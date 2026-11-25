A magánegészségügyi piacon egyes szolgáltatók tevékenységük keretében sok ügyféllel vagy egy nagyobb munkáltatóval kötnek szerződést előre meghatározott díjért. Ezért cserébe adott esetben
előre nem látható vagy korlátlan számú szolgáltatásnyújtást vállalhatnak
az ügyfelek, illetve munkavállalók megbetegedése, illetve egészségügyi vizsgálat iránti igénye esetére. Tartalmát tekintve mindez akár a biztosítási törvény által meghatározott biztosítási tevékenységnek, egészségbiztosításnak is minősülhet.
Ezt azonban kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyével és felügyeletével lehet végezni. Az engedély hiánya, illetve egyes tevékenységek konkrét tartalma felvetheti a jogosulatlan biztosítási tevékenység gyanúját. Ennek megállapítására az MNB jogszabályi felhatalmazása révén – és a konkrét tevékenység tartalmát mérlegelve – szükség esetén piacfelügyeleti eljárást indíthat, áttekintve, megvizsgálva az adott magánegészségügyi szolgáltató tevékenységét.
A jogszabályi megfelelőségi, pénzügyi és ügyfélkockázatok miatt az MNB felhívta a magánegészségügyi szolgáltatók figyelmét, hogy
vizsgálják felül termékpalettájukat, hogy azok nem tartalmaznak-e biztosítási elemet.
Ha a pénzügyi felügyelet egy esetleges eljárásában megállapítja, hogy egy magánegészségügyi szolgáltatási csomag kínálása jogosulatlan biztosítási tevékenységnek minősül, intézkedéseket hozhat az adott intézménnyel szemben, bírságot szabhat ki, illetve büntetőeljárást is kezdeményezhet.
Célszerű az e lehetőséget igénybe vevő, vagy ilyenre (köz)beszerzést meghirdető munkáltatóknak, illetve ügyfeleknek is alaposan mérlegelni, hogy az általuk igénybe venni kívánt magánegészségügyi szolgáltatásokat valójában nem biztosítással kell-e fedezni.
Különösen ilyen lehet például, ha az egészségügyi szolgáltatási igény előre nem látható véletlen események, mint például baleset, vagy megbetegedés esetére szól, vagy előre nem tervezett diagnosztikai vizsgálatok igénybevételére irányul.
A biztosítási elemet tartalmazó, de nem biztosításként nyújtott szolgáltatások igénybevétele jelentős kockázatokat hordozhat.
- fogalmaz a felügyelet közleménye. A biztosítók számára ugyanis kötelezően előírt pénzügyi és jogi garanciák vonatkoznak. A biztosítók működését meghatározó szigorú és összetett jogszabályi előírások kiterjednek mind a pénzügyi megbízhatóság, tőke- és tartalékkövetelmények, mind az ügyféltájékoztatás, panaszkezelés területeire, amelyeknek való megfelelést az MNB rendszeresen ellenőrzi.
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