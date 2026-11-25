AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

Hogy néz ki jelenleg az üzleti modelletek, és hogyan változott meg ez az évek során?

Ma éves licenceket értékesítünk iskoláknak, tankerületeknek és kormányzatoknak. Ezek magukban foglalják a platformot, amelyen a diákok biztonságosan használhatnak valódi AI-eszközöket, valamint a tananyagot és a tanárképzést. A pedagógusok ingyenesen kipróbálhatják a szolgáltatást, és az OpenAI-tól kapott, egymillió dollár értékű felhasználási kredit is segít abban, hogy fenntarthassuk ezt az ingyenes hozzáférést.

De nem innen indultunk. Kezdetben egy programozható hardvereszközt értékesítettünk szülőknek, amellyel a lányok megtanulhattak programozni. Aztán felismertük, hogy ha minden diákot el szeretnénk érni, akkor az iskolákon keresztül kell eljutnunk hozzájuk. Ez egyúttal hosszú távon fenntarthatóbb, ismétlődő bevételekre épülő üzleti modellt is kínált. Az AI megjelenésével pedig ismét megváltozott a szerepünk: ma mi biztosítjuk az AI-eszközök és az iskolák közötti biztonságos közvetítő réteget. A körülöttünk zajló változásokhoz igazodva alakítottuk át a terméket.

Pálfi Dóra Imagi, társalapító, vezérigazgató Az imagi társalapítója és vezérigazgatója, aki csapatával a mesterséges intelligencia korához igazítja a technológiai oktatást, különösen a lányokat ösztönözve arra, hogy alkotóként is részt vegyenek … Tovább

A friss tőkebevonás után mi a legfontosabb üzleti prioritásotok?

Millió irányba indulhatnánk, de most két fő területre összpontosítunk: a munkavállalásra való felkészítésre és az AI-t jól értő, magabiztos használatához szükséges készségekre. Elsősorban a középiskolákra koncentrálunk, bizonyos esetekben pedig a fiatalabb, felső tagozatos korosztályra is. Ügyfeleink és felhasználóink többsége az Egyesült Államokban van, emellett jelenleg a világ több országában kormányzatokkal és állami oktatási szervezetekkel is teszteljük a programjainkat.

Termékoldalon a legjobb elérhető AI-eszközökre építünk oktatási réteget, amelynek középpontjában a szabályozott működés és a biztonság áll. A harmadik prioritás a tanárképzés, mert az AI-t nem lehet egyszerűen csak bevinni az osztályterembe.

Milyen konkrét problémát old meg az imagi az iskolákban: tanárhiányt, tananyaghiányt, biztonsági aggályokat vagy a diákok motivációjának hiányát?

Valamennyire mindegyiket, de a kiindulópont a biztonság. Ma a legtöbb iskola két rossz lehetőség közül választ: vagy betiltja az AI-t, vagy hagyja, hogy a diákok otthon, felügyelet nélkül használják. Mi egy harmadik lehetőséget kínálunk: valódi eszközöket, de úgy, hogy a tanár a tanulási folyamatot és a biztonságot is felügyelhesse, a diákok adatai pedig védve legyenek.

Ha ez megvan, a motiváció is megérkezik. Amikor egy tizenhárom éves diák egyetlen délután alatt elkészíti az első alkalmazását, az mindent megváltoztat. A tanárok is meg tudják lepni saját magukat: egy iskolaigazgató például egy egyórás workshopon készített egy alkalmazást az iskolai órarend összeállítására, holott ez a feladat az iskolájában általában évente több mint tíz órát vesz igénybe.

A mesterséges intelligencia és a no-code/low-code eszközök térnyerésével hogyan változik meg az elvárt tudás a piacon? Milyen készségeket, képességeket érdemes fejleszteni a fiataloknál?

A programozási szintaxis megtanulása egyre kevésbé fontos, a gondolkodás viszont egyre inkább az.

A kódot megírja az AI, de tudnunk kell, mit akarunk létrehozni, miért, és hogy egyáltalán jó-e az, amit eredményül kaptunk.

Számomra a legfontosabb készségek a probléma pontos megfogalmazása, a kritikus gondolkodás – vagyis hogy megbízhatok-e abban, amit az AI mond –, az algoritmikus gondolkodás és az alkotói szemlélet: hogy ne pusztán a technológia fogyasztói, hanem a létrehozói is legyünk. És ehhez jön még a felelősség: ki fogja használni azt, amit készítünk, és kinek árthat?

Ezzel együtt nagyon szeretem a számológépes párhuzamot. Az Egyesült Királyságban 1982-ben jelent meg a Cockcroft-jelentés „Mathematics Counts” címmel arról, hogyan kellene matematikát tanítani az iskolákban. Az egyik nagy kérdés a számológépek használata volt. Áttekintették a kutatásokat, és arra jutottak, hogy a számológép-használat nem rontja a gyerekek alapvető számolási készségeit. Ezért nem tiltották be a számológépeket. Azt javasolták, hogy minden diák használhasson ilyet, a vizsgákon is. Közben az alapokról sem mondtak le: hangsúlyozták, hogy a fejszámolásnak továbbra is központi szerepe van.

Ma természetes, hogy számológéppel és anélkül is tanítunk matematikát, és mindkét módon számon is kérjük a tudást: vannak vizsgák, amelyeken engedélyezett a számológép, másokon pedig nem.

Az AI esetében is így kellene eljárni: nélküle megtanítani az alapokat, a használatával megtanítani azt, hogyan lehet jól alkalmazni, és mindkét módon számonkérni a tudást.

Az oktatási piac híresen lassú, sok szereplővel és hosszú értékesítési ciklusokkal. Hogyan lehet edtech startupként gyorsan skálázódni?

