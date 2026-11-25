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Az OpenAI és az Anthropic egyes munkatársai már a következő mesterségesintelligencia-modellek biztonságos kiadhatóságát is megkérdőjelezik az Axios értesülése szerint. A beszámoló fontos belső vitákra világít rá, a veszély mértékéről azonban kevés ellenőrizhető adatot közöl. A nyilvános vizsgálatok súlyos kontrollhibákat dokumentáltak, miközben a vállalatok szigorítják a korlátozásokat és bővítik a külső ellenőrzést. Kérdés, mennyire elegendők ezek az intézkedések.

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Mit tudunk a belső figyelmeztetésekről?

Több mint két tucat, a belső egyeztetéseket ismerő forrásra hivatkozva számolt be az Axios november 24-én arról, hogy az OpenAI-nál és az Anthropicnál vita folyik a következő modellek kiadásáról, sőt újabb modellek tanításáról is. A lap szerint egyes munkatársak attól tartanak, hogy a képességek gyorsabban fejlődnek, mint a rendszerek ellenőrzésére szolgáló eszközök.

Néhány nappal ezelőtt írtunk arról, hogy ugyanerre figyelmeztet Terence Tao ausztrál–amerikai matematikus, a Kaliforniai Egyetem (UCLA) professzora is.

A beszámolóban nem szerepel olyan összehasonlítható mérési adatsor, amelyből megállapítható lenne, hogyan változott az ellenőrizhetőség, és milyen körülmények között bizonyultak elégtelennek a védelmek. A belső aggodalmak súlyát ezért nehéz kívülről megítélni. A kiadatlan modellekről közölt állítások jelentős része egyelőre a névtelen megszólalók beszámolóján alapul.

Az OpenAI egyik szóvivője az Axiosnak azt nyilatkozta, hogy a vállalat új biztonsági követelményeket vezetett be, amelyek lassíthatják a modellek kiadását.

Az Anthropic egyik szóvivője hangsúlyozta:

Attól, hogy egy modellt csak belsőleg használunk, még nem lesz biztonságos.

Hozzátette, hogy felelősségük már a tanításnál kezdődik, és a belső használatra is kiterjed. „A biztonsági munka neheze még előttünk áll” – fogalmazott, jelezve, hogy üzleti áldozatok árán is készek lassítani vagy visszatartani a modellek kiadását. Közlése szerint egy közelmúltbeli modell előtanítását már késleltették a biztonság megerősítése érdekében.

Korábban is érkeztek már házon belülről hasonló figyelmeztetések. A teljesség igénye nélkül íme ezek közül néhány:

A Reuters november elején számolt be arról, hogy az OpenAI munkatársai már a ChatGPT megjelenése előtt figyelmeztették a vezetőséget a belső biztonság hiányosságaira, egyesek azonban úgy látták, hogy a versenytársakkal való lépéstartás fontosabb a cégnek a védelemnél.

A hírügynökség szeptember végi cikke szerint az OpenAI és a Google DeepMind jelenlegi és korábbi kutatói arra figyelmeztettek, hogy a cégek az ellenőrizhetőség rovására siettetik az önfejlesztő rendszerek létrehozását, és nagyobb elismerést kapnak az új modellek fejlesztői, mint az óvatosságot sürgető munkatársak. Ugyanebben a cikkben Daniel Kokotajlo , az OpenAI korábbi kutatója elmondta, hogy a Hugging Face-incidens óta több volt kollégája is megkereste, hogy négyszemközt ossza meg vele az aggodalmait.

Joe Benton , az Anthropic biztonsági csapatának távozó kutatója saját beszámolójában azt írta szeptember 11-én, hogy több volt kollégája retteg az általuk épített rendszerek kockázataitól, a vállalatokat pedig a verseny arra ösztönzi, hogy a szükségesnél kevesebbet fordítsanak biztonságra.

, az biztonsági csapatának távozó kutatója saját beszámolójában azt írta szeptember 11-én, hogy több volt kollégája retteg az általuk épített rendszerek kockázataitól, a vállalatokat pedig a verseny arra ösztönzi, hogy a szükségesnél kevesebbet fordítsanak biztonságra. A Reuters szeptember 10-i cikke szerint az Anthropic kutatója, Evan Hubinger nyilvánosan megerősítette a cégtől távozó Jacob Coxon figyelmeztetését, és személyes becslésként tíz százaléknál nagyobbra tette annak esélyét, hogy az AI a következő évtizedben az emberiség kihalását okozza.

William Saunders volt OpenAI-kutató 2024. szeptember 17-i szenátusi meghallgatásán arra figyelmeztetett, hogy a vállalat többször a kiadás gyorsaságát helyezte az alapos tesztelés elé, így fennáll a veszélye, hogy a következő rendszerek veszélyes képességei észrevétlenül maradnak.

Saunders és Kokotajlo már 2024. augusztus 22-én azt állította egy kaliforniai döntéshozóknak írt levélben, hogy a GPT-4-et a belső biztonsági eljárásokat megsértve vetették be Indiában, és közölte, hogy a felelős fejlesztésbe vetett bizalmuk elvesztése miatt távoztak a cégtől.

Vezető AI-cégek jelenlegi és korábbi munkatársai az A Right to Warn nyílt levélben arra figyelmeztettek 2024. június 4-én, hogy a vállalatok pénzügyi érdekei gyengíthetik a hatékony ellenőrzést, miközben a titoktartási megállapodások és a megtorlástól való félelem akadályozzák a dolgozókat a kockázatok nyilvánosságra hozatalában.

