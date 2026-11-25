Ráadásul érkeznek fontos gazdasági adatok is ma: Amerikában megjelenik a harmadik negyedéves GDP második becslése, valamint a PCE-infláció. Utóbbi, különösen az élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított magmutató, fontos támpontot adhat a Fednek a kamatdöntéshez. Egyelőre óvatos emelkedés látszik Európa tőzsdéin, a magyar piac viszont alulteljesít.
130 százalékos rali jöhet – Öt részvényt mutatunk, amire a Wall Street szerint még idén érdemes lecsapni!
Még az év vége előtt érdemes lehet lecsapni néhány részvényre a Wall Street profi elemzői szerint, akik olyan vállalatokban látnak most hatalmas lehetőséget, amiktől az elmúlt hónapokban valósággal menekültek a befektetők. Az egyik papírnál például egészen döbbenetes, 130 százalékot meghaladó felértékelődési potenciált jeleznek az elemzői célárak, ráadásul szinte teljes az egyetértés a szakértők között abban, hogy érdemes vásárolni. Összesen öt részvényt vettünk górcső alá, amiknél még idén érdemes lehet lépni – és megmutatjuk, melyik tartogathatja a legnagyobb meglepetést.
Csökkent a DH Group profitja, de erős évzárásra számít a menedzsment
Nyolc százalékkal nőtt a DH Group árbevétele a harmadik negyedévben, a társaság tisztított adózott eredménye pedig 9 százalékkal csökkent. A profitot a forint erősödése és a magasabb adóterhelés fogta vissza, az ingatlanszolgáltatások eredménye jelentősen visszaesett. A hitelközvetítésben tovább nőtt a forgalom, Magyarországon közel 80 százalékkal emelkedett a közvetített hitelek összege. A menedzsment erős negyedik negyedévet vár, az éves tisztított eredmények pedig a korábban megemelt célsávok felső felében alakulhatnak.
Tovább esik az OTP
A nemzetközi mezőnyből kilógva esik ma a magyar tőzsde, ez elsősorban az OTP 3,6 százalékos mínuszának tudható be.
Európa piacai emelkednek
A piacnyitást követően zöldben állnak a vezető európai tőzsdék: a DAX 0,1 százalékos emelkedése mellett a CAC és a FTSE 100 is fél százalékkal került feljebb, de a milánói és a spanyol börzék is emelkednek.
Újabb részletek derültek ki az Nvidia körüli botrányról – Kiterjedt kínai üzleti hálózatot tártak fel
Alice Huang kínai üzletasszonyhoz köthető vállalatok nagy teljesítményű AI-szervereket használtak hitelfedezetként kínai adatközpontok finanszírozásához, derül ki a Reuters által megvizsgált jegybanki dokumentumokból.
Trump újra kitekerné a világ nyakát, készül az újabb gazdasági rémálom
Újabb importvámokat javasolhat a Trump-adminisztráció annak a vizsgálatnak a nyomán, amely tizenhat jelentős kereskedelmi partner, köztük az Európai Unió és Kína ipari többletkapacitását mérte fel. Az új terhek részben azokat a globális vámokat pótolnák, amelyeket az amerikai Legfelsőbb Bíróság februárban megsemmisített. Egy korábbi kereskedelmi tisztviselő szerint 15 és 25 százalék közötti vámtételek jöhetnek, amelyek a kényszermunka miatt már kivetett 10 vagy 12,5 százalékos vámokra rakódnának rá. A Fehér Ház ugyanakkor tiszteletben tartja a már megkötött megállapodások felső határait, így az EU esetében továbbra is 15 százalékos plafon érvényes, Mexikó és Norvégia pedig várhatóan egyelőre megússza az új terheket. Washington elsősorban Kínát tartja a túltermelés fő forrásának, Pekinggel szemben azonban egy január 10-ig érvényes kereskedelmi fegyverszünet miatt csak szűk mozgástér maradt.
Újabb fordulat az AI-piacon – Kétszámjegyű zuhanások rázták meg a tőzsdéket Ázsiában
Meredeken zuhantak szerdán az ázsiai technológiai részvények, miután a Wall Streeten éjszaka újabb eladási hullám söpört végig, a befektetők ugyanis ismét a mesterséges intelligenciára épülő üzleti modellek fenntarthatóságát kérdőjelezik meg. A visszaesést a japán félvezetőipari cégek vezették, a SoftBank Group 15, az Advantest 13, a Tokyo Electron pedig közel 13 százalékot veszített értékéből.
Zuhant az Nvidia és az Anthropic
Ismét komoly eladási hullám söpört végig kedden a mesterséges intelligenciához köthető amerikai részvényeken: az Nvidia árfolyama közel 6 százalékot zuhant, míg az Anthropic 6,5 százalékot veszített értékéből, és a múlt heti tőzsdei bevezetésének 83 dolláros kibocsátási ára alá esett.
Az Nvidia esetében a befektetők profitrealizálása állhatott a háttérben, miután Jensen Huang vezérigazgató visszatérése hétfőn 31,5 százalékos ralival járt. A szélesebb körű eladási hullámot ugyanakkor továbbra is azok az aggodalmak táplálják, hogy a mesterséges intelligenciába áramló hatalmas beruházások mikor és milyen mértékben térülhetnek meg.
