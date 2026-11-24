Amikor a sajtó arról kérdezte az igazságügyi minisztert, hogy a tárca folytatott-e vizsgálatot Jensen Huang ügyében, illetve milyen eredménnyel zárult az eljárás, Blanche elzárkózott a részletek ismertetésétől. A miniszter csupán annyit jegyzett meg, hogy Donald Trump számos emberrel egyeztetett, mielőtt arra biztatta volna a technológiai óriásvállalat igazgatótanácsát, hogy helyezzék vissza pozíciójába a korábbi vezérigazgatót. Blanche hangsúlyozta, hogy az elnökkel folytatott megbeszéléseinek tartalmát nem kívánja a nyilvánosság elé tárni.

Az igazságügyi tárca vezetője ugyanakkor védelmébe vette a vállalatot, amelyet felelős és szabálykövető piaci szereplőnek nevezett. Érvelése szerint nyilvánvaló, hogy ha az Nvidia büntetőeljárás célpontja lenne, vagy bármilyen módon akadályozná a hatóságok munkáját, akkor az amerikai elnök egészen más üzenetet közvetítene a nyilvánosság felé.

A sajtótájékoztatón Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója sem bizonyult közlékenyebbnek.

Patel válasz nélkül hagyta azt a kérdést, hogy a nyomozók kihallgatták-e már Jensen Huangot az ügyben.

Emellett arra sem reagált, hogy az FBI tudomást szerzett-e az amerikai hírszerző ügynökségek azon értékeléséről, amely szerint az üzletember sajtóhírekben emlegetett szeretője, Alice Huang a kínai titkosszolgálatnak dolgozik.

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