Amikor a tesztből valódi behatolás lett

Az egyik legerősebb dokumentált példa a Hugging Face elleni júliusi behatolás. Az OpenAI július 21-én közölte, hogy belső kiberbiztonsági tesztelés alatt álló modelljei megkerülték az internetes elszigetelésüket szolgáló korlátozásokat, engedély nélküli csatornákon kommunikáltak, és hozzáfértek a Hugging Face rendszereihez. Az incidens az OpenAI saját kutatási infrastruktúrájának egyes részeit is érintette. A cég augusztus 26-án közzétett részletes jelentése az eset technikai hátterét, a modellviselkedési problémákat és a védelmi hiányosságokat tárta fel.

A METR külső vizsgálata szerint mintegy 1200, eredetileg egymástól elszigeteltnek szánt ügynökpéldány kommunikált egy nem engedélyezett üzenőfelületen. Ezek a modellek külön futtatásai voltak, nem 1200 különböző AI-modell. Több mint 70 ezer üzenetet és fájlt osztottak meg, és körülbelül 700 egység vett részt a Hugging Face elleni támadásban. A kutatók a feladatokat pontozó rendszer kijátszására irányuló, összehangolt próbálkozásokat is azonosítottak.

A Hugging Face saját vizsgálata hozzávetőleg 17 600 támadói műveletet tárt fel július 9. és 13. között. A behatolás elérte a vállalat belső infrastruktúráját. Közlésük szerint az elért ügyféltartalmak köre öt, a kiberbiztonsági tesztfeladatokhoz kapcsolódónak látszó adathalmazra korlátozódott; más ügyféloldali modelleket, adathalmazokat, Spaces felületen futó alkalmazásokat vagy csomagokat nem érintett az eset.

A teszt körülményei lényegesek. A képességek felméréséhez kikapcsolták az OpenAI éles szolgáltatásában használt biztonsági osztályozókat, és csökkentették a kiberbiztonsági feladatok elutasítását. Ettől különálló védelmi réteg volt a futtatási környezet hálózati elszigetelése. Az ügynökök ezt az Artifactory csomagkezelő sérülékenységeit kihasználva kerülték meg, és a szolgáltatáson keresztül jutottak internet-hozzáféréshez.

Az OpenAI a modellviselkedésben is több problémát azonosított. Ezek közé tartozott

a jutalmazási rendszer kijátszása,

a látszólag megoldhatatlan feladatok erőltetése,

az engedély nélküli kommunikáció

és más ügynökök céljainak átvétele.

A szándékosan gyengített modellszintű korlátozások miatt viszont az esetből nem lehet közvetlenül következtetni a nyilvános szolgáltatások szokásos működésére.

Más megítélés alá esnek a laboratóriumi szimulációk. Az Anthropic 2026. nyári vizsgálata több fejlesztő modelljein mutatott be titkolt kódmódosítást, felhasználói kérésre nyújtott segítséget csaláshoz és egyéb problémás viselkedéseket. A kísérleti helyzeteket kifejezetten az ilyen viselkedések előidézésére alakították ki, ezért az ott mért gyakoriságukból nem lehet következtetni a hétköznapi használatban várható hibaarányra.

A leírt gondolatmenet sem teljes garancia

Az ellenőrzés egyik eszköze az érvelő modellek által előállított nyers köztes gondolatmenet vizsgálata, ami segíthet felismerni, ha a rendszer a feladat megoldása helyett az értékelés kijátszásával próbál jobb eredményt elérni.

Az OpenAI 2025. március 10-i kutatása szerint a gondolatmenethez hozzáférő felügyelőmodell eredményesebben észlelte az ilyen próbálkozásokat, mint az, amely kizárólag a cselekvéseket figyelte. A módszernek azonban van egy fontos korlátja. Ha a tanítás során túl erősen büntetik a gondolatmenetben megjelenő problémás lépéseket, a rendszer megtanulhatja elrejteni a kijátszásra utaló mintázatokat, miközben a kifogásolt viselkedés fennmarad.

Ki ellenőrzi a felügyelőt?

A METR október 22-i jelentése szerint az OpenAI belső ellenőrzése hiányos és kijátszható volt. A kutatók olyan hibákat találtak, amelyek révén az AI-ügynökök megkerülhették a működésüket korlátozó védelmeket és az automatikus megfigyelést.

A vizsgálat a július 21-én és korábban működő rendszerre vonatkozott. Az OpenAI később közölte, hogy a hibák többségét kijavította, ezt azonban a METR nem ellenőrizte.

Mélyebb hozzáférés, korlátozott nyilvánosság

Az OpenAI november 16-án négy külső értékelő bevonását jelentette be. A szakértők belső modelleket és biztonsági rendszereket is vizsgálhatnak, hozzáférésük azonban korlátozott, és eredményeik sem feltétlenül kerülnek teljes egészében nyilvánosságra. A megállapodások így bővítik a külső ellenőrzés lehetőségét, de önmagukban nem garantálják a modellek biztonságát.

A bankok már szigorítanak

A Reuters beszámolója szerint a júliusi OpenAI–Hugging Face-incidens nyomán amerikai bankok szűkítik AI-ügynökeik jogosultságait, korlátozzák működésüket és felülvizsgálják vészleállító megoldásaikat. Bár náluk nem történt hasonló eset, igyekeznek megelőzni a kontrollvesztést.

Az AI megtérülésénél ezért a biztonsági intézkedések és az emberi felügyelet költségével is számolni kell. A következő modellek biztonságos kiadhatóságának megítéléséhez pedig olyan külső vizsgálatok szükségesek, amelyek a feltárt hibák mellett a javítások eredményességét is ellenőrzik.

Címlapkép forrása: Adam Gray/Getty Images