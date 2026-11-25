A mesterségesintelligencia-fejlesztéssel foglalkozó Anthropic részvényei 4,6 százalékot estek a szerdai tőzsdenyitás előtti kereskedésben, így az árfolyamegyre távolabb kerülhet a 83 dolláros IPO-ártól. A vállalat múlt szerdán lépett a Nasdaqra, és 81,3 milliárd dollárt vont be minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése során. Bár a részvények a csütörtöki első kereskedési napon még 111,50 dolláron nyitottak, azóta folyamatosan veszítettek értékükből, összhangban az AI-szektort sújtó általános eladási hullámmal.

Az Nvidia részvényei is több mint 4 százalékkal gyengültek a szerdai nyitás előtti kereskedésben, folytatva a keddi zuhanást, amikor a chipgyártó árfolyama 5,7 százalékos mínuszban zárt.