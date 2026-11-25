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Biztosítás 2027 Március 18-án lesz a Portfolio Biztosítás 2027 konferenciája, a magyar biztosítók és közvetítők nagy találkozója, érdemes eljönni!

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1. A kisebb biztosítók adóterheinek növelése és a piaci verseny

Holló Bence az interjúban a kisebb biztosítók védelmének indokoltsága mellett a nagy, tőkeerős biztosítók stabilitásának fontosságát is hangsúlyozta. A pénzügyi stabilitás jelentőségével egyetértek. Ebből azonban álláspontom szerint nem következik, hogy a kisebb szereplők adókedvezményének fenntartását és a nagyobb társaságok stabilitását egymással szembe kellene állítani.

A kedvezmény megszüntetésének versenyhatásait ettől függetlenül, önállóan kell megítélni. A kisebb biztosítók számára biztosított adókedvezmények megszüntetése jelentősen ronthatja ugyanis a piaci verseny feltételeit és ezzel az ügyfelek helyzetét.

Az Európai Unió felülvizsgált Szolvencia II szabályozása és az EIOPA 2026. április 7-én közzétett szakmai állásfoglalása kifejezetten támogatja a kisebb és kevésbé összetett biztosítók arányos szabályozását, valamint adminisztratív terheik mérséklését. Az európai felügyeleti megközelítés hangsúlyozza, hogy

az ilyen szabályozási könnyítések elősegíthetik a piaci sokszínűséget, a versenyt és az innovációt.

Bár ez az uniós megközelítés közvetlenül nem ír elő adókedvezményt, az alapjául szolgáló versenypolitikai szempontokat a kisebb biztosítók adóterheinek kialakításakor is indokolt lenne figyelembe venni, hiszen a nagyobb biztosítók már eleve jelentős méretgazdaságossági előnyökkel rendelkeznek. Informatikai, értékesítési, kárrendezési és központi működési költségeiket lényegesen nagyobb szerződésállományon oszthatják meg, és jellemzően kedvezőbb viszontbiztosítási, beszerzési és finanszírozási feltételeket érhetnek el, miközben a kisebb társaságok az innováció és a verseny motorjai.

A kisebb biztosítók adókedvezményének megszüntetése ugyanakkor rontja relatív költségpozíciójukat, ezáltal gyengítheti az általuk a piacvezető társaságokra gyakorolt versenynyomást, végső soron pedig az ügyfelek számára kedvező ár- és szolgáltatási versenyt.

2. Az adóemelés áthárítása a biztosítási díjakba

A MABISZ elnöke szerint az adóemelés rövid távon nem jelenik meg az ügyfelek díjaiban, hosszabb távon ugyanakkor beépülhet az árakba. Megítélésem szerint az áthárítás lehetőségét és ütemét elsősorban az árazási szabályok, az ügyfelek váltási lehetőségei és a piaci verseny intenzitása határozza meg.

A kisebb biztosítók adókedvezményének megszüntetése ebből a szempontból azért aggályos, mert szűkítheti azoknak a piaci szereplőknek az árversenyre rendelkezésre álló mozgásterét, amelyek az elmúlt években érdemben hozzájárultak a verseny élénküléséhez. Amennyiben a kisebb társaságok relatív költségpozíciója romlik, a nagyobb biztosítókra nehezedő versenynyomás is gyengülhet. Ez elősegítheti a biztosítási díjak emelését, illetve a korábban nyújtott kedvezmények visszafogását.

Az adóemelés rövid távú áthárításának kizárása tehát önmagában nem jelent hosszabb távú gazdasági garanciát.

A biztosítási díjak emelkedésének korlátozásában továbbra is az érdemi piaci verseny fenntartásának van meghatározó szerepe.

3. Elérte-e már a célját a márciusi lakásbiztosítási kampány?

Holló Bence úgy értékelte, hogy a márciusi kampány edukációs szempontból elérte célját, és javította a szerződések ár-érték arányát. Ezek az eredmények azonban álláspontom szerint a kampány fenntartása mellett is érvet jelentenek: a rendszeres felülvizsgálati lehetőség évről évre versenyre ösztönzi a biztosítókat.

A márciusi kampány nem kizárólag fogyasztói oktatási program. Legalább ilyen fontos szerepe van a rendszeres piaci verseny fenntartásában, ahol a biztosított ingatlanok értéke, az újjáépítési költségek, a háztartások vagyontárgyai és a biztosítási igények folyamatosan fókuszban vannak.

Az MNB adatai szerint a 2026-os márciusi kampány mintegy 311 ezer lakásbiztosítási szerződést érintett. Ebből több mint 117 ezer szerződést kedvezőbb feltételekkel módosítottak, közel 47,5 ezret pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek vissza az eredeti biztosítónál.

