpiacon nem lehet mindenkit ugyanazzal a tanfolyammal felkészíteni. Az átképzésnek a korábbi tapasztalatokra és az újonnan keresett munkakörökre kell épülnie. Néhány lehetséges átmenet:

Átképzések és új skillek a munkaeőpiacon Korábbi munkakör, feladat Lehetséges új irány Szükséges új készségek Adatrögzítő, adminisztrátor Folyamatkezelő, adatellenőrző Digitális rendszerek, hibafelismerés Könyvelési ügyintéző Pénzügyi elemző, kontrollmunkatárs Pénzügyi értelmezés, ellenőrzés Egyszerű ügyfélszolgálati munkatárs Komplex ügyfélkapcsolati tanácsadó Kommunikáció, problémamegoldás Ipari operátor Gépbeállító, karbantartó, robotikai technikus Automatizálás, műszaki diagnosztika Rutinfeladatokat végző informatikus Rendszerintegrátor, biztonsági vagy MI-alkalmazási szakember Rendszerszemlélet, adatbiztonság Egyszerű dokumentációs munkát végző szakember Szakmai ellenőr, döntés-előkészítő Szakterületi tudás, kritikus értékelés Forrás: Szerző összeállítása

(A fenti táblázat az ILO, az OECD és a World Economic Forum munkaerő piaci elemzései alapján készült).

Ezek nem automatikus karrierutak: az átjáráshoz képzésre, gyakorlatra és a helyi munkaerőpiacon valódi keresletre is szükség van. Az átképzés nem jelentheti általános bizonyítványok megszerzését, ténylegesen használható új képességeket kell adnia.

A vállalatoknak ebben saját felelősségük is van. Ha az MI bevezetése miatt megváltozik egy munkakör, akkor célszerű már a bevezetés előtt felmérni, mely dolgozók taníthatók át más feladatokra. A munkavállaló számára pedig az jelenthet valódi biztonságot, ha nem egyetlen munkakörhöz, hanem többféle feladat elvégzéséhez szükséges tudással rendelkezik.

Más országokban már a foglalkoztatáspolitika része az MI-képzés

Az átképzés nem kezdődhet akkor, amikor valaki már elveszítette a munkahelyét. A munkavállalóknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy még a munkakörük átalakulása előtt megszerezzék az új feladatokhoz szükséges ismereteket. Több európai országban már megjelent az MI használatának oktatása az állami vagy önkormányzati foglalkoztatási programokban.

Baden-Württembergben az álláskeresők számára is elérhetők gyakorlati MI-képzések, amelyek költségeit megfelelő feltételek mellett a német munkaügyi támogatási rendszer, a Bildungsgutschein fedezheti. Egy 160 tanórás, radolfzelli tanfolyam például az MI alapjait, a ChatGPT és más eszközök használatát, a munkahelyi alkalmazást, az adatvédelmet, a jogi és etikai kérdéseket, valamint az MI-válaszok hibáinak felismerését is oktatta. A konkrét tanfolyam 2026 nyarán zajlott, de a Bildungsgutschein rendszere továbbra is lehetőséget ad akkreditált képzések támogatására. A támogatás egyéni elbíráláshoz kötött, tehát nem automatikusan jár minden álláskeresőnek.

Koppenhágában a városi Jobcenter hathetes MI-képzési programot indított munkanélküli diplomásoknak. A résztvevők nemcsak az MI elméleti alapjaival ismerkednek meg, hanem vállalati látogatásokon és gyakorlati projekteken keresztül azt is megtanulják, hogyan használják a technológiát a munkahelyi feladatokban. A program mögötti felismerés egyszerű: ha a vállalatok egyre inkább MI-ismereteket várnak el, akkor a foglalkoztatási szolgálatnak is segítenie kell az álláskeresőket ezek megszerzésében.

Lettországban az állami foglalkoztatási hivatal képzési programjaiban szintén megjelentek az MI-tanfolyamok. A 8–80 órás képzések nemcsak a munkanélkülieket, hanem az álláskeresőket és a munkahelyük elvesztésével fenyegetett dolgozókat is célozzák. Ez utóbbi különösen fontos: a képzésnek nem akkor kell elkezdődnie, amikor valaki már elveszítette az állását, hanem lehetőleg még előtte, amikor a munkakör átalakításával vagy új készségek elsajátításával megelőzhető a kiszorulás.

Finnországban más megközelítést választottak: a Helsinki Egyetem közreműködésével létrehozott, ingyenes Elements of AI online kurzus az egész társadalom számára hozzáférhetővé teszi az MI alapjainak megismerését. Ez nem kizárólag álláskeresési program, hanem széles körű MI-műveltséget fejlesztő kezdeményezés.

A négy példa különböző eszközöket alkalmaz, de ugyanarra a felismerésre épít: az MI használatának megtanulása már nem csupán egyéni ambíció vagy vállalati belső képzési kérdés, hanem a foglalkoztatáspolitika és a közfeladatok része is. Magyarországon is indokolt lenne egy olyan program, amely ingyenes alapozó képzést biztosít mindenkinek, célzott átképzést kínál az álláskeresőknek és a veszélyeztetett munkakörökben dolgozóknak, valamint a helyi munkaerőpiac igényeihez igazítja a tanfolyamokat. Ebből a legfontosabb tanulság: nem szabad megvárni, amíg az MI miatt valaki elveszíti a munkáját, a felkészítést még a változás előtt el kell kezdeni.

