Nagy eséssel indulhat a szerdai kereskedés az amerikai tőzsdéken, komoly eladói nyomás alatt vannak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények, ráadásul az újabb amerikai vámok kilátásba helyezése is rontja a befektetői hangulatot.

A határidős részvényindexek állása alapján a Nasdaq 3 százalékos, az S&P 500 2 százalékos, a Dow Jones pedig 1,4 százalékos mínuszban nyithat.

Ismét a technológiai szektor vezeti az esést, az Nvidia árfolyama több mint 5 százalékkal, az Oracle közel 5 százalékkal, az Anthropic 4 százalékkal, az Alphabet pedig 3 százalékkal került lejjebb a piacnyitás előtti kereskedésben.

A befektetők most a kedvező vállalati híreket is nagyrészt figyelmen kívül hagyják, ezt jól mutatja, hogy a Dell árfolyama az erős harmadik negyedéves eredmények és a kedvező negyedik negyedéves előrejelzés ellenére is közel 6 százalékot esett. Több mint 30 százalékos zuhanás jöhet a chipgyártó Ambarellánál, amelynek árbevétele és eredménye is elmaradt az elemzői várakozásoktól.