Látható az is, hogy a kampány eredményességét nem kizárólag a biztosítót váltó ügyfelek számával kell mérni. Az is valós versenyeredmény, ha az ügyfél saját biztosítójánál jut kedvezőbb feltételekhez.

Jelzésértékű, hogy az MNB 2026. szeptemberi Lakásbiztosítás-indexe szerint az ingatlanok átlagos biztosítási összege éves összehasonlításban 9,7%-kal emelkedett, miközben az átlagos éves díj 0,6%-kal mérséklődött. Az MNB a kampányok mérlegét értékelve a piaci koncentráció csökkenését, az alulbiztosítottság mérséklődését és a szerződések korszerűsítését is kiemelte, és a kampány fenntartását támogatta.

Ide tartozik még az évfordulós biztosítóváltások és a márciusi váltás lehetőségének kérdésköre is. A márciusi kampány ezen a területen fontos fogyasztóvédelmi és versenypolitikai lehetőséget teremt: az ügyfelek a biztosítási évfordulójuktól függetlenül is összehasonlíthatják a díjakat és a fedezeteket, és szükség esetén más biztosítóhoz szerződhetnek - teret adva ezzel a versenynek.

Ennek különös jelentősége van, mert a biztosítási évfordulóhoz kötődő, sokszor automatikusan érvényesülő díjmódosításokat az ügyfelek egy része nem követi aktívan, a márciusi kampány viszont minden évben önálló alkalmat teremt a szerződésük felülvizsgálatára.

A kampány megszüntetésének indokolásához ezért nem elegendő annak megállapítása, hogy az ügyfelek „már megtanultak biztosítót váltani”.

Azt is bizonyítani kellene, hogy a megszüntetés nem rontaná a fogyasztók választási lehetőségeit, a biztosítások ár-érték arányát és a piaci szereplők versenypozícióját.

4. Valóban növeli a verseny a biztosítási fedezethiány kockázatát?

A MABISZ elnöke az interjúban arra figyelmeztetett, hogy a túlzott árfókusz a biztosítási fedezetek szűküléséhez vezethet. Ez indokolt szakmai aggály, ugyanakkor a kampány megítéléséhez azt is vizsgálni kell, hogy a magyarországi tapasztalatok és adatok alátámasztják-e ezt a kockázatot.

A rendelkezésre álló MNB-adatok jelenleg nem igazolnak általános fedezetromlást.

Éppen ellenkezőleg: a lakásbiztosítások átlagos biztosítási összege emelkedett, az alulbiztosítottság mérséklődött, miközben az ügyfelek által fizetett díjak ehhez képest csak mérsékelten változtak.

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) esetében ráadásul a fedezetek szűkítésére az MNB által meghatározott minősítési követelmények miatt sincs lehetőség. Az alapcsomag kötelező fedezeti körét és minimumfeltételeit a szabályozás egységesen rögzíti: ezekből a biztosítók nem hagyhatnak el fedezeteket, és az ügyfél számára kedvezőtlenebb irányban sem térhetnek el. Az MFO-termékek közötti díjverseny így nem járhat az előírt alapfedezetek leépítésével.

Az MNB nyilvános lakásbiztosítási adatsoraiból látható, hogy 2025-ben az összesített kárkifizetések a díjbevétel mintegy 32%-át tették ki. Ez természetesen nem azonos a teljes biztosítástechnikai kárhányaddal, és azt sem jelenti, hogy a fennmaradó díjbevétel a biztosítók nyeresége lenne, az adat azonban semmiképp sem utal olyan általános kárráfordítási- vagy költségnyomásra, amely alátámasztaná a lakásbiztosítási verseny jelenlegi fenntarthatatlanságát.

Ugyanígy nem tekinthető a márciusi kampány megszüntetése melletti érvnek a németországi árvízkárok és az ott tapasztalt speciális biztosítási fedezethiány példája. Az eltérő penetráció és a németországi meredek hegyvidéki vízgyűjtő területeken rendre kialakuló pusztító villámárvizek kockázati sajátosságai ugyanis jelentősen eltérnek a magyarországi árvízi veszélyektől.

Az önrészek kérdésében érdemes magának a MABISZ-nak a szakmai álláspontjából kiindulni: a MABISZ 2026-os, a biztosítási fedezethiánnyal foglalkozó stratégiai anyaga kifejezetten rögzíti, hogy a magyar lakásbiztosítások körében az önrészes szerződések aránya rendkívül alacsony, az önrész alkalmazása pedig jellemzően pusztán egy választható lehetőség.

A szerző Tóth Sándor, a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület ügyvezető és értékesítési igazgatója.

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