A 95-ös benzin literenként 3 forinttal, a gázolaj pedig szintén 3 forinttal lett olcsóbb az előző naphoz képest.

A hét közepére mindkét üzemanyagtípusnál újabb mérséklődés történt, így a szerdai árváltozás mind a benzin, mind a gázolaj esetében csökkenést hozott.

A friss árösszesítés alapján jelenleg az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 580 Ft/liter

Gázolaj: 691 Ft/liter

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