Erre több lehetőség is van. Lehet a szabályozási változásokhoz igazodva haladni, vagy olyan nagyobb trendekre építeni, amelyeket eleve komoly érdeklődés övez – ilyen most az AI.

Sok sikeres edtechcégnél nagyon erős volt a termékvezérelt növekedés is: tanári nagykövetprogramokkal, egymást támogató pedagógusokkal, akik a termék hírét is továbbadják. A Kahoot alapítói az angyalbefektetőink között vannak, és a Kahoot remek példa erre.

Másfelől sok olyan nagy edtechcég, amelyről valószínűleg még kevesen hallottak, fenntarthatóbb módon, évről évre növekedett. Végső soron, ha olyasmit építünk, ami hatással van a tanulásra, akkor a hatásosságát is vizsgálnunk kell. Az oktatásban tehát lehet gyorsan növekedni, de nem lehet olyan robbanásszerűen skálázódni, mint egy fogyasztói termékkel. Mérni kell a hatást, és bizonyítani, hogy a megoldás működik – ez egyszerűen az iparág természetéből következik. Cserébe jellemzően nagyon hűséges ügyfeleket és nagyon magas ügyfélmegtartási arányt kapunk.

Szerepeltetek a Cápák közöttben, és jelentős tőkét vontatok be nemzetközi kockázati tőkealapoktól is. Miben tér el a magyar, a skandináv és az amerikai befektetői gondolkodásmód? Mit lehetne tanulni, átvenni Magyarországnak a külföldi befektetési kultúráktól?

A Cápák között fantasztikus platform, különösen a közvetlenül a fogyasztóknak értékesítő startupok számára. Nekünk egy kicsit túl korán jött. A termékünk még nem volt elérhető, ezért nem igazán tudtuk kihasználni a műsor adta lendületet. Balogh Pétert viszont megnyertem befektetőnek, és elképesztően sokat adott a céghez.

Az imagi eddigi történetének nagy részében valójában elsősorban angyalbefektetőktől vontunk be tőkét. Ez nagyszerű volt, mert az angyalaink korábbi vállalkozók és cégalapítók, akik releváns tudással rendelkeznek, és rendkívül támogatóak voltak.

Természetesen van különbség az Egyesült Államok és Európa között: a befektetési körök méretében, a kockázatvállalási hajlandóságban és az ambíciókban is.

A skandináv országok és Magyarország között viszont szerintem nincs akkora eltérés a kockázatitőke-befektetők hozzáállásában. Mindkét helyen inkább konzervatívak, és mindkét térség kezd nagyobb figyelmet kapni az amerikai befektetőktől.

A nagyobb különbség az angyalbefektetőknél van. Azokban az országokban, ahol sok sikeres cégeladás történt, jóval több az angyalbefektető is: olyan alapítók, akik eladták a vállalkozásukat, és most a következő generációba fektetik a pénzüket és a tapasztalatukat. Ez megvan a skandináv országokban, és komoly lendületet ad a startupökoszisztémának. Magyarország is ebből tanulhatna: minden sikeres exit megteremti az angyalbefektetők következő hullámát.

Végső soron az számít, hogy olyan befektetőket találjunk, akik valóban hisznek bennünk, és hajlandók kockázatot vállalni értünk. A kockázatitőke-bevonásoknál, amint egy alap beszáll, mindenki más is be akar fektetni. Nekünk szerencsénk volt, hogy két alap, a Brighteye és a Day One Capital egyszerre lépett előre azzal, hogy részese szeretne lenni az utunknak. Nagyon örültünk, hogy ilyen meggyőződéssel rendelkező partnerekkel dolgozhatunk együtt.

Mit gondolsz, a magyar iskolai digitális oktatás jelenleg mennyire tud lépést tartani a gyerekek mindennapi technológiai valóságával, és hol tud ebben segíteni egy startup? Láttok-e itthon olyan quick win-eket, amelyekkel gyorsan, hatékonyan lehetne támogatni az oktatást?

Őszintén szólva nem eléggé, de ez nem magyar sajátosság. Ugyanezt látom az Egyesült Államokban és Európa-szerte is. A gyerekek már most mindennap használják az AI-t, többnyire otthon, többnyire egyedül, és senki nem tanítja meg őket arra, hogyan használják jól.

Első reakcióként érthető a tiltás, és a közösségi médiánál ez akár működhet is. Az AI-t azonban nem lehet kitiltani az életükből – csak annak a lehetőségét lehet elvenni tőlük, hogy megtanulják jól használni.

A jó hír, hogy valami elindult. Idén ősszel csatlakoztam magyar edtechalapítók és oktatási szakértők egy csoportjához, és közösen kidolgoztunk egy irányelvcsomagot az AI oktatási alkalmazásáról, „Irányelvek az oktatás emberi jövőjéért” címmel.

Nyílt szakmai egyeztetésre bocsátottuk, a minisztérium pedig jelezte, hogy az egyeztetés eredményét a szabályozás alapjának tekinti majd.

Számomra különösen fontos alapelv, hogy a kihagyott gondolkodás elmaradt fejlődés, szerintem az AI támogassa a tanulást, de ne helyettesítse. Szintén fontosnak tartom, hogy gyerekről csak ember hozhat döntést, vagyis az AI segíthet, de a pedagógus dönt. És szeretném a tanárképzés fontosságát is hangsúlyozni.

Hogy hol segíthet egy startup? A gyorsaságban és a gyakorlati megvalósításban. A minisztérium megalkotja a kereteket, a startupok viszont gyorsan eljuttathatják a valódi eszközöket az osztálytermekbe, és megmutathatják, mi működik.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Pálfi Dóra

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.