Óvatos emelkedés jöhet Európa piacain
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2 százalékot esett.
- Jelentős eséssel zártak, illetve kereskedtek szerdán az ázsiai részvénypiacok. A dél-koreai Kospi index több mint 6 százalékot zuhant, míg a japán Nikkei 225 2,88 százalékot veszített értékéből. A hongkongi Hang Seng 0,13 százalékkal, a kínai CSI 300 pedig 1,49 százalékkal került lejjebb, miközben az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,39 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a DAX 0,4 százalékos pluszban nyithat, a CAC fél százalékkal kerülhet feljebb, a FTSE 100 pedig stagnálhat majd.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,47 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,48 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma az MNB közzéteszi a hitelintézetek októberi mérleg- és eredményadatait, Japánból pedig a szerszámgépipari rendelések októberi adatai érkeznek. Az amerikai hálaadás előtt erre a napra sűrűsödik a hét legfontosabb adatközléseinek jelentős része. Megjelenik a harmadik negyedéves GDP második becslése, az októberi tartóscikk-megrendelések, a személyes jövedelmek és fogyasztási kiadások, valamint a PCE-infláció. Utóbbi, különösen az élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított magmutató, fontos támpontot ad a Fednek a kamatdöntéshez. A heti jelzáloghitel-igénylések és munkanélkülisegély-kérelmek mellett a Fed Bézs könyve is megjelenik, amely a jegybank körzeteiből gyűjtött vállalati beszámolókon keresztül mutatja be a gazdaság állapotát.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 14,4 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 60,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 9,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 50,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 018,7
|0,9%
|-1,5%
|-4,2%
|4,1%
|7,7%
|39,7%
|S&P 500
|7 201,09
|-0,5%
|-1,9%
|-5,5%
|5,2%
|7,4%
|53,2%
|Nasdaq
|26 214,17
|-2,0%
|-2,9%
|-9,5%
|3,8%
|5,4%
|60,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 644,63
|3,9%
|-0,4%
|-6,5%
|16,5%
|20,6%
|100,1%
|Hang Seng
|22 219,65
|-0,7%
|-5,5%
|-3,8%
|-13,3%
|-13,6%
|-10,0%
|CSI 300
|3 963,82
|0,1%
|-0,3%
|-3,4%
|-14,4%
|-10,9%
|-19,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 017,81
|-1,3%
|-3,9%
|-0,7%
|2,2%
|7,7%
|57,6%
|CAC
|8 040,49
|-0,1%
|-2,1%
|3,3%
|-1,3%
|1,0%
|14,2%
|FTSE
|10 467,07
|-0,1%
|-2,1%
|-2,1%
|5,4%
|9,8%
|43,7%
|FTSE MIB
|48 121,19
|-1,8%
|-5,4%
|-0,9%
|7,1%
|13,8%
|77,5%
|IBEX
|19 015,8
|-0,9%
|-3,1%
|0,1%
|9,9%
|19,1%
|116,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|137 957,8
|-1,7%
|-4,9%
|-2,9%
|24,3%
|28,1%
|162,6%
|ATX
|6 221,75
|-1,9%
|-4,6%
|-0,8%
|16,8%
|27,3%
|64,8%
|PX
|2 597,4
|0,1%
|-2,5%
|0,5%
|-3,3%
|6,4%
|89,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 300
|-4,4%
|-6,2%
|-5,1%
|9,1%
|15,8%
|114,0%
|Mol
|4 578
|-1,3%
|-7,3%
|-5,0%
|55,7%
|54,5%
|80,4%
|Richter
|13 510
|2,0%
|-0,7%
|2,6%
|36,9%
|40,9%
|54,7%
|Magyar Telekom
|2 882
|1,5%
|-2,3%
|7,3%
|60,8%
|63,2%
|571,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|82,24
|1,0%
|-5,8%
|-21,5%
|43,6%
|39,1%
|4,9%
|Brent
|91,48
|2,4%
|-1,8%
|-21,6%
|50,3%
|44,3%
|11,1%
|Arany
|3 568,35
|-2,8%
|-7,8%
|-10,7%
|-17,5%
|-12,9%
|100,0%
|Devizák
|EURHUF
|369,2
|0,1%
|0,7%
|0,7%
|-3,8%
|-3,4%
|0,1%
|USDHUF
|336,5389
|-0,6%
|1,0%
|2,9%
|2,9%
|1,5%
|2,2%
|GBPHUF
|442,0100
|0,3%
|0,4%
|1,0%
|0,3%
|1,6%
|0,8%
|EURUSD
|1,0971
|0,7%
|-0,3%
|-2,1%
|-6,6%
|-4,8%
|-2,0%
|USDJPY
|159,4300
|0,0%
|0,1%
|1,7%
|1,7%
|1,7%
|38,1%
|GBPUSD
|1,3115
|0,7%
|-0,7%
|-2,0%
|-2,5%
|0,1%
|-1,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|59 743,5
|-2,4%
|-7,9%
|-26,3%
|-32,7%
|-32,3%
|4,5%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,26
|0,0%
|-2,8%
|-6,0%
|13,9%
|22,6%
|-1 555,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,52
|0,0%
|0,7%
|-5,6%
|-19,7%
|-22,7%
|22,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Javier Ghersi Todos los derechos reservados.
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