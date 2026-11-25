Ismét komoly eladási hullám söpört végig kedden a mesterséges intelligenciához köthető amerikai részvényeken: az Nvidia árfolyama közel 6 százalékot zuhant, míg az Anthropic 6,5 százalékot veszített értékéből, és a múlt heti tőzsdei bevezetésének 83 dolláros kibocsátási ára alá esett.

Az Nvidia esetében a befektetők profitrealizálása állhatott a háttérben, miután Jensen Huang vezérigazgató visszatérése hétfőn 31,5 százalékos ralival járt. A szélesebb körű eladási hullámot ugyanakkor továbbra is azok az aggodalmak táplálják, hogy a mesterséges intelligenciába áramló hatalmas beruházások mikor és milyen mértékben térülhetnek meg.