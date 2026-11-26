A vagyonos ügyfelek számára kínált prémium lakásbiztosítások árvízkár esetén gyakran több százezer fontos kárkifizetést is jelenthetnek. A hatalmas összegeket nemcsak a luxusbútorok, műtárgyak és drága járművek pótlása hajtja fel, hanem az is, hogy a szerződések értelmében a biztosítónak az ügyfél megszokott életszínvonalához illeszkedő ideiglenes lakhatást kell finanszíroznia.
Előfordult például, hogy egy biztosítónak hetekig a londoni Claridge's luxusszállodában kellett elszállásolnia az ügyfelét, míg egy másik társaság egy olyan hatalmas londoni családi ház bérleti díját állta, amely a kijelölt iskolákhoz való közelsége mellett egy kiskutya és egy Bentley elhelyezésére is alkalmas volt.
Az Egyesült Királyságban az ilyen jellegű kifizetések mögött
egyre nagyobb arányban az állam áll a 2016-ban indított Flood Re nevű viszontbiztosítási programon keresztül.
A konstrukciót eredetileg azért hozták létre, hogy az árvízveszélyes területeken élő átlagemberek is megfizethető lakásbiztosításhoz jussanak. A költségeket a biztosítókra kivetett különadóból fedezik, amelyet a társaságok jellemzően áthárítanak az összes ügyfelükre. A brit kormány döntése értelmében azonban
2028 áprilisától felső határt szabnak a programból finanszírozható kártérítéseknek.
Ha a kárigény meghaladja ezt az összeget, a különbözetet már maguknak a biztosítóknak kell állniuk, vagy a piaci alapú viszontbiztosítási szektorból kell fedezetet találniuk rá.
A szigorításra azért volt szükség, mert a program kifizetései aránytalanul nagy mértékben a leggazdagabb háztartásokhoz kerültek. A biztosítók ugyanis a 2021-es nagy áradások után rutinszerűen hárították át a programra a pincével rendelkező londoni luxusingatlanok kockázatait. Emma Hardy árvízvédelemért felelős államtitkár júliusi közlése szerint az elmúlt négy évből háromban a program többet költött a két legmagasabb önkormányzati adósávba tartozó – a brit lakásállomány kevesebb mint 4 százalékát kitevő – ingatlanok helyreállítására, mint a két legalsó sávba sorolt otthonokra, amelyek az összes lakás mintegy 45 százalékát adják. Kelly Ostler-Coyle, a Flood Re vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója hangsúlyozta, hogy a rendszert a tömegpiaci biztosítások támogatására tervezték, nem pedig arra, hogy az ország legdrágább ingatlanjait szubvencionálják a teljes biztosítási piac terhére.
A klímaváltozás okozta heves esőzések, valamint a dráguló építőanyagok és munkaerő miatt a kárkifizetések összege egyébként is folyamatosan nő. A Brit Biztosítók Szövetségének (ABI) adatai szerint a nyár folyamán a lakossági és vállalati kárkifizetések átlaga rekordszintűre, 10 ezer fontra emelkedett, míg egy átlagos lakossági árvízkár helyreállítása 28 ezer fontba került. Az állami védőháló eddig elfedte a valós kockázatokat, és tompította azokat az árjelzéseket, amelyek a tulajdonosokat a megelőzésre ösztönözték volna.
Mivel a plafon bevezetéséig már másfél év sincs hátra,
a biztosítók elkezdték szigorúbban vizsgálni az ingatlanok védelmét,
ami a díjszabásban is egyre nagyobb szerepet kap. A társaságok már most részletesen rákérdeznek arra, hogy a tulajdonosok milyen fizikai akadályokkal – például szivattyúkkal, mobil árvízvédelmi falakkal vagy a lefolyókba épített visszacsapó szelepekkel – védekeznek a víz betörése ellen. Emellett az iparág a kármegelőzésben is aktívabbá vált. A Covéa Insurance például a kockázati adatokat a biztosítási kötvényekkel összevetve előre figyelmezteti az alkuszokat a közelgő szélsőséges időjárásra, a szakmai szövetség pedig olyan gyakorlati lépéseket népszerűsít, mint a szőnyegpadló cseréje járólapra vagy a konnektorok magasabbra helyezése a falakon.
A kifizetési plafon pontos összegéről és részleteiről még folynak az egyeztetések a kormány és a szektor szereplői között, a változás azonban már most komoly piaci hatásokkal jár. Az állami hátterű biztosítási szerződések eddig lehetővé tették, hogy a vagyonos ügyfelek olyan belső-londoni prémium ingatlanokat vásároljanak, amelyeket korábban már elöntött a víz. A szigorodó biztosítási feltételek miatt azonban
a jövőben nehezebbé és drágábbá válik a megfelelő biztosítási fedezet megszerzése,
ami közvetlenül a jelzáloghitelek elbírálására és a hitelezők kockázatvállalására is kihat.
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