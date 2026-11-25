Vegyesen zártak az amerikai részvénypiacok, a Dow Jones emelkedni tudott, miközben az S&P 500 és a Nasdaq veszteséggel fejezte be a kereskedést.

A Dow Jones 0,33 százalékos erősödéssel 50 186 ponton zárt.

Az S&P 500 index 0,25 százalékos csökkenést követően 7183 ponton fejezte be a napot.

A Nasdaq 0,62 százalékot veszített értékéből, és 23 586 ponton állapodott meg.

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A kereskedés során jelentős fordulat következett be, miután a Dow Jones napközben még 2,2 százalékos, az S&P 500 3,2 százalékos, a Nasdaq pedig 4,6 százalékos mínuszban is járt.

A Dow Jones talpra állását többek között az IBM és a Salesforce részvényeinek erősödése segítette.

A technológiai szektort ugyanakkor továbbra is eladói nyomás sújtotta: az Nvidia közel 5 százalékot, a Micron Technology 5 százalékot, az Oracle pedig több mint 4 százalékot veszített értékéből. A befektetőket az AI-részvények értékeltségével kapcsolatos bizonytalanság mellett az inflációs kilátások és a Fed esetleges kamatemelései is aggasztották. Az októberi PCE-infláció éves szinten 3,8 százalékra gyorsult, miközben az amerikai kormány új vámintézkedései is rontották a piaci hangulatot.