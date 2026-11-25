Elfogta a rendőrség a vezetőit is annak a bűnszervezetnek, amelynek négy tagját már korábban megtalálta, és amely több száz millió forintot szerzett meg illegálisan - tájékoztatta a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtószolgálata az MTI-t szerdán.

Közleményükben az előzményekről azt írták, a hajdú-bihari kibercsoport rendőrei februárban kezdtek nyomozni egy ügyben, amelyben az elkövetők banki ügyintézőknek kiadva magukat telefonon hívták fel a sértetteket, akiknél elérték, hogy töltsenek le egy applikációt a készülékükre, ezáltal hozzáfértek a bankszámlákhoz.

A csalók közel százmillió forintot utaltak át más számlákra.

A bejelentés után a rendőrség azonnal jelzett a pénzintézet felé, így több mint 50 millió forintot sikerült visszatartani - ismertették.

A nyomozás során kiderült, hogy több hasonló ügy is ehhez a bűnbandához köthető: fő profiljuk a banki visszaélés volt, de olyan is előfordult, hogy a rendőrség nevében ejtették tévedésbe gyanútlan áldozataikat.

A rendőrök először azokhoz az emberekhez jutottak el, akik felvették a kicsalt összegeket, később az úgynevezett kísérőket azonosították be. Ők arra figyeltek, hogy az előbbiek a felvétel után pontosan és hiánytalanul elszámoljanak a pénzzel.

A tájékoztatás szerint a hajdú-bihari kibercsoport és a gazdasági nyomozók a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek segítségével a szervezetből négy embert fogtak el nyáron Szigetszentmiklóson és Budapesten. A pénzmosás miatt kihallgatott elkövetőket a bíróság letartóztatta.

Az ügyben a felderítés tovább folytatódott, és november 10-én hajnalban Pest és Bács-Kiskun megyében a rendőrök elfogták a szervezet két vezetőjét. A 34 és 45 éves férfiak tartották kézben a hálózat egész működését: a kicsalt pénzeket nekik adták át, ők biztosítottak telefonokat, autókat a bűncselekmények elkövetéséhez, ők hagyták jóvá az újonnan beszervezett emberek felvételét, és egy-egy csalás értelmi szerzői is ők voltak - írták.

Hozzátették: a nyomozók több helyszínen is kutatást tartottak, és vagyonvisszaszerzés keretében közel 3 millió forint készpénzt, valutát, valamint egy nagy értékű személyautót is lefoglaltak. Az ingatlanokban gázriasztó, továbbá gumilövedékes pisztolyt és puskát találtak.

A két kulcsszerepet betöltő férfit a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon bűnszervezetben elkövetett csalás és pénzmosás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket, a bíróság pedig a letartóztatásukról döntött - jelezték.

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