A tárgyalásokra rálátó tisztviselők szerint a tervezett alap (Sovereign Tech Equity Fund – Stef) a jelenlegi uniós konstrukcióknál jóval nagyobb volumenű, kockázatosabb és hosszabb távú befektetéseket hajtana végre. Ez gyökeresen eltér az EU eddigi, óvatosabb finanszírozási gyakorlatától, az illetékesek szerint azonban pontosan erre a megközelítésre van szükség. A cél az, hogy a mesterséges intelligencia, valamint a hagyományos számítógépek számára megoldhatatlan műveleteket elvégző
kvantumszámítástechnika területén érdemi tőke álljon rendelkezésre.
Az Európai Bizottság szerdán mutatja be új kvantumstratégiáját, amellyel a közösség pozícióit kívánja erősíteni ebben a feltörekvő iparágban.
A kezdeményezés hátterében az áll, hogy az európai technológiai cégek finanszírozásának és skálázódásának akadozása miatt az EU versenyhátrányba került az amerikai és kínai riválisokkal szemben, amire korábban Mario Draghi versenyképességi jelentése is felhívta a figyelmet. Az egyre kiszámíthatatlanabb geopolitikai környezetben és az amerikai szakpolitikai bizonytalanságok közepette Brüsszel azt reméli, hogy az alap szerepvállalása a magánbefektetőket is bátorítja majd. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a tagállami vezetők e havi egyeztetése után már ígéretet tett egy átfogó javaslatra a technológiai szuverenitás megerősítése érdekében.
A pontos finanszírozási háttérről még folynak az egyeztetések, a működési részleteket pedig várhatóan februárban, az uniós vezetők belgiumi Alden Biesenben tartandó versenyképességi találkozóján mutatják be. Az elképzelések szerint az uniós források magvető tőkeként szolgálnának a magánszektor bevonásához, a cél pedig az, hogy minden egyes befektetett uniós euró mellé hat eurónyi magántőkét mozgósítsanak.
Henna Virkkunen, az EU technológiai szuverenitásért felelős ügyvezető alelnöke a múlt héten már tárgyalt a koncepcióról az Európai Beruházási Bankkal (EBB), amely a pénzügyi szakértelmet biztosíthatná anélkül, hogy átvállalná a befektetési kockázatot. Virkkunen egy konferencián hangsúlyozta, hogy a megcélzott 50 milliárd eurós keretösszeg a tizede annak, amennyibe a Bizottság becslései szerint a teljes technológiai függetlenség elérése kerülne.
A politikai befolyás kizárása érdekében a Stef vagyonát független alapkezelő irányítaná. Ez a modell a már működő, szélesebb technológiai szektort célzó Scaleup Europe Fund mintáját követi, amelyet a svéd EQT magántőke-társaság kezel, ám annak tőkebevonási célja jóval alacsonyabb, mindössze 5 milliárd euró.
Címlapkép forrása: EU
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