Ma ismét kifejezetten rossz a hangulat a tőzsdéken, az európai piacokon még mérsékelt volt a napközben az esés, aztán kinyitottak az amerikai tőzsdék, és ott már jóval nagyobb mínuszokat lehet látni. A technológiai részvényeket sújtó eladási hullám tovább folytatódik, az újabb amerikai vámintézkedések pedig olajat öntöttek a tűzre. A rossz nemzetközi hangulat alól a magyar tőzsde sem tudott kibújni, itthon különösen az OTP és a Mol esett nagyot.

Ma a BUX-index 2,0 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga alatt áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen eső trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Két hazai blue chip, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama emelkedett ma, előbbié 0,3 százalékkal, utóbbié 0,1 százalékkal, eközben a Mol és az OTP árfolyama jelentősen esett, előbbi 1,8, utóbbi 3,5 százalékot veszített értékéből.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a MBH JZB papírjai álltak, amelyek árfolyama 18,6 százalékkal került lejjebb, a 4iG árfolyama pedig 6,9 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 29,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az AutoWallis részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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