A demográfia miatt nem engedhetjük el a fiatalokat

A technológiai változások közepette könnyű kizárólag a munkaerőigény csökkenéséről beszélni. Magyarország és Európa demográfiai helyzete azonban más megközelítést is indokol.

Az idősödő társadalom miatt egyre több munkavállaló vonul nyugdíjba, miközben a fiatalabb korosztályok létszáma korlátozott. Az egészségügyben, az oktatásban, a műszaki szakmákban és számos szolgáltatásban a munkaerő utánpótlása továbbra is komoly feladat lesz.

Az MI ezért nemcsak munkahelyeket válthat ki, hanem a munkaerőhiány enyhítésének eszköze is lehet. Ha egy vállalat ugyanazt a szolgáltatást kevesebb adminisztratív munkával, gyorsabban és jobb minőségben tudja nyújtani, akkor a felszabaduló munkaerő más, nagyobb hozzáadott szakmai értékű feladatokra irányítható.

De ehhez nem szabad megszüntetni a fiatalok szakmai tapasztalatszerzésének lehetőségét. Ha ma nem képezzük ki és nem vezetjük be a munka világába a következő generációt, néhány év múlva éppen azokból a tapasztalt szakemberekből lesz hiány, akikre az MI-vel működő gazdaságban is szükségünk lesz.

A technológiától való félelem helyett tanuljunk meg együtt élni vele

Az új technológiák megjelenését szinte mindig kíséri az ismeretlentől való félelem. A kilencvenes években, a mobiltelefonok elterjedésekor sokan attól tartottak, hogy a készülékek sugárzása agydaganatot okozhat. A mesterséges intelligencia esetében ma hasonló félelmek jelennek meg, csak most nem az emberi agyat veszélyeztető sugárzástól, hanem az ember ellen forduló, önálló döntéseket hozó gépektől tartunk.

A félelem a tudományos-fantasztikus irodalomban is régi motívum. Isaac Asimov már 1941-ben megírta a Reason című novelláját, amelyben egy intelligens robot, Cutie, arra a következtetésre jut, hogy az emberek nála alacsonyabb rendű lények. Az 1966-os Orion űrhajó-sorozat egyik epizódjában pedig a robotok átveszik az emberek irányítását egy idegen bolygón. Ezek a történetek jól mutatják, mennyire mélyen él bennünk a saját alkotásaink fölötti ellenőrzés elvesztésétől való félelem.

A XIX. század gépromboló mozgalmai óta azonban tudjuk, hogy egy új technológia megjelenését nem lehet egyszerűen megállítani. A gépek elterjedése valóban átalakította a munkát, megszüntetett korábbi tevékenységeket, és új szakmákat, új lehetőségeket teremtett. A kérdés nem az volt, hogy vissza lehet-e térni a gépek előtti világhoz, hanem az, hogy miként tud alkalmazkodni hozzá a társadalom.

A mesterséges intelligenciával is hasonló a helyzet. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni az önálló működés, a hibás döntések, az adatbiztonság és az emberi ellenőrzés problémáit. Az MI-t nem tekinthetjük ellenségnek, amit mindenáron megpróbálunk megállítani. Arra kell használnunk, amiben valóban segíthet: vegye át a monoton, ismétlődő, robotolós feladatokat, miközben az ember több időt fordíthat a kreativitásra, az összefüggések felismerésére, az új ötletekre és a még fel nem ismert lehetőségek megtalálására.

A technológia akkor válik valódi fejlődéssé, ha nem az embert szorítja ki, hanem az ember képességeit teszi hatékonyabbá. Nem az MI-től kell tehát megvédenünk a jövőt, arra kell felkészítenünk az embereket, hogy a mesterséges intelligencia segítségével jobb döntéseket hozzanak, értékesebb munkát végezzenek, és több lehetőséget teremtsenek maguk és a társadalom számára.

Nem az emberi munka minimalizálása a cél

A mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásairól szóló viták gyakran két szélsőséges álláspont között mozognak. Az egyik szerint az MI tömeges munkanélküliséget okoz, a másik szerint minden elvesző munkahely helyett új, jobb állások keletkeznek.

A valóságot egyik állítás sem írja le teljesen. Lesznek olyan munkakörök, amelyekben csökken az emberi munkaerő iránti igény. Más területeken új munkák jönnek létre, és számos szakmában maga a munkavégzés módja változik meg. Az átmenet pedig nem minden munkavállalót érint egyformán.

Magyarország számára különösen fontos, hogy ne pusztán technológiai eszközöket vásároljon, hanem fejlessze az MI alkalmazásához szükséges vállalati és emberi képességeket is. A vállalkozásoknak, az oktatási intézményeknek és az államnak egyaránt feladata lesz, hogy a technológiai változást összekapcsolják a képzéssel, az átképzéssel és a fiatalok munkaerőpiaci belépésének támogatásával.

A mesterséges intelligencia használatával a cél, hogy a rendelkezésre álló munkaerővel – a demográfiai korlátok között is – képesek legyünk magasabb színvonalon ellátni a gazdaság és a társadalom feladatait.

A jövő munkaerőpiacán nem feltétlenül az lesz a legértékesebb munkavállaló, aki a legtöbb feladatot képes önállóan elvégezni, hanem az, aki tudja, mit érdemes az MI-re bízni, mit kell ellenőrizni, és mikor nélkülözhetetlen az emberi tudás, a kreativitás, a tapasztalat és felelősség.

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