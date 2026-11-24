Az ausztrál kormány a globális éves árbevételük akár 5 százalékát is elérő bírsággal sújthatja az olyan technológiai óriásokat, mint a Google és a Meta, amennyiben nem távolítják el felületeikről a káros tartalmakat és a függőséget okozó funkciókat. Az új törvényjavaslat a szigorú pénzügyi szankciók mellett azt is lehetővé tenné a felhasználóknak, hogy az őket ért jogsértésekért közvetlenül pereljék be az online platformokat.

A balközép munkáspárti kormány a Zöldekkel kötött szenátusi megállapodás után jelentette be a szigorítást, amely így biztos többséggel kerülhet a parlament elé. A kedden ismertetett részletek jelentős ugrást jelentenek a korábban tervezett, legfeljebb 109 millió ausztrál dolláros (mintegy 72,2 millió amerikai dolláros) büntetési tételhez képest, hiszen

a legnagyobb platformok éves árbevétele a több százmilliárd dollárt is eléri.

Anika Wells kommunikációs miniszter sürgős és horderejű reformnak nevezte a javaslatot, amelyet még a héten elfogadhat a törvényhozás.

A digitális gondossági kötelezettségről szóló jogszabály egyetlen átfogó törvénnyel váltja fel a különböző online szektorok – az üzenetküldő alkalmazásoktól és keresőmotoroktól kezdve a mesterséges intelligencián alapuló chatbotokig – jelenlegi, széttagolt magatartási kódexeit. Az új előírások értelmében a szolgáltatóknak proaktívan kell szűrniük és megakadályozniuk a felhasználókra veszélyes jelenségeket.

A szigorítás elsősorban a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok, a beleegyezés nélkül készített hamis meztelen képek (deepfake-tartalmak), a nemi alapú erőszak, az öncsonkítás népszerűsítése, valamint a terrorizmussal kapcsolatos tartalmak ellen lép fel. Anthony Albanese miniszterelnök a parlamentben hangsúlyozta, hogy a kormány a külföldi techcégek helyett a szülők és a gyermekek oldalára áll. A kormányfő világelső reformként értékelte a lépést, amely szerinte szervesen követi a 16 éven aluliak közösségimédia-használatának korábbi betiltását.

Bár a technológiai vállalatok általánosságban egyetértenek a gyermekvédelem erősítésével és a káros tartalmak visszaszorításával, a legtöbbjük ellenezte a tervezetet. A cégek kifogásolják, hogy a jogszabály túl nagy mérlegelési jogkört ad a kormányzati tisztviselőknek annak eldöntésében, mi számít káros tartalomnak. Az iparági szereplők már a büntetési tételek drasztikus megemelése előtt figyelmeztettek arra, hogy a szankcióktól való félelem túlzott cenzúrához és indokolatlan tartalomeltávolításokhoz vezethet a platformokon.

A technológiai platformok érdekeit képviselő Digital Industry Group szóvivője nem kívánta kommentálni a bejelentést, mivel még nem látták a törvényjavaslat módosított szövegét, és hasonlóan elzárkóztak a nyilatkozattól a Google, a Meta, valamint a Snapchat képviselői is.

Forrás: Reuters

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