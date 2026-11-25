A nemzetközi mezőnyből kilógva esik ma a magyar tőzsde, ez elsősorban az OTP 3,6 százalékos mínuszának tudható be.

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 1,6 százalékos mínuszban van,

így jelenleg 135 770 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga alatt áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen eső trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Richter árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb, a Mol árfolyama 0,4 százalékos mínuszban áll, a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékot esett, míg

az OTP árfolyama 3,6 százalékkal került lejjebb az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a BIF és a Duna House indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: pwei

Címlapkép forrása: Portfolio